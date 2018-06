Suncor sur la voie d’une production solide pour le reste de l’année

Achèvement des travaux majeurs d’arrêts planifiés dans les secteurs Sables pétrolifères et Aval

Dépassement des attentes liées aux projets de croissance

Tous les montants sont en dollars canadiens.

CALGARY, Alberta, 07 juin 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Suncor a annoncé aujourd’hui qu’avec l’achèvement des travaux majeurs d’arrêts planifiés et la production solide des projets de croissance, la production moyenne du deuxième trimestre à ce jour s’est établie à 636 000 barils par jour (b/j), reflétant les importants arrêts planifiés au cours du trimestre, et a terminé le mois de mai à environ 800 000 b/j.

Les travaux liés aux arrêts planifiés ont été retardés et ont exigé des efforts supplémentaires, mais ils sont maintenant terminés à Syncrude, à l’usine de base des sables pétrolifères de Suncor ainsi qu’aux quatre raffineries. En juin, ces actifs devraient fonctionner à plein régime. La production des projets de croissance Hebron et Fort Hills dépasse les attentes.

” Le mégaprojet Fort Hills a dépassé les attentes; il a été mis en service de façon sécuritaire, l’augmentation de la production a eu lieu bien avant la date prévue et il produit un bitume fongible de grande qualité pour lequel on prévoit continuer à obtenir un prix supérieur au bitume in situ. Nous sommes particulièrement fiers du dévouement de notre équipe et de nos partenaires ainsi que de la planification et l’exécution minutieuses démontrées pour atteindre ce remarquable résultat, déclare Steve Williams, président et chef de la direction. L’intensité des émissions de GES par baril du bitume de Fort Hills est équivalente à celle du brut moyen raffiné aux États-Unis. Nos investisseurs et parties intéressées peuvent être fiers des progrès réalisés quant à la réduction de l’intensité carbonique de notre production. “

À la suite de la mise en service du troisième et dernier train d’extraction secondaire de Fort Hills le 11 mai 2018, Suncor a procédé à une mise à l’essai de l’usine à plein rendement, prouvant ainsi la capacité nominale du projet de 194 000 b/j. De plus, la Société a procédé à un essai de fiabilité de sept jours de l’usine fonctionnant à une capacité de plus de 90 % (175 000 b/j) sans éprouver de problèmes majeurs.

Grâce à la mise en service précoce du dernier train d’extraction secondaire, l’augmentation de la production de l’usine a été réalisée plus tôt que prévu. Par conséquent, lorsque la Société accélérera la croissance de la capacité minière planifiée conformément à celle de l’usine au troisième trimestre, Fort Hills devrait être en mesure de demeurer dans la fourchette supérieure des perspectives pour le trimestre. En vue du quatrième trimestre, Suncor cible désormais une production moyenne de 90 % à Fort Hills, ce qui est supérieur aux perspectives initiales qui prévoyaient une production d’environ 80 % au milieu du quatrième trimestre.

Lorsque les partenaires de coentreprise ont annoncé qu’ils allaient de l’avant avec le projet Fort Hills en 2013, le coût total du projet était estimé à une intensité du capital d’environ 84 000 $ par baril de capacité de production, et on prévoyait effectuer la mise en production au cours du quatrième trimestre de 2017 et atteindre 90 % de la capacité de production prévue dans les 12 mois suivants. À l’exception d’un délai de quelques semaines pour la mise en production, pour Suncor l’ensemble des éléments essentiels du projet et l’augmentation de la production ont été exécutés plus rapidement ou plus efficacement que prévu.

L’achèvement du projet Fort Hills est directement attribuable à la stratégie bien établie et bien exécutée de répartition des ressources lors des travaux de construction, à l’accélération des plans de mise en service grâce aux synergies entre l’usine de base et Fort Hills, au transfert progressif des actifs du groupe chargé de la construction au groupe chargé de l’exploitation, et à l’augmentation de la production au fil du temps. La construction du projet a eu lieu pendant une période de faiblesse des prix du pétrole et sa mise en service survient au moment où les prix se sont raffermis. Suncor s’attend à ce que Fort Hills continue de générer des rendements considérables pendant plusieurs décennies.

Grâce à l’augmentation de la production de Fort Hills et de Hebron plus tôt que prévu et à l’achèvement des travaux majeurs de maintenance planifiée dans les secteurs Sables pétrolifères et Aval, Suncor est en bonne position pour atteindre un solide rendement en matière de production pour le reste de l’année.

Mise en garde – renseignements de nature prospective

Le présent communiqué contient certains renseignements et énoncés prospectifs (collectivement, les ” énoncés prospectifs “) au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes et américaines applicables régissant les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs du présent communiqué incluent des références à ce qui suit : l’attente selon laquelle Syncrude, l’usine de base du secteur Sables pétrolifères de Suncor et ses quatre raffineries fonctionneront à plein rendement en juin; l’attente selon laquelle le prix obtenu pour le bitume de Fort Hills continuera d’être supérieur à celui obtenu pour le bitume in situ; l’attente selon laquelle pendant que l’entreprise accélérera la croissance de la capacité de la mine planifiée conformément à celle de l’usine, Fort Hills devrait être en mesure de demeurer dans la fourchette supérieure des perspectives pour le trimestre; le fait qu’en vue du quatrième trimestre, Suncor cible désormais une production moyenne de 90 % à Fort Hills; l’attente selon laquelle Fort Hills continuera de générer des rendements considérables pendant plusieurs décennies; et l’attente selon laquelle Suncor est en bonne position pour atteindre un solide rendement en matière de production pour le reste de l’année. Certains énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi d’expressions comme ” prévu “, ” perspectives “, ” cible ” et autres expressions analogues.

Les énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les hypothèses de la Société à la lumière de l’information qui était à sa disposition au moment où ces énoncés ont été formulés et en fonction de l’expérience de Suncor et de sa perception des tendances historiques, notamment les attentes et hypothèses au sujet de l’exactitude des estimations des réserves et des ressources; les prix des marchandises, les taux d’intérêt et les taux de change; le rendement des actifs et de l’équipement; la rentabilité des capitaux et les économies de coûts; les lois et les politiques gouvernementales applicables; les taux de production futurs et la suffisance des dépenses en immobilisations budgétées pour l’exécution des activités planifiées; la disponibilité et le coût de la main-d’œuvre, des services et de l’infrastructure; la capacité des tiers à remplir leurs obligations face à Suncor; l’exécution des projets; et la réception en temps utile des approbations des autorités de réglementation et des tiers.

Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties d’un rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont certains sont similaires à ceux qui touchent d’autres sociétés pétrolières et gazières et d’autres sont propres à Suncor. Les résultats réels de Suncor pourraient différer de façon importante de ceux exprimés ou suggérés de manière implicite dans ses énoncés ou renseignements prospectifs; le lecteur est donc averti de ne pas s’y fier indûment.

Le rapport de gestion de Suncor daté du 1er mai 2018 et sa notice annuelle, le formulaire 40-F et le rapport annuel aux actionnaires, chacun daté du 1er mars 2018, et les autres documents qu’elle dépose périodiquement auprès des autorités en valeurs mobilières décrivent les risques, incertitudes et hypothèses importants et les autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels et de tels facteurs sont incorporés aux présentes par voie de référence. On peut se procurer gratuitement des exemplaires de ces documents en écrivant à Suncor au 150, 6th Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 3E3, en téléphonant au 1-800-558-9071, en en faisant la demande par courriel à invest@suncor.com ou en consultant le site suncor.com/rapports-financiers ou le profil de la Société sur SEDAR au sedar.com ou EDGAR au sec.gov. Sauf dans les cas où les lois applicables sur les valeurs mobilières l’exigent, Suncor se dégage de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ses renseignements de nature prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres circonstances.

Fort Hills est exploité par Suncor, qui détient une participation de 54,11 % dans le projet. Les partenaires de la coentreprise Fort Hills sont Total E&P Canada Ltd. (24,58 %) et Teck Resources Limited (21,31 %). La production de bitume provenant de Fort Hills est mélangée en vue de l’expédition sur le marché en vertu du Projet d’agrandissement du Parc de stockage Est, une coentreprise entre la Première Nation de Fort McKay, la Première Nation crie Mikisew et Suncor.

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro-Canada. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu’un portefeuille croissant de sources d’énergie renouvelable. Suncor est inscrite à l’indice boursier UN Global Compact 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Pour plus d'information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com

