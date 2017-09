Sunwing encourage les clients à réserver dès maintenant leurs vacances d’hiver en leur offrant jusqu’à 40 % de rabais, ainsi que la Garantie de protection de prix

MONTREAL, 22 sept. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — Bonne nouvelle pour les Canadiens souhaitant échapper au froid de l’hiver. Sunwing, le no1 dans le sud, lance aujourd’hui une promotion offrant aux voyageurs des économies incroyables, avec jusqu’à 40 % de rabais sur des forfaits hivernaux et automnaux pour certains des meilleurs hôtels dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3f606675-a971-432f-afd8-a95345c0786e

De plus, ceux et celles qui auront réservé leur escapade hivernale de rêve d’ici le 6 octobre profiteront aussi gratuitement de la Garantie de protection de prix, propre à Sunwing.* Si jamais le prix des vacances baisse, les clients recevront donc une remise en argent qui sera équivalente à la différence entre les deux tarifs. Les Canadiens devront cependant se dépêcher pour s’assurer de vivre des vacances hivernales de rêve.

Sunwing, le no1 des vacances luxueuses, en famille et entre adultes, offre la plus grande sélection d’hôtels familiaux et de propriétés pour adultes qui sont parmi les mieux côtés. Les vacanciers pourront aussi profiter de nombreux avantages, incluant, selon l’hôtel sélectionné, des aubaines permettant aux enfants de séjourner, jouer et manger GRATUITEMENT, des repas illimités dans des restaurants à la carte et des rabais sur des soins au spa. Ils bénéficieront aussi d’économies additionnelles lorsqu’ils achèteront à l’avance une des Expériences Sunwing. Ils pourront d’ailleurs choisir une des excursions soigneusement sélectionnées qu’offre le voyagiste pour explorer les meilleurs coins de la destination qu’ils auront choisie.

Parmi le grand nombre d’hôtels populaires offerts dans le cadre de cette promotion, on retrouve le Royalton White Sands Montego Bay en Jamaïque. Son parc aquatique, un chouchou des jeunes voyageurs, comprend une aire de jets d’eau pour les tout-petits, en plus d’un miniclub et un club pour ados, tous deux offerts gratuitement. Les adultes, quant à eux, seront comblés par les inclusions gratuites de la propriété, telles que des sports nautiques, des bars proposant des spiritueux de qualité supérieure et une grande sélection de restaurants de spécialités dont ils pourront profiter sans avoir à payer de frais supplémentaires.

Les vacanciers seront aussi tentés par les économies qu’offre le Grand Sunset Princess All Suites Resort and Spa sur la Riviera Maya, au Mexique. Ce paradis au bord de la mer est doté de chambres luxueuses, incluant des options pour les familles de cinq ou plus. La propriété possède aussi un vaste complexe aquatique, ainsi qu’un éventail d’activités gratuites, telles que le tir à l’arc, le kayak et la plongée avec tuba.

Pour réserver vos prochaines vacances, veuillez visiter Sunwing.ca ou communiquer avec votre agent de voyages.

* La Garantie de protection de prix s’applique uniquement aux dates de départs ayant lieu entre le 21 décembre 2017 et le 30 avril 2018, inclusivement. Ce programme permet aux vacanciers de faire une réclamation allant jusqu’à 400 $ si le prix de leurs vacances baisse dans les 28 jours avant le départ.

À propos de Sunwing

Sunwing, le no1 dans le sud et le plus grand voyagiste intégré verticalement en Amérique du Nord, offre plus de vols dans le sud que tout autre voyagiste avec un service direct et pratique à partir de plus de 34 aéroports à travers le Canada vers plus de 50 destinations populaires dans le sud. Cela permet à Sunwing de négocier des meilleures aubaines et offres exclusives dans tous les hôtels les mieux cotés des Caraïbes, d’Amérique centrale et du Mexique. Sunwing, une compagnie renommée pour son service primé, est systématiquement classé no1 des compagnies aériennes de loisir par les agents de voyages et elle est la gagnante permanente du prix du Choix des consommateurs. Les clients pourront commencer leurs vacances dans l’élégance avec le service en vol primé, qui comprend un verre de vin mousseux gratuit, du thé et du café, ainsi qu’un service de boissons non alcoolisées, en plus d’un menu d’achats à bord, composé de collations et de repas légers, incluant des choix pour enfants, inspirés par la célèbre chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les clients de Sunwing bénéficient également des services des représentants à destination de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir de partager leurs connaissances et leur expertise avec les vacanciers, en plus de les accueillir chaleureusement quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour.

http://www.facebook.com/SunwingVacations

https://twitter.com/SunwingVacay

https://plus.google.com/+sunwing/posts

http://www.youtube.com/SunwingTV

Pour toute demande des médias, veuillez communiquer avec :

Marie-Josée Carrière

Directrice régionale Marketing Québec

Groupe de Voyage Sunwing

mjcarriere@sunwing.ca

1 866 722-8066 poste 7311

Sam Char

Vice-président exécutif

Groupe de Voyage Sunwing

schar@sunwing.ca

1 866 722-8066 poste 7055