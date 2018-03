TransCanada annonce l’achèvement réussi de l’appel de soumissions pour la capacité d’exportation de NGTL

CALGARY, Alberta, 21 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Avis aux médias – La société TransCanada Corporation (TSX:TRP) (NYSE:TRP) (TransCanada) a annoncé aujourd’hui qu’elle a complété avec succès son deuxième appel de soumissions exécutoires pour la capacité d’extension de la liaison au point de livraison d’exportation Empress/McNeill sur son système de NOVA Gas Transmission Ltd. (NGTL) en 2018. NGTL a offert 280 millions de pieds cubes par jour de service ferme, destiné à commencer en novembre 2021. L’appel de soumissions s’est achevé le 15 mars 2018 et a été sursouscrit, avec une moyenne de termes de contrats adjugés d’environ 22 ans.

Cette offre de capacité suit un appel de soumissions réussi qui s’est tenu en janvier 2018 pour 1,0 Gpi3/j de capacité d’extension au même point de livraison, avec un service commençant entre novembre 2020 et avril 2021 et sous-tendant 2,4 milliards de dollars annoncés récemment d’extension du système NGTL. L’appel de soumissions précédent avait également été sursouscrit et l’industrie a exprimé un vif intérêt pour l’accès au marché additionnel.

« Le succès de cet appel de soumissions renforce le rôle critique que le système de NGTL joue pour le transport de gaz naturel à combustion propre du bassin sédimentaire de l’Ouest canadien et pour accroître le raccordement au marché pour les producteurs », a déclaré Tracy Robinson, vice-présidente principale de TransCanada, pipelines de gaz du Canada. « Nous nous sommes engagés à travailler en collaboration avec l’industrie et à fournir des options concurrentielles pour relier l’alimentation du bassin en expansion aux marchés en aval à travers l’Amérique du Nord. »

NGTL est en train de finaliser la portée de l’extension des installations nécessaires pour répondre aux exigences de service supplémentaires résultant de cet appel de soumissions et prévoit un investissement d’extension d’environ 120 millions de dollars. Toute extension des installations se fera en plus des programmes d’expansion de NGTL existant totalisant environ 7,2 milliards de dollars.

Avec plus de 65 ans d’expérience, TransCanada est un chef de file du développement responsable et de l’exploitation fiable d’infrastructures énergétiques en Amérique du Nord, dont des pipelines de gaz naturel et d’hydrocarbures liquides, des centrales électriques et des installations de stockage de gaz. TransCanada exploite l’un des plus importants réseaux de transport de gaz naturel, totalisant plus de 91 900 kilomètres (57 100 milles), reliés à presque tous les principaux bassins d’approvisionnement en gaz de l’Amérique du Nord. TransCanada est le plus important fournisseur de services de stockage de gaz et de services connexes sur le continent, avec une capacité de stockage de 653 milliards de pieds cubes. Important producteur indépendant d’électricité, TransCanada possède actuellement des installations ou possède des participations dans des installations produisant quelque 6 100 mégawatts d’énergie électrique au Canada et aux États-Unis. TransCanada développe et exploite également l’un des plus importants réseaux de distribution d’hydrocarbures liquides en Amérique du Nord, qui s’étend sur environ 4 900 kilomètres (3 000 milles) et qui relie l’offre croissante de pétrole du continent aux marchés principaux et aux raffineries. Les actions ordinaires de TransCanada se négocient sous le symbole TRP aux bourses de Toronto et de New York. Pour en savoir plus, visitez le site TransCanada.com ou suivez-nous sur les médias sociaux et sur 3BL Media.

Personne-ressource auprès des médias :

Shawn Howard

403 920-7859 ou 800 608-7859

Personnes-ressources de TransCanada auprès des analystes et des investisseurs :

David Moneta/Stuart Kampel

403 920-7911 ou 800 361-6522