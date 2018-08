TransCanada annonce un accord de vente de sa participation dans Cartier Énergie Éolienne

CALGARY, Alberta, 02 août 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Communiqué de presse – TransCanada Corporation (TSX:TRP) (NYSE:TRP) (TransCanada) a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu une entente visant la vente de sa participation de 62 % dans les installations de Cartier Énergie Éolienne, et ses entités opérationnelles connexes, à Innergex énergie renouvelable inc. pour environ 630 millions de dollars. Situés au Québec, les actifs de Cartier comprennent cinq parcs éoliens dotés d’une capacité de production totale de 589 mégawatts incluant la participation de TransCanada qui est de 365 mégawatts.

” Cette transaction nous permet de profiter de la valeur marchande élevée des actifs d’énergie renouvelable sous contrat et de répartir les fonds dans nos projets de croissance à court terme. ” a déclaré Russ Girling, président-directeur général de TransCanada. ” Nous sommes en bonne position pour financer notre programme d’immobilisations à court terme grâce au flux de trésorerie généré à l’interne, ainsi qu’un large éventail de leviers financiers y compris l’accès aux marchés des capitaux et plus d’activités de gestion de portefeuilles. “

À la suite de la vente de Cartier, TransCanada demeurera l’un des plus grands producteurs d’énergie du secteur privé au Canada, produisant suffisamment d’électricité pour alimenter plus de six millions de maisons. Le portefeuille énergétique de l’entreprise continue de croître, avec la construction d’une centrale au gaz naturel de 900 mégawatts à Napanee, en Ontario. De plus, l’entreprise s’est engagée à effectuer des rénovations majeures à la centrale nucléaire de Bruce Power en Ontario.

La vente devrait être conclue au quatrième trimestre de 2018, à la satisfaction des conditions de clôture.

Avec plus de 65 ans d’expérience, TransCanada est un chef de file du développement responsable et de l’exploitation fiable d’infrastructures énergétiques en Amérique du Nord, dont des pipelines de gaz naturel et d’hydrocarbures liquides, des centrales électriques et des installations de stockage de gaz. TransCanada exploite l’un des plus importants réseaux de transport de gaz naturel, totalisant plus de 91 900 kilomètres (57 100 milles), relié à presque tous les principaux bassins d’approvisionnement en gaz de l’Amérique du Nord. TransCanada est un important fournisseur de services de stockage de gaz et de services connexes, avec une capacité de stockage de 653 milliards de pieds cubes. Important producteur indépendant d’électricité, TransCanada possède actuellement des installations ou détient des droits dans des installations produisant quelque 6 100 mégawatts d’énergie électrique au Canada et aux États-Unis. TransCanada développe et exploite également l’un des plus importants réseaux de distribution d’hydrocarbures liquides en Amérique du Nord, qui s’étend sur environ 4 900 kilomètres (3 000 milles) et qui relie l’offre croissante de pétrole du continent aux marchés clés et aux raffineries. Les actions ordinaires de TransCanada se négocient aux bourses de Toronto et de New York sous le symbole TRP. Pour en savoir plus, visitez le site TransCanada.com ou suivez-nous sur les médias sociaux.

INFORMATIONS PROSPECTIVES

La présente publication peut contenir certains renseignements de nature prospective, assujettis à des incertitudes et à des risques importants (de tels énoncés sont généralement accompagnés de mots tels que ” prévoit “, ” s’attend à “, ” croit “, ” pourrait “, ” fera “, ” devrait “, ” estime “, ” a l’intention ” ou d’autres termes similaires). Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document visent à fournir aux porteurs de titres et investisseurs éventuels de TransCanada des informations relatives à TransCanada et ses filiales, y compris l’évaluation par la direction des plans et des perspectives financières futures de TransCanada et de ses filiales. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les convictions et les hypothèses de TransCanada reposant sur les renseignements accessibles au moment de la formulation de ces énoncés et, en tant que tels, ne constituent pas une garantie des performances futures. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces informations prospectives, qui sont fournies à la date mentionnée dans le présent communiqué de presse, et de ne pas utiliser les informations prospectives ou les perspectives financières à d’autres fins que celles prévues par leur utilisation. La société TransCanada n’est aucunement tenue d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, à moins que les lois ne l’exigent. Pour tout renseignement complémentaire sur les hypothèses présentées, ainsi que sur les risques et incertitudes pouvant causer une différence entre les résultats réels et ceux prévus, veuillez-vous reporter au Rapport trimestriel aux actionnaires du 26 avril 2018 et au Rapport annuel 2017 déposés sous le profil de TransCanada sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com et auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis à l’adresse www.sec.gov.

