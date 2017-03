Taconic anuncia patrocínio da 2017 Translational Microbiome Conference

HUDSON, NY–(Marketwired – Mar 13, 2017) –

A Taconic Biosciences, a única provedora comercial de modelos de roedores sem germes, anunciou que irá patrocinar a Translational Microbiome Conference a ser realizada em Boston entre 11-13 de abril de 2017. Esta conferência de três dias focará no potencial da intervenção translacional na pesquisa de microbioma e no desafio associado com a pesquisa de microbioma de sucesso. As palestras estarão concentradas no transplante microbiota fecal, translação de microbioma, ferramentais de bioinformática, e bancos de dados de genomas para aplicações clínicas de metagenômica.

Randi Lundberg, Cientista da Taconic Application, fará a palestra “Mice as Translational Models: Planning a Fecal Microbiota Transplantation Study” (Camundongos como Modelos Translacionais: Planejamento do Estudo de Transplantação de Microbiota Fecal) abrangendo as considerações e problemas durante o planejamento dos experimentos com camundongos gnotobióticos gerados com o transplante microbiota fecal.

Antes da conferência, a Taconic fará um workshop chamado: “Navigating the Challenges of Studying the Microbiome in Mouse Models: Design, Execution and Utility” (Navegação pelo Desafio do Estudo do Microbioma em Modelos de Camundongos: Design, Execução e Utilidade). Moderado pelo Dr. Alexander Maue, Diretor Associado de Produtos e Serviços de Microbioma da Taconic, o workshop contará com a presença do Dr. William DePaolo, Professor Associado de Medicina, e de Lynn M. e Michael D. Garvey, Endowed Chair de Gastroenterologia da University of Washington. O Dr. DePaolo também é Diretor do Center for Microbiome Sciences & Therapeutics (CMiST), uma fonte para os pesquisadores, médicos e pacientes interessados no microbioma humano. O Dr. DePaolo contará com a assistência de um painel de cientistas com diversas perspectivas, como o Dr. James Matumba, cofundador da Commense, Inc., Dra. Beth McCormick, professora e vice chair, University of Massachusetts Medical School, Centro Fundador de Pesquisas de Microbioma, e o Dr. Phil Dube, Cientista de Aplicações em Campo, Taconic Biosciences.

“A complexidade e implicações do microbioma oferece uma das maiores oportunidades de avanço para a medicina moderna. Este workshop é um exemplo da dedicação da Taconic para com a liderança dos serviços de microbioma na indústria de modelos de animais”, disse o Dr. Robert Rosenthal, CEO da Taconic Biosciences.

O workshop interativo apresentará técnicas inovadoras para o planejamento e a condução de estudos de microbioma de sucesso com roedores. Estudos pré-clinicos in vivo que utilizam o camundongo como um organismo modelo são essenciais para o avanço do conhecimento dos efeitos do microbiona nas doenças, saúde e nutrição. Estes modelos também darão suporte a pesquisas de novas drogas. “Existem muitas variáveis de designs para experimentos para a condução de estudos in vivo, a adição da complexidade do microbioma torna estes estudos ainda mais desafiadores. Sem modelos estabelecidos e preditivos, os estudos translacionais serão difíceis, e, o pior de tudo, não precisos. O entendimento das melhores práticas durante o planejamento dos estudos é vital para a obtenção de resultados confiáveis”, disse o Dr. Maue. Os participantes do workshop entenderão as considerações para a seleção de modelos in vivo apropriados para estudos, melhores práticas do estudo da associação com microbiomas, e os benefícios e limitações dos dados de microbiomas de camundongos na descoberta de drogas.

Saiba mais sobre a conferência e o workshop.

A Taconic Biosciences é provedora global de modelos e serviços de roedores projetados geneticamente. Fundada em 1952, a Taconic ajuda as empresas e instituições de biotecnologia a adquirir, gerar com personalização, reprodução, pré-condicionar, testar e distribuir modelos valiosos para pesquisas em todo o mundo. Especialista em modelos de roedores sem germes, de camundongos e ratos geneticamente projetados, modelos de camundongos de precisão para pesquisas, e serviços integrados de design e reprodução de modelos, a Taconic opera seis locais de reprodução nos EUA e na Europa, mantém relacionamentos com distribuidores na Ásia e capacidade de envio global viabilizando a entrega de modelos de animais para quase qualquer local no mundo.