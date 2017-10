Sunwing ajoute une seconde destination au départ de Mont-Joli cet hiver

MONTRÉAL, 04 oct. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — Les résidents du Bas-Saint-Laurent auront encore plus facilement accès à leurs destinations de vacances préférées cet hiver, puisque Sunwing ajoute une seconde option de voyage au départ de leur aéroport local à Mont-Joli. Plus tôt cet été, la compagnie aérienne avait annoncé qu’elle mettait en place un service de vol au départ de Mont-Joli vers Punta Cana, en République dominicaine, élevant ainsi à 6 le nombre des aéroports québécois qu’elle dessert. Les voyageurs peuvent maintenant profiter d’un service de vol hebdomadaire pratique vers Cancun (avec escale à Montréal). Les deux destinations offertes sont toutes deux disponibles chaque semaine entre le 21 décembre 2017 et le 22 mars 2018 inclusivement.

Le vice-président exécutif du Groupe de Voyage Sunwing au Québec, Sam Char, a fièrement accueilli la nouvelle : « Cancun et Punta Cana sont deux de nos destinations vacances les plus populaires, nous sommes donc ravis d’offrir ces options aux résidents du Bas-Saint-Laurent au cours de notre saison d’inauguration à Mont-Joli. »

Chantale Lavoie, la présidente de l’aéroport de Mont-Joli, a également commenté la nouvelle : « Nous sommes ravis des options maintenant offertes aux résidents du Bas-Saint-Laurent. Ce sont deux magnifiques choix de destination vacances. »

En tant que no 1 dans le sud, Vacances Sunwing offre une grande gamme de forfaits d’hébergement à Cancun qui conviennent à tous les budgets. Les vacanciers peuvent aussi profiter de nombreux avantages, incluant, selon l’hôtel sélectionné, des aubaines permettant aux enfants de séjourner, jouer et manger GRATUITEMENT, des repas illimités dans des restaurants à la carte et des rabais sur des soins au spa.

Les vacanciers qui s’envolent pour Cancun pourraient bien être les premiers à essayer le tout nouveau Riu Dunamar, qui ouvrira ses portes plus tard cette année. Cet hôtel combine un emplacement idéal sur la plage de Playa Mujeres à un vaste éventail de commodités adaptées aux vacanciers de tous les âges; les plus jeunes pourront participer aux activités gratuites proposées tous les jours au miniclub RiuLand tandis que les couples, de leur côté, pourront savourer de délicieux repas gastronomiques à la carte sur place, profiter d’un divertissement quotidien, de sports nautiques gratuits, et bien plus encore.

Le Grand Sunset Princess All Suites and Spa Resort, à La Riviera Maya, est également un choix populaire auprès des familles. Ce paradis au bord de la mer est doté de chambres luxueuses, incluant des options pour les familles de cinq ou plus. La propriété possède aussi un miniclub offrant un vaste éventail d’activités gratuites, telles que le tir à l’arc, le kayak et la plongée avec tuba .

Un séjour d’une semaine au Grand Sunset Princess est offert à partir de 1 545 $ (taxes incluses) par personne, basé sur une occupation double dans une suite junior en tout compris, au départ de Mont-Joli en date du 11 janvier 2018.

Tous les forfaits comprennent les vols aller-retour avec Sunwing Airlines, à bord desquels les vacanciers peuvent se détendre, relaxer et profiter du service en vol primé, qui inclut un toast au vin mousseux, un service gratuit de boissons non alcoolisées, ainsi qu’un menu d’achats à bord proposant une sélection de collations et de repas légers, avec des choix inspirés par la célèbre chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les passagers ont également droit à une franchise de bagages généreuse de 23 kg, offerte gratuitement.

