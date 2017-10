Sunwing offre des rabais allant jusqu’à 50 % sur 10 000 forfaits vacances et annonce une vente de sièges

MONTRÉAL, 06 oct. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — L’Action de grâce et la sculpture de citrouilles font peut-être partie de vos traditions automnales, mais Sunwing aimerait rappeler aux Canadiens qu’il y en a une autre – la réservation de vos vacances d’hiver. Eh oui! Le no 1 dans le sud offre actuellement aux amoureux du soleil deux manières d’économiser sur leurs vacances.

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/64208e64-bb44-4c0c-ab89-5bc24d0d1d8d

À partir d’aujourd’hui et jusqu’à ce que les aubaines s’envolent, la compagnie aérienne offre jusqu’à 50 % de rabais sur 10 000 forfaits de voyage à de nombreuses dates de départ encore disponibles. En tant que no 1 dans le sud, Vacances Sunwing offre une grande gamme d’hôtels qui conviennent à tous les budgets.

Populaire auprès des familles, le Grand Memories Varadero, à Cuba, offre une myriade de divertissements pour les enfants comme pour les adultes. Les plus jeunes pourront rencontrer leurs personnages préférés, Toupie et Binou™, tandis que les parents se détendent au bord de la piscine ou se font masser au spa sur place. Un autre favori auprès de tous voyageurs confondus, le Grand Sunset Princess All Suites and Spa Resort, à la Riviera Maya, est doté de nombreuses piscines d’eau douce, d’activités gratuites comme des parties de football, du tir à l’arc, du kayak et de la plongée avec tuba, ainsi que de suites pouvant accommoder des familles de 5 personnes et plus.

Les voyageurs en quête d’exploration peuvent également tirer profit d’une autre offre avantageuse. Entre aujourd’hui et le 13 octobre, pour des voyages ayant lieu entre le 1er novembre 2017 et le 30 avril 2018, Sunwing offre d’incroyables économies sur des vols. Les clients peuvent en effet acheter un siège et en obtenir un deuxième à moitié prix sur des réservations de vols seulement au cours de la vente de sièges d’une durée limitée. Cette offre généreuse rendra une variété de destinations offertes plus accessibles : d’un séjour sur la plage de Saint Petersburg en Floride à une nuit endiablée dans l’un des populaires casinos de Nassau.

Tous les forfaits Sunwing comprennent les vols aller-retour avec Sunwing Airlines, à bord desquels les vacanciers peuvent se détendre, relaxer et profiter du service en vol primé, qui inclut un toast au vin mousseux, un service gratuit de boissons non alcoolisées, ainsi qu’un menu d’achats à bord proposant une sélection de collations et de repas légers, avec des choix inspirés par la célèbre chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les passagers ont également droit à une franchise de bagages généreuse de 23 kg, offerte gratuitement.

Pour réserver vos prochaines vacances, veuillez visiter Sunwing.ca ou communiquer avec votre agent de voyages.

*La vente de sièges s’applique aux réservations de vols seulement. Les économies sont appliquées sur le tarif de base, avant les taxes.

À propos de Sunwing

Sunwing, le no1 dans le sud et le plus grand voyagiste intégré verticalement en Amérique du Nord, offre plus de vols dans le sud que tout autre voyagiste avec un service direct et pratique à partir de plus de 34 aéroports à travers le Canada vers plus de 50 destinations populaires dans le sud. Cela permet à Sunwing de négocier de meilleures aubaines et offres exclusives dans tous les hôtels les mieux cotés des Caraïbes, d’Amérique centrale et du Mexique. Sunwing, une compagnie renommée pour son service primé, est systématiquement classée no1 des compagnies aériennes de loisir par les agents de voyages et elle est la gagnante systématique du prix du Choix des consommateurs dans plusieurs villes canadiennes. Les clients pourront commencer leurs vacances dans l’élégance avec le service en vol primé, qui comprend un verre de vin mousseux gratuit, du thé et du café, ainsi qu’un service de boissons non alcoolisées, en plus d’un menu d’achats à bord de collations et de repas légers (incluant des choix pour enfants), inspirés par la célèbre chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les clients de Sunwing bénéficient également des services des représentants à destination de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir de partager leurs connaissances et leur expertise avec les vacanciers, en plus de les accueillir chaleureusement quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour.

https://www.facebook.com/SunwingVacations

https://twitter.com/SunwingVacay

https://www.instagram.com/sunwingvacations

https://www.youtube.com/SunwingTV

Pour toute demande des médias, veuillez communiquer avec :

Marie-Josée Carrière

Directrice régionale Marketing Québec

Groupe de Voyage Sunwing

mjcarriere@sunwing.ca

1 866 722-8066 poste 7311

Sam Char

Vice-président exécutif

Groupe de Voyage Sunwing

schar@sunwing.ca

1 866 722-8066 poste 7055