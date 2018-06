TransCanada annonce le développement de sa capacité d’exportation du réseau de NGTL

CALGARY, Alberta, 19 juin 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — AVIS AUX MÉDIAS – TransCanada Corporation (TSX:TRP) (NYSE:TRP) (TransCanada) a annoncé aujourd’hui qu’elle mettrait à exécution son projet de développement du système NOVA Gas Transmission Ltd. (NGTL) d’une valeur de 140 millions de dollars, après une période d’appel réussie pour un engagement obligatoire de l’accroissement de la capacité d’exportation au point de livraison Empress/McNeill en mars.

Les transporteurs ont signé des ententes exécutoires représentant 280 millions de pieds cubes par jour au titre d’un service garanti de livraison qui débutera en novembre 2021. La durée moyenne des contrats octroyés pour l’accroissement de la capacité est de 22 ans. NGTL a également signé en parallèle des contrats de service pour un accroissement des livraisons intrabassins avec d’autres transporteurs, pour un volume total s’élevant à 75 millions de pieds cubes par jour, ce qui contribue au besoin de nouvelles installations.

Selon Tracy Robinson, vice-présidente directrice et directrice générale du département des pipelines de gaz canadiennes pour TransCanada, ” La période d’appel réussie pour un accroissement de la capacité d’exportation fait état de l’intérêt continu important des parties situées dans le Bassin sédimentaire de l’Ouest canadien de garantir un accès aux marchés en aval à valeur élevée “. ” L’entreprise TransCanada reste fermement engagée envers ses clients pour leur fournir un accès fiable et opportun à ces marchés, par l’entremise d’installations de développement appropriées et d’offres de services concurrentielles. “

Ce nouvel investissement fait partie du programme pluriannuel de développement de l’infrastructure de NGTL d’une valeur de 7,3 milliards de dollars, dont le but est d’accroître la capacité de transport des producteurs de l’Ouest canadien et de fournir aux marchés en aval un accès plus important aux gaz naturels brûlant sans résidus.

Avec plus de 65 ans d’expérience, TransCanada est chef de file dans le développement responsable et l’exploitation fiable d’infrastructures énergétiques en Amérique du Nord, comprenant notamment des pipelines de gaz naturel et d’hydrocarbures liquides, des centrales électriques et des installations de stockage de gaz. TransCanada exploite l’un des plus grands réseaux de transmission de gaz naturel, qui s’étend sur plus de 91 900 kilomètres (57 100 miles), relié à la quasi-totalité des bassins d’approvisionnement de gaz naturel en Amérique du Nord. TransCanada est le plus grand fournisseur de services de stockage de gaz et de services connexes, avec une capacité de 653 milliards de pieds cubes. Important producteur indépendant d’électricité, TransCanada détient des installations qui produisent plus de 6 100 mégawatts au Canada et aux États-Unis, ou y détient des intérêts. L’entreprise développe et exploite également l’un des plus importants systèmes de pipelines d’hydrocarbures liquides en Amérique du Nord, qui s’étend sur 4 900 kilomètres environ (soit 3 000 miles), et qui relie l’offre croissante de pétrole du continent aux raffineries et marchés clés. Les actions ordinaires de TransCanada sont négociées sur les bourses de Toronto et de New York sous le symbole TRP. Pour en savoir plus, consultez le site TransCanada.com ou suivez-nous sur les médias sociaux.

RENSEIGNEMENTS PRÉVISIONNELS

La présente publication contient des renseignements d’ordre prévisionnel et fait l’objet d’incertitudes et de risques importants (ce type de déclaration a généralement recours à des termes comme ” anticiper “, ” prévoir “, ” penser “, ” susceptible de “, ” devrait “, ” estimer “, ” avoir l’intention de “, à l’emploi du conditionnel, ou à d’autres termes semblables). Les déclarations de type prévisionnel contenues dans le présent document ont pour objectif de renseigner les détenteurs de titres et investisseurs potentiels de TransCanada à son sujet et celui de ses filiales. Ces renseignements concernent notamment l’évaluation, par la direction, des projets d’avenir et des perspectives financières de TransCanada et de ses filiales. Tous les renseignements prévisionnels reflètent les suppositions et opinions de TransCanada en fonction des données disponibles à l’heure où les déclarations ont été faites. Par conséquent, ils ne constituent aucunement une quelconque garantie des performances futures. Nous invitons les lecteurs à ne pas se fonder de manière excessive sur ces renseignements prévisionnels, donnés à la date du présent communiqué, et à ne pas utiliser les renseignements financiers prospectifs à des fins autres que celles prévues. TransCanada ne s’engage aucunement à mettre à jour ou réviser les renseignements prévisionnels, sauf lorsque la loi l’exige. Pour tout renseignement complémentaire sur les suppositions émises et sur les incertitudes et risques pouvant faire différer les résultats réels des résultats anticipés, nous vous invitons à consulter le Rapport annuel à l’intention des Actionnaires, en date du 26 avril 2018, et le Rapport annuel de 2017, déposé sous le profil de TransCanada sur le site Internet de SEDAR à l’adresse www.sedar.com et auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission à l’adresse suivante : www.sec.gov.

