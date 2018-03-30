Teledyne DALSA 将于The Vision Show上预展最新成果

安大略省沃特卢市, March 30, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Teledyne DALSA和 Teledyne e2v均为 Teledyne 技术（纽约证券交易所名称：TDY）公司，是图像传感技术领域的全球领先者。4月10日至12日，他们将在The Vision Show的517号展台上进行共同展示。Teledyne DALSA 将展示其最新、最先进的多线CMOS相机，而Teledyne e2v将展现其针对医疗和工业市场的OCT应用而推出的全新OctoPlus线扫描系列相机。展会将在位于马萨诸塞州波士顿的海因斯会议中心举行。

Teledyne DALSA 团队将展示公司各式各样的最新成像技术。展台展示包括：

除现场展示以外，参展者将可欣赏Teledyne DALSA最新领域相机的静态显示，包括 86-megapixel Falcon4、图像采集卡、智能相机和图像处理软件。请前往Teledyne 成像展台，探索符合众多市场和应用的广泛技术作品。

热点话题

Teledyne DALSA的主题专家将出席两个热点话题研讨会。热点话题研讨会对所有参展者开放。

星期二 4月10日下午1：00 – 3D成像技术 – Raymond Boridy将展示当代三维技术及其应用和发展趋势

星期四 4月12日下午1：15 – 多通道线扫描成像 – Mark Butler和Philip Colet将阐述多通道线扫描成像的可能性

2018年The Vision Show

2018年4月10日-12日

517号展台（见展台位置）

马萨诸塞州波士顿，Hynes Convention Center

The Vision Show是北美最大的机器视觉、成像元件和系统展览。免费注册。

关于Teledyne DALSA的 机器视觉产品和服务

Teledyne DALSA是机器视觉数码成像元件设计与制造的全球领先者。我们的图像传感器、摄像头、智能相机、图像采集卡、软件和视觉解决方案已用于全球数以千计的自动化检查系统，并广泛应用于多种行业，包括汽车制造、电子检验、平板显示器、医学影像、半导体、包装和一般制造业。如欲了解更多信息，请访问 www.teledynedalsa.com/imaging。

Teledyne DALSA是传感、成像、半导体制造领域的全球科技领先者。我们的影像传感解决方案所涉及的范围极广，从肉眼可见的红外线到X射线，不一而足。我们的微电子机械系统铸造水平已享誉世界。此外，我们的Teledyne Optech 和Teledyne Caris子公司已成功实现先进的三维探测和地理空间信息系统。 Teledyne DALSA总部设在加拿大沃特卢，在全球范围内拥有近1400名员工。

如欲了解更多信息，请访问www.teledynedalsa.com。

所有商标均由各公司注册。

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销售联系方式： Sales.americas@teledynedalsa.com

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