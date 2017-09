The North West Company Inc. annonce ses résultats du deuxième trimestre et un dividende trimestriel ainsi que les conditions de financement de billets de premier rang

CAMBRIDGE BAY, NUNAVUT–(Marketwired – 8 sept. 2017) - The North West Company Inc. (la « Société » ou « North West ») (TSX:NWC) a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers non vérifiés pour le deuxième trimestre clos le 31 juillet 2017. La Société a également annoncé que son conseil d’administration a déclaré un dividende de 0,32 $ par action, payable le 16 octobre 2017 aux actionnaires inscrits au 29 septembre 2017.

« Ce trimestre, nos bannières du Nord se sont distinguées, avec l’aide des récentes acquisitions, a déclaré le président et chef de la direction, Edward Kennedy. Nous allons maintenant chercher à maintenir la dynamique commerciale tout au long de l’automne et à intégrer nos nouvelles activités. »

Points saillants financiers

Les ventes ont augmenté de 10,3 % pour s’établir à 507,9 millions de dollars, comparativement à 460,6 millions de dollars au deuxième trimestre de l’exercice précédent, en raison de l’acquisition de Roadtown Wholesale Trading Ltd. (« RTW ») dans les îles Vierges britanniques et de la hausse des ventes des produits alimentaires à magasins comparables. L’acquisition de North Star Air Ltd. (« NSA ») au Canada est aussi entrée en ligne de compte. Si l’on exclut l’effet de change, les ventes consolidées ont augmenté de 8,5 %, et de 1,7 %(1) à magasins comparables. Les ventes de produits alimentaires(1) ont augmenté de 8,9 %, et de 1,9 % à magasins comparables. Les ventes de marchandises générales(1) ont, quant à elles, progressé de 1,9 %, et de 0,8 % à magasins comparables.

Le bénéfice d’exploitation a augmenté de 23,1 % pour atteindre 33,2 millions de dollars, comparativement à 27 millions de dollars pour le deuxième trimestre de l’exercice précédent. La marge bénéficiaire brute, exprimée en dollars, s’est élevée de 11,6 %, stimulée par l’acquisition de RTW et par une augmentation de 36 points de base du taux de marge bénéficiaire brut comparativement à l’exercice précédent. L’augmentation du taux de marge bénéficiaire brute est principalement attribuable à un changement de la composition des ventes de produits. Les dépenses liées à la vente, à l’exploitation et à l’administration ont augmenté de 8,8 %, mais ont baissé de 33 points de base en pourcentage des ventes. Cette augmentation s’explique principalement par les nouveaux magasins acquis dans le cadre de l’achat de RTW, par les coûts reliés à NSA et par l’ajout de nouveaux magasins dans les activités canadiennes. Ces coûts ont toutefois été partiellement compensés par la baisse des coûts de rémunération fondée sur des actions. De plus amples renseignements sur l’acquisition de RTW et de NSA se trouvent dans la note 17 du résumé des états financiers consolidés intermédiaires non vérifiés du deuxième trimestre de 2017. La baisse des coûts de rémunération à base d’actions est attribuable en grande partie à un recouvrement des charges au titre des options de 1 million de dollars, comparativement à une charge de 3,2 millions de dollars l’année dernière. Une part importante des options attribuées est comptabilisée comme un passif; ces options sont réévaluées selon le cours de l’action à chaque date de clôture trimestrielle. La diminution des charges au titre des options au cours de ce trimestre est attribuable à une baisse du cours de l’action pendant l’exercice, alors qu’il avait augmenté au deuxième trimestre de l’exercice précédent.

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA(2)) s’est élevé de 21,7 % pour s’établir à 47,3 millions de dollars en raison de l’acquisition de RTW et d’une baisse de la rémunération à base d’actions, comme précédemment mentionné. Si on exclut l’incidence des charges au titre des options de la rémunération à base d’actions et des coûts relatifs à l’acquisition de NSA, le BAIIA ajusté(2) a augmenté de 11,6 % par rapport à l’exercice précédent et, en pourcentage des ventes, s’est établi à 9,2 %, comparativement à 9,1 % l’année dernière.

Le bénéfice net a connu une hausse de 6,8 millions de dollars, soit 41,6 %, pour s’établir à 23,3 millions de dollars tandis que le bénéfice par action après dilution a atteint 0,46 $ par action, comparativement à 0,34 $ par action l’année dernière, en raison des facteurs mentionnés ci-dessus. Abstraction faite de l’incidence des charges au titre des options de la rémunération à base d’actions et des dépenses liées à l’acquisition de NSA, le bénéfice net ajusté(2) a augmenté de 15,9 %.

(1) En excluant l’effet du taux de change (2) Voir la section sur les Mesures non conformes aux PCGR de la Discussion et analyse de la direction

De plus amples renseignements sur ces résultats financiers sont disponibles dans le rapport du deuxième trimestre de 2017 de la Société destiné aux actionnaires, dans le rapport de gestion (MD&A) et dans les états financiers consolidés intermédiaires résumés non vérifiés de la Société, qui peuvent être consultés dans la section consacrée aux investisseurs sur le site Internet de la Société, à l’adresse www.northwest.ca.

Impact de l’ouragan Irma

« Notre première préoccupation concerne, d’abord et avant tout, les pertes subies par les gens, notamment les épreuves auxquelles sont confrontés plus d’un millier de collaborateurs qui travaillent pour nous dans la région, a déclaré Edward Kennedy. Il s’agit d’une catastrophe humaine et, à titre de détaillant de produits alimentaires essentiels et d’employeur majeur dans les communautés touchées, nous sommes totalement déterminés à reprendre nos activités en toute sécurité dès que possible, tout en travaillant en étroite collaboration avec les autorités locales pour faire une différence par tous les moyens possible. »

La Société exploite 12 magasins dans les îles directement touchées par l’ouragan Irma dont les dommages sont encore en cours d’évaluation. Elle est consciente que son magasin Cost-U-Less à Saint-Martin a été considérablement endommagé et qu’il ne fonctionnera pas pendant une période indéterminée. Son magasin situé à Sainte-Croix, dans les îles Vierges américaines, est en grande partie intact. Les dommages causés au magasin Cost-U-Less à Saint-Thomas, dans les îles Vierges américaines, et aux neuf magasins et grossistes des îles Vierges britanniques restent encore à déterminer, mais devraient être moins importants que ceux subis à Saint-Martin. Pour l’instant, la Société pense que sa garantie d’assurance sera suffisante pour couvrir les dépenses et les pertes attendues, y compris la perte d’activité.

Financement de billets de premier rang

Sous réserve de la conclusion d’une entente définitive et des conditions de clôture habituelles, la Société émettra 100 millions de dollars en billets de premier rang dont le produit sera affecté aux fins générales de l’entreprise et servira à réduire le montant prélevé sur les facilités de prêt de 300 millions de dollars des activités canadiennes. Ces nouveaux billets de premier rang, qui arriveront à échéance le 26 septembre 2029, seront garantis par une charge flottante sur certains actifs de la Société et seront de rang égal aux instruments de prêt de 300 millions de dollars, à ceux de 52 millions de dollars américains et aux effets de premier rang de 70 millions de dollars américains. Les nouveaux billets de premier rang porteront un taux d’intérêt fixe de 3,74 % payable sur une base semestrielle.

Également, sous réserve de l’obtention d’un accord définitif et des conditions de clôture habituelles, la Société reportera la date d’échéance des prêts de 300 millions de dollars et de 52 millions de dollars américains au 26 septembre 2022. L’émission des billets de premier rang et la prolongation de l’échéance des instruments de prêt devraient être clôturées au plus tard le 26 septembre 2017.

Conférence téléphonique du deuxième trimestre

North West tiendra une conférence téléphonique afin de discuter de ses résultats du deuxième trimestre le 7 septembre 2017 à 14 h 30 (heure avancée du Centre). Pour accéder à l’appel, composez le 416 641-6104 ou le 800 952-5114 (code d’accès 2682693). La conférence téléphonique sera archivée et accessible en composant le 905 694-9451 ou le 800 408-3053 et en utilisant le code d’accès 9475116 jusqu’au 23 octobre 2017.

Avis aux lecteurs

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs, au sens des lois en vigueur sur les valeurs mobilières. Ces énoncés reflètent les attentes actuelles de North West et sont fondés sur les informations dont dispose actuellement la direction. Ces énoncés prospectifs sont identifiés par les mots peuvent, seront, devraient, croire, s’attendre à, planifier, anticiper, avoir l’intention de, estimer, prévoir, potentiel, continuer, ou la forme négative de ces termes. Ces énoncés ne sont valables qu’à la date de publication du présent communiqué de presse. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces énoncés prospectifs.

Le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car ceux-ci impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs pouvant amener les résultats, les rendements ou les réalisations réels de North West à différer sensiblement des résultats, des rendements ou des réalisations futurs anticipés exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs incluent, sans s’y limiter, le rendement des affaires, les fluctuations des taux d’intérêt et de change, les évolutions législatives et réglementaires, les développements juridiques, les catastrophes météorologiques ou naturelles, des changements dans les lois fiscales et les risques et incertitudes décrits dans la section intitulée « Facteurs de risque » et figurant dans le rapport de gestion (MD&A) et dans la notice annuelle de North West, les deux pour l’exercice clos le 31 janvier 2017. La liste qui précède n’est pas une liste exhaustive des facteurs possibles. Ces facteurs, ainsi que d’autres, devraient être examinés avec soin et les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. North West n’est pas obligée d’actualiser ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit suite à de nouvelles informations, à des évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf exigence légale.

Profil de la Société

The North West Company Inc., par l’intermédiaire de ses filiales, est l’un des principaux détaillants de produits alimentaires et de produits et services de la vie quotidienne dans les communautés rurales et les quartiers urbains du Canada, de l’Alaska, du Pacifique Sud et des Caraïbes. North West exploite 243 magasins sous les enseignes Northern, NorthMart, Tigre Géant, Alaska Commercial Company, Cost-U-Less et RiteWay Food Markets, et a un chiffre d’affaires annualisé d’environ 1,8 milliard de dollars canadiens.

Les actions ordinaires de North West sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole NWC.