Teledyne DALSA 將於視覺展會上預先展出最新成果

安大略省滑鐵盧市, March 30, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Teledyne DALSA和 Teledyne e2v均為 Teledyne Technologies（紐約證券交易所：TDY）旗下的公司，是圖像感應技術領域的全球領先企業，並將於4月10日至12日在The Vision Show視覺展會的517號展台上進行共同展覽。Teledyne DALSA 將展出其最新、最先進的多線性CMOS相機，而Teledyne e2v將展示其針對醫療和工業市場OCT應用而推出的全新OctoPlus線性掃描相機系列。展會將在位於麻省波士頓的海因斯會議中心舉行。

Teledyne DALSA 團隊將展出公司各式各樣的最新成像技術。展台的示範項目包括：

除現場示範以外，與會者將可欣賞Teledyne DALSA最新領域相機的靜態顯示，包括 86-megapixel Falcon4、圖像採集卡、智能相機和圖像處理軟件。請前往Teledyne 成像展台，探索符合眾多市場和應用的廣泛技術作品。

熱點話題

Teledyne DALSA的主題專家將出席兩個熱點話題研討會。熱點話題研討會開放予所有與會者。

星期二 4 月 10 日下午 1:00 – 3D 成像技術 – Raymond Boridy 將展出當代三維技術及其應用和發展趨勢

– – 將展出當代三維技術及其應用和發展趨勢 星期四 4月12日下午1:15 – 多通道線性掃描成像 – Mark Butler和Philip Colet將闡述多通道線性掃描成像的可能性

2018年視覺展會

2018年4月10日-12日

517號展台（見展台位置）

麻省波士頓海因斯會議中心（Hynes Convention Center）

The Vision Show視覺展會是北美最大的機器視覺、成像元件和系統展覽。免費註冊。

關於Teledyne DALSA的 機器視覺產品和服務

Teledyne DALSA是機器視覺數碼成像元件設計與製造的全球領先企業。我們的圖像感應器、鏡頭、智能相機、圖像採集卡、軟件和視覺解決方案用於全球數以千計的自動化檢查系統，並廣泛應用於多種行業，包括汽車製造、電子檢驗、平板顯示器、醫學影像、半導體、包裝和一般製造業。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.teledynedalsa.com/imaging。

Teledyne DALSA是感應、成像、半導體製造領域的全球科技領先企業。我們的影像感應解決方案涉及範圍極廣，從肉眼可見的紅外線到X光不一而足。我們的微電子機械系統鑄造水平享譽世界。此外，我們通過附屬公司Teledyne Optech 和Teledyne Caris成功提供先進的三維探測和地理空間信息系統。 Teledyne DALSA總部設在加拿大滑鐵盧，在全球擁有近1,400名員工。

如欲了解更多資訊，請瀏覽www.teledynedalsa.com。

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