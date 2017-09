Suncor Énergie reçoit la certification de niveau Or dans le cadre du programme Progressive Aboriginal Relations (PAR) du CCCA

CALGARY, ALBERTA–(Marketwired – 29 sept. 2017) - Suncor a annoncé aujourd’hui qu’elle a reçu la certification de niveau Or dans le cadre du programme Progressive Aboriginal Relations (PAR, relations progressistes avec les Autochtones) du Conseil canadien pour le commerce autochtone (CCCA). La distinction a été décernée à l’occasion du 15e gala annuel du CCCA, où l’on a souligné l’engagement de Suncor envers les peuples autochtones du Canada.

« Il s’agit d’une reconnaissance importante pour Suncor qui vient souligner nos efforts continus visant à améliorer notre rendement et renforcer les relations avec les collectivités où nous exerçons nos activités, a affirmé Steve Williams, président et chef de la direction de Suncor. C’est un honneur de recevoir cette distinction, mais nous savons aussi qu’il nous reste du travail à accomplir. »

« Le programme PAR encourage les entreprises à faire évoluer l’économie des entreprises autochtones au Canada et à y participer, a déclaré JP Gladu, président et chef de la direction du CCCA. Suncor a démontré qu’elle était prête à investir des efforts pour poursuivre l’apprentissage et la croissance dans ce secteur. Elle est un modèle en matière de relations positives et progressistes avec les Autochtones et, plus important encore, elle adhère à une philosophie axée sur l’amélioration continue. »

Depuis qu’elle a reçu la certification de niveau Argent en 2014, Suncor s’est efforcée de répondre aux recommandations du CCCA et a intégré des programmes de relations avec les Autochtones au sein de l’entreprise. Voici des exemples des progrès accomplis :

Élaboration d’un objectif social à long terme en vue de renforcer nos relations avec les peuples autochtones. L’objectif reflète la volonté de Suncor de changer sa façon de penser et d’agir comme entreprise, et il englobe quatre volets de collaboration établis pour favoriser un plus haut niveau de participation dans le développement de l’énergie.

Maturité de la gouvernance intégrée sur les relations avec les Autochtones.

Établissement du Réseau des employés autochtones (REA). Composé de plus de 400 employés et structuré autour de quatre secteurs clés, le cercle de la communauté, le cercle de rapprochement, le cercle de sensibilisation à la culture autochtone et le cercle consultatif, le réseau favorise la diversité et l’inclusion des Autochtones au sein de Suncor et des activités communautaires.

En 2016, Suncor a dépensé 445 millions de dollars auprès d’entreprises autochtones, portant ces dépenses à près de 3,9 milliards depuis 1999.

Soutien de la Fondation Suncor Énergie pour la réconciliation et l’investissement dans les initiatives culturelles, l’apprentissage et la jeunesse.

PAR est le seul programme de certification axé sur les meilleures pratiques dans le cadre des relations avec les Autochtones. Le processus de certification comprend une évaluation externe des membres de la collectivité en ce qui a trait au rendement de Suncor dans quatre secteurs clés : l’embauche, le développement d’entreprises, l’investissement dans les collectivités et l’engagement communautaire.

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro-Canada. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu’un portefeuille croissant de sources d’énergie renouvelable. Suncor est inscrite à l’indice boursier UN Global Compact 100 et sur la liste de Corporate Knights’ Global 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Suncor collabore avec les communautés autochtones à l’échelle du Canada pour accroître leur participation au développement énergétique. L’une des façons d’y arriver est d’offrir des occasions de développement commercial. Suncor a travaillé avec plus de 150 communautés autochtones, y compris dans la Municipalité régionale de Wood Buffalo, où sont situées nos activités d’exploitation des sables pétrolifères, et dans le domaine de nos produits et services des ventes au détail et ventes en gros par le biais de notre marque Petro-Canada. En 2016, nous avons dépensé 445 millions $ en biens et services auprès d’entreprises autochtones, amenant notre total à près de 3,9 milliards $ depuis 1999. Vingt-quatre stations-service de la marque Petro-Canada appartiennent à des communautés des Premières Nations et un projet éolien est en partenariat financier avec une communauté des Premières Nations.

