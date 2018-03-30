Teledyne DALSA 將於視覺展會上預先展出最新成果
安大略省滑鐵盧市, March 30, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Teledyne DALSA和 Teledyne e2v均為 Teledyne Technologies（紐約證券交易所：TDY）旗下的公司，是圖像感應技術領域的全球領先企業，並將於4月10日至12日在The Vision Show視覺展會的517號展台上進行共同展覽。Teledyne DALSA 將展出其最新、最先進的多線性CMOS相機，而Teledyne e2v將展示其針對醫療和工業市場OCT應用而推出的全新OctoPlus線性掃描相機系列。展會將在位於麻省波士頓的海因斯會議中心舉行。
Teledyne DALSA 團隊將展出公司各式各樣的最新成像技術。展台的示範項目包括：
- 預覽Teledyne DALSA最新的多線性CMOS相機，提供黑白、彩色和近紅外成像三種相機選項，配備Xtium CLHS 圖像採集卡的光纖接口。
- BOA spot視覺感應器，易於操作、價格實惠且性能穩定，可自動進行質素檢測。
- Calibir 非製冷長波紅外相機，專為熱成像應用而設，配備GigE Vision®、模擬和MIPI CSI-2TM接口，兼具無快門取像等特色操作性質。
- Genie Nano 相機，功能齊全，置有行業領先的CMOS圖像感應器，配備GigE或Camera Link接口
- GEVA 4000 視覺系統，其處理能力達到入門級GEVA 300的八倍以上，性能可靠耐用，適合工廠車間使用。
除現場示範以外，與會者將可欣賞Teledyne DALSA最新領域相機的靜態顯示，包括 86-megapixel Falcon4、圖像採集卡、智能相機和圖像處理軟件。請前往Teledyne 成像展台，探索符合眾多市場和應用的廣泛技術作品。
熱點話題
Teledyne DALSA的主題專家將出席兩個熱點話題研討會。熱點話題研討會開放予所有與會者。
- 星期二 4月10日下午1:00 – 3D成像技術 – Raymond Boridy將展出當代三維技術及其應用和發展趨勢
- 星期四 4月12日下午1:15 – 多通道線性掃描成像 – Mark Butler和Philip Colet將闡述多通道線性掃描成像的可能性
2018年視覺展會
2018年4月10日-12日
517號展台（見展台位置）
麻省波士頓海因斯會議中心（Hynes Convention Center）
The Vision Show視覺展會是北美最大的機器視覺、成像元件和系統展覽。免費註冊。
關於Teledyne DALSA的 機器視覺產品和服務
Teledyne DALSA是機器視覺數碼成像元件設計與製造的全球領先企業。我們的圖像感應器、鏡頭、智能相機、圖像採集卡、軟件和視覺解決方案用於全球數以千計的自動化檢查系統，並廣泛應用於多種行業，包括汽車製造、電子檢驗、平板顯示器、醫學影像、半導體、包裝和一般製造業。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.teledynedalsa.com/imaging。
Teledyne DALSA是感應、成像、半導體製造領域的全球科技領先企業。我們的影像感應解決方案涉及範圍極廣，從肉眼可見的紅外線到X光不一而足。我們的微電子機械系統鑄造水平享譽世界。此外，我們通過附屬公司Teledyne Optech 和Teledyne Caris成功提供先進的三維探測和地理空間信息系統。 Teledyne DALSA總部設在加拿大滑鐵盧，在全球擁有近1,400名員工。
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