Suncor Énergie publie son Rapport sur le développement durable 2018

Toutes les données financières sont présentées en dollars canadiens

CALGARY, Alberta, 19 juill. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Suncor a publié aujourd’hui son Rapport sur le développement durable 2018 qui décrit la performance environnementale, sociale et économique de l’entreprise. Il inclut aussi le point de vue de Suncor sur les défis et les occasions que présentent les changements climatiques ainsi que la transition à une économie sobre en carbone. Cette année, le rapport est disponible en ligne et en version PDF à télécharger.

” Le Canada a l’énergie dont le monde a besoin. Notre défi est d’améliorer continuellement notre rendement, d’inspirer les autres à en faire autant et de fournir nos produits à de nouveaux clients sur de nouveaux marchés au cours des prochaines années, a déclaré Steve Williams, président et chef de la direction. Pour une entreprise comme Suncor, cela signifie que notre pétrole doit être concurrentiel à l’échelle mondiale sur le plan des coûts et du carbone. Les progrès que nous faisons sur ces deux aspects m’encouragent. ”

Voici les faits saillants du rapport :

Message du chef de la direction : Steve Williams, président et chef de la direction, parle de l’importance de la vision à long terme pour répondre aux occasions et aux défis sur le plan social, économique et environnemental.

Rapport climat 2018 : Suncor a un rôle important à jouer dans l’amélioration de la performance environnementale, tout en fournissant de l’énergie et de la valeur aux actionnaires. Cette année, le Rapport climat de l’entreprise est intégré au Rapport sur le développement durable et il est aussi disponible en version PDF à télécharger.

Le point sur nos objectifs en matière de développement durable : inclut les plans que nous continuons à développer pour réduire l’intensité de GES et renforcer les relations avec les Autochtones au Canada.

Q et R sur le développement durable : Eric Axford, v.-p. directeur et chef du développement durable, et Arlene Strom, v.-p., Développement durable et communications, discutent de l’avenir du développement durable, des progrès réalisés par Suncor et de son plan d’intégration.

La collaboration de Suncor avec les collectivités : le rapport décrit comment à l’intérieur de la vision de Suncor d’être digne de confiance pour gérer les précieuses ressources naturelles, l’entreprise crée et entretient des relations avec les collectivités locales, les Autochtones et les groupes d’intérêt. Le rapport inclut aussi des renseignements détaillés sur les investissements dans la collectivité et la Fondation Suncor Énergie.

Innovation : met en évidence les investissements de Suncor dans le développement et la mise en œuvre de la technologie afin d’améliorer la compétitivité sur le plan des coûts et du carbone. Cette section du rapport souligne aussi que l’innovation ne se limite pas à la technologie. La manière dont le monde perçoit le développement des sources d’énergie a changé et il faut adopter une approche innovatrice pour trouver des solutions de façon collaborative et responsable.

Statistiques et faits importants de 2017 :

Suncor publie un rapport sur le développement durable depuis deux décennies et le présent rapport s’inscrit dans notre approche de transparence. Il s’agit de l’un des moyens utilisés par Suncor pour mesurer les progrès et mener un suivi et une évaluation de façon continue des impacts et des avantages de ses activités.

Mise en garde – renseignements de nature prospective

Le présent communiqué, de même que le Rapport sur le développement durable 2018 et le Rapport climat 2018 de Suncor, vers lequel des liens sont fournis dans le présent communiqué, contient certains renseignements et énoncés prospectifs (collectivement, les ” énoncés prospectifs “) au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes et américaines applicables régissant les valeurs mobilières. Les renseignements et énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les hypothèses que la Société a formulées à la lumière des informations qui étaient à sa disposition au moment où ces énoncés ont été formulés, et en fonction de l’expérience de Suncor et de sa perception des tendances historiques. Certains énoncés prospectifs et renseignements se reconnaissent à l’emploi d’expressions comme ” s’attend à “, ” anticipe “, ” estime “, ” planifie “, ” prévu “, ” envisage “, ” croit “, ” projets “, ” indique “, ” pourrait “, ” se concentre sur “, ” vision “, ” but “, ” prévisions “, ” proposé “, ” cible “, ” objectif “, ” continue “, ” devrait ” et autres expressions analogues. Les énoncés prospectifs dans le présent communiqué incluent des références à ce qui suit : l’objectif en matière de GES et l’objectif social de Suncor, la conviction selon laquelle le Canada a l’énergie dont le monde a besoin et le rôle de Suncor pour relever les défis associés à cette conviction.

Les énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les hypothèses de la Société à la lumière de l’information qui était à sa disposition au moment où ces énoncés ont été formulés et en fonction de l’expérience de Suncor et de sa perception des tendances historiques, notamment les attentes et hypothèses au sujet de ce qui suit : l’exactitude des estimations des réserves et des ressources; les prix des marchandises, les taux d’intérêt et les taux de change; le rendement des actifs et de l’équipement; la rentabilité des capitaux et les économies de coûts; les lois et les politiques gouvernementales applicables; les niveaux de production futurs; la suffisance des dépenses en immobilisations budgétées pour l’exécution des activités planifiées; la disponibilité et le coût de la main-d’œuvre, des services et de l’infrastructure; la capacité des tiers à remplir leurs obligations face à Suncor; l’exécution des projets; et la réception en temps utile des approbations des autorités de réglementation et des tiers.

Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties d’un rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont certains sont similaires à ceux qui touchent d’autres sociétés pétrolières et gazières et d’autres sont propres à Suncor. Les résultats réels de Suncor pourraient différer de façon importante de ceux exprimés ou suggérés de manière implicite dans ses énoncés ou renseignements prospectifs; le lecteur est donc averti de ne pas s’y fier indûment.

Le rapport de gestion de Suncor du premier trimestre de 2018 daté du 1er mai 2018 et sa notice annuelle, le formulaire 40-F et le rapport annuel aux actionnaires, chacun daté du 1er mars 2018, et les autres documents qu’elle dépose périodiquement auprès des autorités en valeurs mobilières décrivent les risques, incertitudes et hypothèses importants et les autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels et de tels facteurs sont incorporés aux présentes par voie de référence. On peut se procurer gratuitement des exemplaires de ces documents à Suncor au 150, 6th Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 3E3, en téléphonant au 1-800-558-9071, en en faisant la demande par courriel à invest@suncor.com ou en consultant le site suncor.com/rapports-financiers ou le profil de la Société sur SEDAR au sedar.com ou EDGAR au sec.gov. Sauf dans les cas où les lois applicables sur les valeurs mobilières l’exigent, Suncor se dégage de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ses renseignements de nature prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres circonstances.

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro-Canada. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu’un portefeuille croissant de sources d’énergie renouvelable. Suncor est inscrite à l’indice boursier UN Global Compact 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Pour plus d’information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com, suivez-nous sur Twitter @Suncor ou allez à ensemble.suncor.com.

Pour de plus amples renseignements :

Demandes des médias :

403-296-4000

media@suncor.com

Demandes des investisseurs :

800-558-9071

invest@suncor.com