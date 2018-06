TransCanada lance un appel de soumissions exécutoires pour Marketlink

CALGARY (Alberta), 18 juin 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Communiqué – TransCanada Corporation (TSX:TRP) (NYSE:TRP) (TransCanada) a lancé aujourd’hui, aux parties intéressées, un appel de soumissions exécutoires portant sur des contrats de services de transport du pétrole brut sur le système de pipeline Marketlink, entre Cushing, en Oklahoma, et les marchés sur la côte américaine du golfe du Mexique.

Les parties intéressées sont invitées à soumettre leurs offres exécutoires de capacité de transport au cours de l’appel à soumissions qui se terminera le 13 juillet 2018 à midi (heure des Rocheuses). Des renseignements complémentaires concernant l’appel d’offres sont disponibles sur le site Web de Marketlink ou en communiquant avec :

Brad Walman

587.933.3599

brad_walman@transcanada.com



Jesse Bajnok

403.920.7607

jesse_bajnok@transcanada.com



