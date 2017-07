TransCanada lance un appel de soumissions exécutoires pour le réseau de pipeline Keystone

CALGARY, ALBERTA–(Marketwired – 27 juillet 2017) - Bulletin d’information à l’intention des médias − TransCanada Corporation (TSX:TRP) (NYSE:TRP) (« TransCanada ») a lancé aujourd’hui aux parties intéressées un appel de soumissions exécutoires visant le transport de pétrole brut par le pipeline Keystone et pour le projet de pipeline Keystone XL, entre Hardisty, en Alberta, et les marchés de Cushing (Oklahoma) et de la côte américaine du golfe du Mexique.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs soumissions exécutoires pour une capacité de transport pendant la saison d’appel qui se clôturera le 28 septembre 2017 à minuit (HNR). Des informations sur l’expédition, concernant la période d’appel, sont disponibles en contactant :

Byron Levie 403-920-2947 byron_levie@transcanada.com Lindsay Mackay 403-920-6321 lindsay_mackay@transcanada.com

Forte de plus de 65 années d’expérience, la société TransCanada est l’un des chefs de file dans les secteurs du développement responsable et de l’exploitation fiable d’infrastructures énergétiques en Amérique du Nord, incluant des gazoducs et des oléoducs, ainsi que des installations de production d’énergie électrique et de stockage de gaz. TransCanada exploite un réseau de gazoducs qui s’étend sur plus de 91 500 kilomètres (56 900 miles), exploitant presque tous les grands bassins d’approvisionnement gazier d’Amérique du Nord. TransCanada est le plus important fournisseur de services de stockage de gaz et de services connexes du continent avec une capacité de stockage de gaz de 18,4 milliards de mètres cubes (653 milliards de pieds cubes). Grande productrice d’électricité indépendante, la société TransCanada possède environ 6 200 mégawatts de production d’énergie au Canada et aux États-Unis, ou en détient une participation. TransCanada est également le promoteur et l’exploitant de l’un des principaux réseaux de transport par pipeline acheminant des liquides en Amérique du Nord, d’une longueur de 4 300 kilomètres (2 700 miles), reliant les sources croissantes d’approvisionnement pétrolier à l’échelle du continent aux marchés et raffineries clés. Les actions ordinaires de TransCanada se négocient sous le symbole TRP aux bourses de Toronto et de New York. Consultez le site TransCanada.com pour en apprendre davantage ou suivez-nous sur les réseaux sociaux et 3BL Media