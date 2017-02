Theratechnologies tiendra une conférence web destinée aux investisseurs le 1er mars 2017

MONTRÉAL, QUÉBEC–(Marketwired – 24 fév. 2017) - Theratechnologies Inc. (TSX:TH) (Theratechnologies) a annoncé aujourd’hui qu’elle tiendra une conférence web destinée aux investisseurs le 1er mars 2017. Celle-ci débutera à 9 heures (heure normale de l’est) et devrait se terminer vers 11 heures (heure normale de l’est).

La conférence web sera dirigée par Luc Tanguay, président et chef de la direction et des présentations seront aussi livrées par Philippe Dubuc, vice-président sénior et chef de la direction financière, Christian Marsolais, vice-président sénior et chef de la direction médical et Lyne Fortin, vice-présidente sénior et chef de la commercialisation. Theratechnologies entend fournir des informations détaillées sur sa stratégie d’affaire et plus particulièrement au sujet de son plan pour le lancement de la commercialisation de l’ibalizumab en plus de donner une mise à jour de ses prévisions financières pour 2017.La conférence web offrira une occasion aux investisseurs et aux analystes de poser des questions au sujet des activités de la compagnie.

La conférence web sera accessible au: http://edge.media-server.com/m/p/9d7xx6dr. L’enregistrement de l’activité sera disponible peu de temps après la conclusion de la conférence web à la même adresse internet.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX:TH) est une société pharmaceutique spécialisée dans le traitement de besoins médicaux non satisfaits en vue de promouvoir auprès des patients infectés par le VIH un mode de vie sain et une qualité de vie améliorée. D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com et sur SEDAR au www.sedar.com.