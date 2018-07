Suncor Énergie annonce la nomination de Brian MacDonald au Conseil d’administration

CALGARY, Alberta, 23 juill. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Suncor a annoncé aujourd’hui la nomination de Brian MacDonald au Conseil d’administration de la Société. La nomination de M. MacDonald entre en vigueur le 23 juillet 2018.

” Je suis heureux de souhaiter la bienvenue à Brian MacDonald au Conseil d’administration de Suncor, a indiqué Michael Wilson, président du Conseil d’administration de Suncor. M. MacDonald fera bénéficier le conseil d’administration de Suncor de sa grande expérience dans les domaines des finances et des affaires, ayant occupé d’importants postes de haute direction dans un éventail de secteurs. Au nom des actionnaires de Suncor, nous sommes heureux de lui souhaiter la bienvenue. “

Brian MacDonald est président et chef de la direction de CDK Global Inc. Auparavant, il a occupé des postes de haute direction dans les domaines des finances et des affaires à Sunoco, Inc., Hertz Equipment Rentals Corp., Dell Inc. et General Motors.

Il détient une maîtrise en administration des affaires de l’Université McGill ainsi qu’un baccalauréat en chimie de la Mount Allison University.

La biographie complète de M. MacDonald de même que d’autres renseignements sur le Conseil d’administration de Suncor se trouvent à suncor.com.

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro‑Canada. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu’un portefeuille croissant de sources d’énergie renouvelable. Suncor est inscrite à l’indice boursier UN Global Compact 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Pour plus d’information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com, suivez-nous sur Twitter @Suncor ou ensemble.suncor.com.

Demandes des médias :

403-296-4000

media@suncor.com

Demandes des investisseurs :

800-558-9071

invest@suncor.com