Système d’osmolarité i-Pen® enregistré au Japon

MONTREAL, Sept. 19, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — I-MED Pharma annonce aujourd’hui l’enregistrement réussi de son système de mesure d’osmolarité i-Pen® au Japon. Le i-Pen® est un outil portatif in-vivo utilisé pour le diagnostic et le suivi du syndrome de la sécheresse oculaire. Le system est présentement approuvé pour l’usage au Canada et détient la marque CE pour la conformité européenne.

Le i-Pen® est un outil portatif novateur qui offre aux professionnels de la santé oculaire une façon rapide et fiable d’effectuer le dépistage des patients atteints du syndrome de la sécheresse oculaire. Les mesures sont prises en touchant l’outil sur la conjonctive palpébrale inférieure trempée de larmes, pendant deux à quatre secondes. Pendant cette durée de temps, le i-Pen® prends 192 lectures et affiche ensuite le résultat sur l’écran ACL.

Daniel Hofmann, Président de I-MED Pharma ajoute, ̏L’outil i-Pen® aide les professionnels de la santé oculaire à évaluer rapidement et à moindre coût l’osmolarité de leurs patients, une des étapes importantes dans l’identification et la quantification du syndrome de la sécheresse oculaire. Nous aimerions féliciter nos partenaires Japonais, MORIA Japan K.K., pour leur enregistrement réussi du i-Pen®. Le Japon rejoint maintenant les partenaires de notre réseau de distribution en pleine expansion, avec cet outil disponible dans plus d’une douzaine de pays mondialement. ˝

I-MED Pharma annonce aussi que la deuxième génération de l’outil avec des biomarqueurs additionnels entre en phase finale d’essais cliniques. L’application initiale pour l’approbation réglementaire est planifiée pour la deuxième moitié de 2018.

À propos de I-MED Pharma

I-MED Pharma est une compagnie privée canadienne, avec le siège social situé à Montréal, Québec, desservant les ophtalmologistes, les optométristes et la communauté des soins oculaires. Établie depuis plus de 25 ans, I-MED Pharma Inc. crée et distribue des produits innovateurs médicaux, chirurgicaux et vétérinaires. Notre mission est simple mais complexe : perfectionner la vue. Pour atteindre cet objectif nous sommes en recherche et développement continuelle afin de fournir les solutions les plus efficaces et avancées aux troubles de l’œil tels que les cataractes, la dégénération maculaire, l’œil sec, le glaucome et le dysfonctionnement de la glande de Meibomius.

I-MED Pharma est extrêmement fière d’être à l’avant-garde du traitement du syndrome des yeux secs comme une maladie grave et d’investir lourdement dans l’éducation et au développement des produits pour les yeux secs de qualité supérieure. Plus récemment, I-MED Pharma a lancé le premier outil diagnostic portable in-vivo, le i-Pen®, outil de mesure de l’osmolarité. La gamme de produits de maladie de la surface oculaire d’I-MED comprend des outils de diagnostic, d’hygiène oculaire, de nutrition, des gouttes oculaires pour les yeux secs et des dispositifs d’occlusion oculaire.

Pour plus d’informations, svp envoyer un courriel à media@imedpharma.com ou visiter www.imedpharma.com.