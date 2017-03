Stella-Jones publie les résultats de son quatrième trimestre et de l’ensemble de son exercice 2016

MONTRÉAL, QUÉBEC–(Marketwired – 17 mars 2017) - (TSX:SJ)

Ventes de 1,84 G$ pour l’exercice 2016, en hausse de 17,9 % par rapport à 1,56 G$ en 2015

Résultat d’exploitation de 233,2 M$ en 2016, en hausse de 6,0 % par rapport au précédent exercice

Hausse de 8,9 % du résultat net qui s’est élevé à 153,9 M$ pour l’exercice 2016, contre 141,4 M$ en 2015

Résultat par action dilué de 2,22 $, en hausse comparativement à 2,04 $ l’an dernier

Stella-Jones inc. (TSX:SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui les résultats financiers de son quatrième trimestre et de son exercice clos le 31 décembre 2016.

« L’exercice 2016 a marqué la seizième année consécutive de croissance des ventes et du résultat net pour Stella-Jones. Ces résultats reflètent l’efficacité de nos activités d’exploitation et les retombées positives de notre stratégie d’expansion. Plus important encore, ils mettent en relief le rôle profondément ancré de la Société comme l’un des chefs de file nord-américains dans la fourniture de produits en bois traité dans nos principales catégories de produits, » a déclaré Brian McManus, président et chef de la direction.

Faits saillants financiers Trimestres clos les 31 déc. Exercices clos les 31 déc. (en millions de dollars canadiens, sauf les données par action) 2016 2015 2016 2015 Ventes 341,7 357,5 1 838,4 1 559,3 Résultat d’exploitation 28,2 48,3 233,2 220,1 Résultat net de la période 18,5 33,0 153,9 141,4 Par action – de base ($) 0,27 0,48 2,22 2,05 Par action – dilué ($) 0,27 0,48 2,22 2,04 Nombre moyen pondéré d’actions en circulation(de base, en milliers) 69 285 69 101 69 215 69 018

RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2016

Les ventes ont atteint 1,84 milliard de dollars, en hausse de 17,9 % par rapport aux ventes de 1,56 milliard de dollars réalisées un an auparavant. Les acquisitions ont contribué aux ventes à hauteur de 156,8 millions de dollars, tandis que l’effet de conversion résultant des fluctuations de la valeur du dollar canadien, la monnaie de présentation de Stella-Jones, par rapport au dollar américain, a eu un impact positif d’environ 53,1 millions de dollars sur la valeur des ventes libellées en dollars américains. Si on exclut ces facteurs, les ventes ont progressé d’environ 69,1 millions de dollars, soit 4,4 %.

Les ventes de traverses de chemin de fer se sont élevées à 716,2 millions de dollars pour l’exercice 2016, en hausse par rapport à celles de 709,7 millions de dollars réalisées en 2015. Si on exclut l’effet de conversion, les ventes de traverses de chemin de fer ont reculé d’environ 22,9 millions de dollars, ou 3,2 %, alors que la baisse de la demande de l’industrie dans la seconde moitié de l’exercice a contrebalancé la vigueur de la demande observée dans la première moitié de l’année.

Les ventes de poteaux destinés aux sociétés de services publics ont atteint 579,2 millions de dollars en 2016, ce qui représente une hausse de 51,5 millions de dollars, soit 9,8 %, par rapport aux ventes de 527,7 millions de dollars réalisées en 2015. Si on exclut l’effet de conversion des devises et la contribution des acquisitions, les ventes ont reculé d’environ 24,8 millions de dollars, ou 4,7 %. Cette variation traduit une baisse des ventes de poteaux de distribution attribuable à une diminution de la demande liée aux programmes d’entretien dans certaines régions, alors que les ventes de poteaux de transmission sont demeurées relativement stables.

Les ventes dans la catégorie du bois d’œuvre à usage résidentiel ont totalisé 345,7 millions de dollars en 2016, en hausse par rapport à celles de 182,6 millions de dollars réalisées en 2015. Cette progression de 163,2 millions de dollars, ou 89,4 %, reflète essentiellement les ventes additionnelles de 91,5 millions de dollars générées par l’acquisition de Ram durant les neuf premiers mois de 2016. Si on exclut ce facteur ainsi que l’effet de conversion des devises, les ventes ont progressé de 68,5 millions de dollars, soit 37,6 %, en raison de la transition effectuée par la Société en vue d’offrir directement aux détaillants des services complets à valeur ajoutée plutôt que de se limiter, comme par le passé, à proposer des services de traitement du bois aux grossistes.

Les ventes de produits industriels se sont élevées à 96,3 millions de dollars au cours de l’exercice 2016, comparativement à 97,3 millions de dollars en 2015. Ce recul est principalement attribuable au calendrier des commandes de produits destinés au secteur ferroviaire aux États-Unis, en partie contrebalancé par l’effet de conversion des devises. Les ventes de billots et de bois d’œuvre se sont chiffrées à 100,8 millions de dollars en 2016, en hausse par rapport à 42,0 millions de dollars en 2015. Cette augmentation est attribuable à l’ajout des activités d’achat et de revente de bois d’œuvre réalisées dans le cadre des efforts d’approvisionnement visant à répondre aux besoins de bois d’œuvre à usage résidentiel, de même qu’à la planification des activités de récolte du bois.

Le résultat d’exploitation a atteint 233,2 millions de dollars, soit 12,7 % des ventes, contre 220,1 millions de dollars, ou 14,1 % des ventes en 2015. L’augmentation, en dollars absolus, reflète essentiellement l’accroissement du niveau d’activité commerciale pour l’exercice ainsi que l’apport des acquisitions. Exprimée en pourcentage des ventes, la baisse est principalement attribuable à une plus grande proportion de ventes à faible marge de billots et de bois d’œuvre, à une composition des ventes moins avantageuse cette année que lors de l’exercice 2015, ainsi qu’à un affaiblissement des prix de vente dans certaines régions. Ces facteurs ont été en partie contrebalancés par des économies d’échelle générées par l’accroissement des volumes dans la catégorie du bois d’œuvre à usage résidentiel.

Le résultat net pour l’exercice 2016 a augmenté de 8,9 % pour s’établir à 153,9 millions de dollars, soit 2,22 $ par action diluée, comparativement à un résultat net de 141,4 millions de dollars, ou 2,04 $ par action diluée, en 2015.

RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE

Les ventes se sont élevées à 341,7 millions de dollars, contre 357,5 millions de dollars un an plus tôt. Les acquisitions ont contribué aux ventes à hauteur d’environ 19,5 millions de dollars, tandis que l’effet de conversion résultant des fluctuations de la valeur du dollar canadien, par rapport au dollar américain, a eu un impact positif de 1,1 million de dollars sur la valeur des ventes libellées en dollars américains, comparativement au quatrième trimestre du précédent exercice. Si on exclut ces facteurs, les ventes ont reculé d’environ 36,4 millions de dollars, ou 10,2 %.

Les ventes de traverses de chemin de fer se sont chiffrées à 113,1 millions de dollars, en recul par rapport aux ventes de 147,5 millions de dollars réalisées lors du précédent exercice, en raison principalement d’une baisse de la demande de l’industrie vers la fin de l’exercice. Les ventes de poteaux destinés aux sociétés de services publics ont atteint 144,6 millions de dollars, comparativement à 129,5 millions de dollars l’an dernier. Si on exclut les acquisitions, les ventes ont fléchi d’environ 3,6 millions de dollars en raison de légères baisses des ventes de poteaux de distribution et de transmission. Les ventes de bois d’œuvre à usage résidentiel se sont élevées à 44,6 millions de dollars, en hausse par rapport à celles de 40,1 millions de dollars réalisées lors du précédent exercice, grâce à la vigueur de la demande du marché et à une hausse des ventes directes auprès des détaillants. Les ventes de produits industriels se sont établies à 15,3 millions de dollars, en baisse par rapport à celles de 23,6 millions de dollars réalisées un an auparavant, en raison d’un recul des ventes de produits destinés au secteur ferroviaire. Les ventes de billots et de bois d’œuvre se sont chiffrées à 24,1 millions de dollars, contre 16,7 millions de dollars lors du précédent exercice, en raison du synchronisme des activités d’achat et de revente de bois d’œuvre ainsi que de la planification des activités de récolte du bois.

Le résultat d’exploitation s’est établi à 28,2 millions de dollars, soit 8,2 % des ventes, au quatrième trimestre de l’exercice 2016, comparativement à 48,3 millions de dollars, ou 13,5 % des ventes, l’an dernier. Cette baisse en dollars absolus, tout comme en pourcentage des ventes, est principalement attribuable à une diminution du niveau d’activité commerciale au chapitre des ventes de traverses de chemin de fer ainsi qu’à une composition des ventes moins avantageuse. Le résultat net du quatrième trimestre de l’exercice 2016 s’est établi à 18,5 millions de dollars, soit 0,27 $ par action diluée, comparativement à 33,0 millions de dollars, ou 0,48 $ par action diluée, au quatrième trimestre de 2015.

ACQUISITION DE KMS ET NPTW

Le 21 décembre 2016, la Société a complété l’acquisition de la quasi-totalité des actifs d’exploitation utilisés dans le cadre des activités menées par Bois KMS (GMI) Ltée (« KMS ») et Northern Pressure Treated Wood (N.P.T.W.) Ltd (« NPTW »). KMS et NPTW fabriquent des poteaux en bois traité destinés aux sociétés de services publics dans leurs installations situées à Rivière-Rouge, au Québec, et à Kirkland Lake, en Ontario, respectivement.

Le décaissement total associé à l’acquisition s’élève à environ 19,2 millions de dollars, excluant approximativement 1,0 million de dollars de frais liés à la transaction qui ont été comptabilisés dans l’état consolidé du résultat net sous la rubrique « Frais de vente et d’administration ». La Société a financé l’acquisition au moyen de sa facilité de crédit renouvelable engagée.

SOLIDITÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE ET DE LA SITUATION FINANCIÈRE

En 2016, les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de Stella-Jones, avant les variations des éléments du fonds de roulement sans effet de trésorerie, les intérêts versés et les impôts sur le résultat payés, se sont élevés à 268,9 millions de dollars, en hausse de 5,7 % par rapport à 254,3 millions de dollars en 2015. Cette hausse est principalement attribuable à l’augmentation du résultat net de l’exercice.

Au 31 décembre 2016, la dette à long terme de la Société, y compris la partie courante, s’élevait à 694,4 millions de dollars, comparativement à 669,9 millions de dollars à la clôture de l’exercice 2015. Cette variation traduit une hausse des emprunts pour financer les acquisitions réalisées en 2016, en partie contrebalancée par l’incidence de la conversion de la devise locale sur la dette à long terme libellée en dollars américains. Au 31 décembre 2016, le ratio de la dette totale sur la capitalisation totale de Stella-Jones s’établissait à 0,40:1, comparativement à un ratio de 0,42:1 douze mois plus tôt.

DIVIDENDE TRIMESTRIEL DE 0,11 $ PAR ACTION

Le 16 mars 2017, le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,11 $ par action ordinaire, payable le 28 avril 2017, aux actionnaires inscrits aux registres de la Société à la fermeture des affaires le 3 avril 2017.

PERSPECTIVES

« Compte tenu des conditions actuelles du marché dans nos principales catégories de produits, nous nous attendons à un recul des ventes durant la première moitié de 2017, comparativement à l’exercice 2016, et à une progression dans la seconde moitié de l’année par rapport à la période correspondante du précédent exercice. La composition des ventes et la baisse des prix dans certaines régions auront des répercussions négatives sur les marges opérationnelles. Dans la catégorie des traverses de chemin de fer, compte tenu de la vigueur de la demande pour les traverses de chemin de fer observée durant la première moitié de 2016, nous anticipons un fléchissement de la demande en 2017 et la baisse des prix aura aussi pour effet de réduire le montant des ventes. Dans la catégorie des poteaux destinés aux sociétés de services publics, la demande générée par les programmes d’entretien régulier devrait connaître un retour graduel à la normale dans la seconde moitié de l’exercice 2017, mais les marges opérationnelles devraient aussi reculer en raison de la répartition géographique des ventes. En ce qui a trait à la catégorie du bois d’œuvre à usage résidentiel, nous demeurons confiants de continuer à profiter de la demande soutenue générée par les projets de nouvelles constructions et de rénovation extérieure dans les marchés résidentiels et commerciaux. Dans l’immédiat, nos récentes acquisitions ainsi que les mesures à prendre afin d’ajuster les niveaux de production, optimiser la productivité des activités et réduire les coûts dans l’ensemble de l’organisation, retiendront surtout notre attention.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

Le résultat d’exploitation est une mesure financière qui n’a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS. Il est donc peu probable que l’on puisse la comparer avec des mesures du même type présentées par d’autres émetteurs. La direction considère toutefois que cette mesure non conforme aux IFRS constitue de l’information utile pour les investisseurs avertis relativement à la situation financière et aux résultats d’exploitation de la Société puisqu’elle fournit une mesure additionnelle de sa performance.

À PROPOS DE STELLA-JONES

Stella-Jones Inc. (TSX:SJ) est un chef de file dans la production et la commercialisation de produits en bois traité sous pression. La Société fournit des traverses de chemin de fer et des poutres aux exploitants de chemins de fer nord-américains, ainsi que des poteaux aux sociétés de services publics d’électricité et aux entreprises de télécommunications à l’échelle du continent. Stella-Jones fabrique aussi du bois d’œuvre à usage résidentiel et des accessoires qu’elle distribue auprès des détaillants en vue d’applications extérieures, de même que des produits industriels pour des applications de construction et maritimes. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto.

À l’exception de l’information historique, ce communiqué de presse peut contenir de l’information et des déclarations de nature prospective en ce qui concerne la performance future de la Société. Ces déclarations se fondent sur des hypothèses et des incertitudes, ainsi que la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Parmi les facteurs susceptibles de causer un écart dans les résultats figurent, entre autres, les fluctuations des résultats trimestriels, l’évolution de la demande pour les produits et services de la Société, l’incidence de la concurrence sur les prix, la capacité de la Société à se procurer les capitaux nécessaires à la réalisation d’acquisitions ainsi que les tendances générales du marché ou les changements de la conjoncture économique. Par conséquent, le lecteur est avisé qu’un écart pourrait survenir entre les résultats réels et les résultats prévisionnels.

Avis aux lecteurs : Les états financiers consolidés audités au 31 décembre 2016 et les états financiers condensés consolidés intermédiaires non audités du quatrième trimestre clos le 31 décembre 2016 ainsi que le rapport de gestion peuvent être consultés sur le site Web de Stella-Jones au www.stella-jones.com