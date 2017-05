TELUS recommande à ses actionnaires de rejeter l’ “offre publique d’achat restreinte” de TRC Capital

VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE–(Marketwired – 5 mai 2017) - TELUS Corporation (TSX:T)(NYSE:TU) a été notifié d’une offre publique restreinte non sollicitée effectuée par TRC Capital Corporation visant à acheter jusqu’à 3 millions d’actions ordinaires de TELUS, soit environ 0,51 % des actions ordinaires en circulation de TELUS, au prix de 43,50 $ par action. TELUS n’approuve pas cette offre non sollicitée, ne possède aucune association avec TRC Capital ou son offre, et recommande à ses actionnaires de ne pas apporter leurs actions à cette offre.

TELUS met en garde les actionnaires que l’offre publique d’achat restreinte a été effectuée à un prix inférieur à celui du marché des actions TELUS. L’offre est inférieure de 4,52 % au cours de clôture des actions à la Bourse de Toronto et de 4,58 % au cours de clôture des actions à la Bourse de New-York pour les actions ordinaires de TELUS au 2 mai 2017, le dernier jour de négoce avant le commencement de l’offre publique d’achat restreinte.

D’après les documents relatifs à l’offre de TRC Capital, les actionnaires de TELUS qui ont mis en vente leurs actions peuvent les retirer à tout moment avant 00h01, heure de l’Est, le 2 juin 2017 en suivant les procédures décrites dans les documents d’offre. TRC Capital a effectué des offres publiques d’achat restreintes similaires pour les actions d’autres sociétés publiques au Canada et ailleurs.

Les offres publiques d’achat restreintes sont conçues pour obtenir moins de 5 % des actions ordinaires en circulation d’une société, en évitant ainsi les exigences procédurales et de divulgation qui s’appliquent à la plupart des offres dans le cadre des réglementations sur les valeurs mobilières canadiennes et américaines. Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (« Securities and Exchange Commission » ou SEC) ont émis de sérieuses réserves sur les offres publiques d’achat restreintes, et notamment sur la possibilité que les investisseurs puissent procéder à de tels appels d’offre sans comprendre le prix de l’offre par rapport au prix du marché réel de leurs titres, ni comparer le prix de l’offre avec les prix en cours du marché. Pour de plus amples renseignements concernant les perspectives réglementaires sur les offres publiques d’achat restreintes, veuillez vous référer aux documents suivants :

Commentaires des ACVM sur les offres publiques restreintes : https://www.bcsc.bc.ca/Securities_Law/Policies/Policy6/61-301_Staff_Guidance_on_the_Practice_of_%E2%80%9CMini-Tenders%E2%80%9D__CSA_Staff_Notice_/

Comité consultatif de la SEC sur les offres publiques d’achat restreintes : www.sec.gov/investor/pubs/minitend.htm.

TELUS encourage vivement les courtiers, négociants et autres participants du marché à faire preuve de prudence et à étudier le contenu de la lettre traitant de la diffusion et des divulgations de l’offre publique d’achat restreinte par courtier-négociant sur le site Internet de la SEC à l’adresse www.sec.gov/divisions/marketreg/minitenders/sia072401.htm

TELUS demande qu’une copie du présent communiqué de presse soit inclue dans toute distribution d’éléments relatifs à l’offre publique d’achat restreinte de TRC Capital pour les actions de TELUS.

