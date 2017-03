Taconic Biosciences anuncia expansão da produção do seu principal modelo animal de imunodeficiência

HUDSON, NY–(Marketwired – Mar 9, 2017) –

A Taconic Biosciences, líder global de modelos de camundongos projetados geneticamente e serviços associados, divulgou hoje que no dia 1 de março de 2017 foi ampliada a oferta de dois modelos principais de camundongos de imunodeficiência, o knockout duplo Rag2/Il2rg e o totalmente congênico knockout C57BL/6NTAC Rag2.

Esta expansão atende à demanda da produção europeia de modelos imunodeficientes, bem como a necessidade de padrões de saúde cada vez mais rigorosos.

A Taconic agora oferece os modelos Rag2/Il2rg Double Knockout (Modelo 4111) e o padrão de saúde Excluded Flora (EF) nas suas instalações de produção europeia. Além disso, a produção do C57BL/6NTAC Rag2 knockout (Modelo RAGN12) nos EUA foi atualizada do padrão de saúde Murine Pathogen Free(TM) (MPF(TM)) para o mais exigente Excluded Flora (EF).

O padrão de saúde EF da Taconic exclui as espécies hemolíticas beta Streptococcus (não-Grupo D), Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Proteus, bactérias Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus e Filamentosa Segmentada. O Modelo 4111 estará disponível no padrão de saúde EF nas instalações de produção dos EUA e da Europa, e o RAGN12 estará disponível nos padrões de saúde MPF e EF nos EUA.

O Diretor do portfólio da Taconic Biosciences de Modelos Comerciais Geneticamente Projetados, Dr. Michael Seiler, comentou: “A inclusão dos Modelos 4111 e RAGN12 no padrão de saúde EF é um exemplo da nossa dedicação ao fornecimento de modelos definidos com precisão que ajudam os pesquisadores a melhorar o nível de reprodução dos resultados do estudo, aprimorando grandemente o processo de descoberta de drogas”. Estes modelos são produzidos em instalações avançadas que usam Gaiolas Ventiladas Individualmente (Individually Ventilated Cages – IVCs).

O Modelo RAGN12, um knockout C57BL/6NTAC Rag2 totalmente congênico, (com cruzamento de n=12 gerações) é útil para o desenvolvimento de vacinas, estudos de transplantes, pesquisa de hematopoese, e ensaios de complementação de blastocisto. O Modelo RAGN12 também é útil na avaliação da função de genes específicos para a diferenciação dos linfócitos como hospedeiro para o estabelecimento de quimeras competitivas de medula óssea.

O Rag2/Il2rg de knockout duplo (Modelo 4111) causa disrupções focadas nos dois genes necessários para o desenvolvimento de linfócitos B e T (rag2) e o desenvolvimento (il2RG) de célula naturalmente assassina (NK), resultando em um hospedeiro com a imunologia seriamente afetada. O Modelo 4111 é conhecido pela transferência adotiva e transplantação de células tronco de aloenxerto e xenoenxerto. Este modelo também está disponível para estudos comparativos com o modelo de knockout de gene único Rag2 (RAGN12) (somente com deficiência de célula B e T) para determinar o papel e exigências para as células NK em hospedeiros resistentes aos tumores e agentes de infeção.

Os modelos imunodeficientes contribuem para grandes avanços científicos nas áreas de imunologia, transplantes, oncologia, pesquisa de células-tronco e terapias para doenças infecciosas.

Para mais informação, contate a Taconic Biosciences no 1-888-TACONIC (888-822-6642) nos EUA, +45 70 23 04 05 na Europa, ou no [email protected]

Taconic Biosciences, Inc.

A Taconic Biosciences é provedora global de modelos e serviços de roedores projetados geneticamente. Fundada em 1952, a Taconic ajuda as empresas e instituições de biotecnologia a adquirir, gerar com personalização, reprodução, pré-condicionar, testar e distribuir modelos valiosos para pesquisas em todo o mundo. Especialista em modelos de camundongos e ratos geneticamente projetados, modelos de camundongos de precisão para pesquisas, e serviços integrados de design e reprodução de modelos, a Taconic opera seis locais de reprodução nos EUA e na Europa, mantém relacionamentos com distribuidores na Ásia e capacidade de envio global viabilizando a entrega de modelos de animais para quase qualquer local no mundo.