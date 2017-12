Sunwing offrira des forfaits vacances au nouveau Royalton Bavaro Resort & Spa, à Punta Cana, à compter du 30 décembre

MONTRÉAL, 14 déc. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — Sunwing est fier d’offrir des forfaits vacances pour le tout nouveau et luxueux Royalton Bavaro Resort and Spa de Punta Cana, en République dominicaine, à compter du 30 décembre.Le Royalton Luxury Resorts constitue un ajout récent à son éventail d’hôtels modernes et tout compris directement sur la plage. La propriété accueille les vacanciers avec l’expérience All-In Luxury® ainsi que plusieurs offres uniques qui feront assurément le plaisir de petits et grands.Ces innovations comprennent l’expérience de surf FlowRider® et une rivière tranquille de 366 mètres menant à un bar dans une grotte.L’hôtel offre également une sélection élargie de repas à la carte et de marque, afin de rehausser encore plus l’expérience culinaire des vacanciers.

Les vacanciers qui réservent cet hôtel grâce au no1 dans le sud recevront également d’autres avantages. Dans cet hôtel de la collection Smile™ de Sunwing, les familles peuvent profiter de plusieurs exclusivités, comme de la promotion « les enfants séjournent, jouent et mangent GRATUITEMENT » toute l’année, de tarifs spéciaux pour les adolescents, d’aucun supplément pour parent seul, et plus encore.

Les couples et les amis peuvent essayer gratuitement de nombreux sports nautiques, se tenir en forme à la salle d’entraînement moderne, jouer un match sur les terrains de tennis, ou profiter du programme Royalton Fit™, qui offre un horaire complet de cours gratuits. Ils pourront ensuite se faire dorloter au Royal Spa, qui offre un large éventail de soins relaxants pour les muscles endoloris.

Les vacanciers ont le choix entre un éventail de chambres de luxe, dont des suites avec accès direct à la piscine, et des options pour les grandes familles, dotées de nombreuses commodités telles que des douches à effet de pluie et du Wi-Fi partout. Les options de restauration incluent de nombreux buffets, restaurants à la carte et gastronomiques, le tout sans réservation, comme le Zen, le restaurant Teppanyaki, le Armadillo, servant de savoureux classiques tex-mex, ou le Hunter Steakhouse, avec ses excellentes côtes levées. Cet hôtel est également la première propriété Royalton à offrir un restaurant brésilien, le Rodizio.

Sunwing offrira des forfaits vacances au Royalton Bavaro Resort and Spa au départ de 24 villes cet hiver, incluant des vols à partir de deux nouveaux aéroports : Mont-Joli, au Québec, et Frédéricton, au Nouveau-Brunswick.

Tous les forfaits Sunwing comprennent les vols aller-retour avec Sunwing Airlines, à bord desquels les vacanciers peuvent se détendre, relaxer et profiter du service en vol primé, qui inclut un toast au vin mousseux, un service gratuit de boissons non alcoolisées, ainsi qu’un menu d’achats à bord proposant une sélection de collations et de repas légers, avec des choix inspirés par la célèbre chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les passagers ont également droit à une franchise de bagages généreuse de 23 kg, offerte gratuitement.

Pour plus d’informations et pour réserver, visitez sunwing.ca ou communiquez avec votre agent de voyages.

