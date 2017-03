TELUS annonce le prix de nouveaux titres de créance américains et canadiens

VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE–(Marketwired – 1 mars 2017) - (TSX:T)(NYSE:TU) – TELUS a annoncé aujourd’hui le lancement d’une offre de billets de premier rang non garantis, d’une durée de 10 années et d’un montant de 500 millions de dollars américains (les « Titres américains »). Les Titres américains ont été émis aux États-Unis par un syndicat de souscripteurs conduit par Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, RBC Marchés des Capitaux, LLC, BMO Markets Corp. et CIBC World Markets Corp. La clôture de l’offre devrait avoir lieu le 6 mars 2017 ou à une date approchante. Les Titres américains ont été émis au prix de 99,895 $ US par tranche de 100 dollars américains de capital pour un rendement réel de 3,712 % par an, et parviendront à échéance le 15 septembre 2027.

TELUS a également annoncé aujourd’hui un placement en billets de premier rang non garantis de série CW, d’une durée de 31 années et d’un montant de 325 millions de dollars canadiens (les « Titres canadiens »). Les Titres canadiens sont émis dans chaque province du Canada par l’entremise d’un syndicat de placeurs pour compte dirigé par CIBC Marchés des Capitaux, BMO Nesbitt Burns et RBC Marchés des Capitaux. La clôture de l’offre devrait avoir lieu le 6 mars 2017 ou à une date approchante. Les Titres canadiens ont été émis au prix de 99,065 $ CA par tranche de 100 dollars de capital pour un rendement réel de 4,758 % par an, et parviendront à échéance le 6 mars 2048.

Le produit net des deux offres servira à financer le remboursement, à échéance, d’une partie des 700 millions de dollars canadiens du montant en capital en circulation des billets de la Série CD de TELUS arrivant à échéance le 15 mars 2017, en vue de rembourser une partie de l’encours du programme de billets de trésorerie et faire face aux besoins généraux de l’entreprise.

L’émission des Titres américains a été effectuée conformément aux termes d’un supplément de prospectus et au prospectus préalable de base simplifié modifié et mis à jour en date du 30 août 2016 qui l’accompagne, déposé auprès de la Securities Exchange Commissions dans le cadre d’une déclaration d’enregistrement en vigueur sur formulaire F-10. Les Titres américains ne sont pas offerts au Canada, ni aux résidents du Canada.

En ce qui concerne les Titres canadiens, TELUS déposera un supplément de prospectus à son prospectus préalable de base simplifié modifié et mis à jour, daté du 30 août 2016, auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada. Les Titres canadiens ne sont pas offerts aux États-Unis, ni aux résidents des États-Unis.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat des Titres américains ou canadiens, dans aucune juridiction. Les titres émis n’ont été ni approuvés ni désapprouvés par une autorité de réglementation des valeurs mobilières aux États-Unis ou au Canada, et aucune autorité ne s’est prononcée quant à l’exactitude ou la pertinence du prospectus préalable de base simplifié modifié et mis à jour ou des suppléments de prospectus.

Il est possible d’obtenir des exemplaires du prospectus préalable de base simplifié modifié et mis à jour et du supplément de prospectus relatif aux émissions des Titres américains et canadiens qui ont été déposés auprès des autorités réglementaires du Canada et des États-Unis, respectivement auprès du vice-président exécutif, Affaires générales, chef des services juridiques et haut responsable de gouvernance de TELUS à l’adresse 510 W. Georgia St., 23rd Floor, Vancouver, Colombie-Britannique V6B 0M3 (téléphone 604 695-6420). Des exemplaires de ces documents sont également disponibles en version électronique, selon les cas, sur le système électronique de données, d’analyse et de recherche (« SEDAR ») des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l’adresse www.sedar.com, et sur le système électronique de collecte, d’analyse et d’extraction des données (« EDGAR »), géré par la Securities and Exchange Commission des États-Unis, à l’adresse www.sec.gov.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs qui ont trait à des événements futurs, y compris le calendrier et la clôture projetés des émissions et l’utilisation prévue du produit de ces offres qui sont de nature prospective. Par leur nature même, ces énoncés prospectifs exigent de la société qu’elle pose des hypothèses et formule des prévisions et sont assujettis à des risques et à des incertitudes. Il existe un risque important que les énoncés prospectifs se révèlent inexacts. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, étant donné qu’un certain nombre de facteurs (tels que les conditions de clôture habituellement exigées, les décisions réglementaires et gouvernementales, nos bénéfices et nos flux de trésorerie disponibles, les niveaux de nos dépenses en immobilisations et de nos acquisitions de licences de spectre, l’environnement concurrentiel et la performance économique au Canada) pourraient amener les rendements et les événements futurs réels à différer sensiblement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs. Par conséquent, le présent communiqué de presse est assujetti à la limitation de responsabilité et est donné sous réserve des hypothèses, des qualifications et des facteurs de risque mentionnés dans le rapport de gestion annuel de 2016 ainsi que dans les autres documents d’information publiés par TELUS et les documents déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR à sedar.com) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). Sauf lorsque requis par la loi, TELUS décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs.

À propos de TELUS

TELUS (TSX:T)(NYSE:TU) est la société de télécommunications nationale connaissant la croissance la plus rapide au Canada, grâce à des produits d’exploitation annuels de 12,8 milliards de dollars et à plus de 12,7 millions de connexions abonnés, dont 8,6 millions d’abonnés à des services sans fil, 1,7 million d’abonnés à l’accès Internet à haute vitesse, 1,4 million de lignes d’accès au réseau résidentielles et plus d’un million d’abonnés au service télévision. TELUS offre une gamme complète de produits et de services de communication, notamment des services sans fil, de transmission de données, de protocole Internet (IP), des services vocaux, de télévision, de divertissement et vidéo, et est le fournisseur informatique le plus important au Canada dans le domaine des soins de santé.

Pour en savoir plus sur TELUS, veuillez consulter le site www.telus.com.