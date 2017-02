STAR-CCM+ da Siemens ajuda com a previsão da performance do produto com seu Digital Twin

NEW YORK, NY and LONDON, UNITED KINGDOM–(Marketwired – 22 de fevereiro de 2017) –

Visual foto realístico do software aprimora o entendimento dos resultados das simulações

Recurso Adaptive Gridding acelera a simulação dos modelos de combustão

Novos modelos de Células a Combustível de Óxido Sólido usados para gerar eletricidade limpa

STAR-CCM+® o mais novo software da Siemens inclui vários novos recursos que ajudam as organizações de desenvolvimento de produtos a aprimorar e acelerar sua capacidade de simulação digital e de entendimento de como um novo produto se sairá no mundo real com o uso do seu gêmeo digital — um modelo virtual preciso das características físicas e do desempenho do produto. Novas ferramentas de análise, combinadas com o realismo visual aprimorado, viabilizam que a versão 12.02 do STAR-CCM+ ajudem os engenheiros a ter um entendimento mais profundo das simulações complexas de engenharia. Com recursos como o Adaptive Gridding e a capacidade de simulação de Células a Combustível de Óxido Sólido (Solid Oxide Fuel Cells – SOFC), os usuários estarão na dianteira da análise da engenharia de previsão com o aumento da eficiência do design, redução dos custos e produção de designs inovadores de mais qualidade. Desenvolvido pela unidade software de gestão de ciclo de vida de produtos (product lifecycle management – PLM) da Siemens, o STAR-CCM+ é parte do portfólio Simcenter™, um conjunto robusto de software de simulações e de soluções de teste.

“A versão 12.02 do STAR-CCM+ está focada em tornar os engenheiros mais eficazes e viabilizar que eles descubram mais rapidamente designs melhores com o uso da tecnologia de engenharia de previsão”, disse Jean-Claude Ercolanelli, VP Sênior de Gestão de Produtos da Siemens PLM Software. “Estes mesmos engenheiros também estão tendo cada vez mais que informar os resultados para organizações, para as pessoas com pouca disposição direta à interpretação dos resultados de simulação. Esta nova funcionalidade do STAR-CCM+ facilita bastante a comunicação com o uso dos modelos de simulação Digital Twin que, além de se comportarem como os produtos na vida real, também possuem uma representação visual precisa para o maior entendimento e confiança”.

O STAR-CCM+ v12.02 lança Ray Tracing, uma capacidade que viabiliza que os engenheiros apliquem imagens foto realísticas ao design e resultados de simulações, utilizando tecnologia similar à usada para criar efeitos especiais de imagens geradas por computador (computer-generated imagery – CGI) nos filmes e games de computador. Esta capacidade de visualização aprimorada é particularmente útil para a comunicação dos resultados das simulações para os interessados fora da comunidade central de simulação.

Além de proporcionar novas ferramentas para a análise dos resultados das simulações, o, STAR-CCM+ v12.02 inclui capacidades para acelerar a produção de simulações dos produtos que lidam com fluxos de reação, tais como fornos, reformadores, motores de combustão interna e turbinas a gás. A nova capacidade Adaptive Gridding para tabelas de combustão reduz substancialmente o trabalho de computação sem perder a precisão. Aplicável a todos os modelos de combustão flamelet, o Adaptive Gridding pode reduzir o tamanho da tabela e uso de memória em até 30 vezes, para aumentar a eficiência e viabilizar que os engenheiros possam iterar os designs mais rapidamente.

Esta versão também inclui modelos de espécies de gás/líquido e íons sólidos de multicomponentes para análise das reações eletroquímicas, tais como as que ocorrem com as Solid Oxide Fuel Cells (SOFC). As SOFC também estão sendo cada vez mais usadas para gerar eletricidade eficiente e limpa, e os usuários do STAR-CCM+ agora podem criar um Digital Twin para melhorar a eficiência das Solid Oxide Fuel Cells, resultando células de geração de energia mais limpa.

Para mais informações sobre os novos recursos do STAR-CCM+ v12.02 que conduzem a tecnologia, elevam a experiência do usuário e aumentam a produtividade, visite a nossa página de blog e www.siemens.com/mdx.

