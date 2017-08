Suncor Energie exprime ses condoléances à l’occasion du décès de l’ex-président et chef de la direction Rick George

CALGARY, ALBERTA–(Marketwired – 2 août 2017) - Suncor a présenté aujourd’hui ses condoléances à la famille de Rick George, ancien président et chef de la direction de l’entreprise, décédé à Calgary le 1er août 2017 suite à des complications liées à la LMA.

« Le rôle majeur que Rick a joué dans l’industrie des sables pétrolifères, le milieu des affaires canadien et la collectivité dans son ensemble a été incommensurable, a déclaré Steve Williams, président et chef de la direction de Suncor. Ses contributions ont été considérables et d’une grande portée. La nouvelle de son décès nous attriste et nous offrons nos plus sincères condoléances à sa famille dans ce moment difficile. Rick était fort admiré et apprécié par la famille Suncor. »

Se décrivant comme un « gars des sables pétrolifères », Rick George a contribué à transformer Suncor tout au long de ses 21 années à la barre de l’entreprise, une pionnière des sables pétrolifères devenue la plus importante société énergétique intégrée du pays. S’étant joint à Suncor en 1991 à titre de chef de la direction, il a amené l’entreprise à adopter des technologies d’avant-garde pour améliorer la performance environnementale, la rentabilité et la compétitivité.

Rick George a encouragé l’entreprise à adopter un plan d’action en sept points sur les changements climatiques dans les années 90, bien avant que de nombreuses sociétés ne commencent à relever les défis liés à l’environnement de leurs activités. En 2009, il a supervisé la fusion réussie de Suncor avec Petro-Canada, créant le chef de file du secteur énergétique au Canada exerçant ses activités d’un océan à l’autre. Très actif au sein de la collectivité, Rick a parrainé la création de la Fondation Suncor Énergie en 1998.

Les réalisations et les contributions de Rick lui ont valu plusieurs prix, dont ceux de PDG de l’année et Personnalité de l’année dans le secteur canadien de l’énergie, et il a été intronisé au Canadian Petroleum Hall of Fame. En 2017, il a été nommé Officier de l’Ordre du Canada en reconnaissance de son engagement envers le secteur des ressources naturelles, des communautés autochtones et du développement durable.

La vision, la sagesse et le leadership courageux de Rick à Suncor et dans le milieu des affaires canadien nous manqueront à tous. Nous sommes reconnaissants à Julie, épouse de Rick, Matthew et Zachary, ses fils, et Emily, sa fille, de nous avoir permis de partager sa vie.