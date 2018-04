TransCanada met en service le projet de liaison Sundre Crossover de TransCanada

CALGARY, Alberta, 10 avr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Avis aux médias – TransCanada Corporation (TSX:TRP) (NYSE:TRP) (TransCanada) a annoncé aujourd’hui la mise en exploitation de son projet Sundre Crossover dans le centre de l’Alberta, augmentant ainsi la capacité de la société à transporter du gaz naturel sur le réseau de NOVA Gas Transmission Ltd (NGTL) de TransCanada jusqu’aux pipelines en aval et aux principaux marchés du nord-ouest du Pacifique et de la Californie. Le projet représente un investissement d’environ 100 millions de dollars et les nouvelles installations offrent une capacité additionnelle de 228 millions de pieds cubes de gaz naturel par jour sur le réseau de NGTL.

Le projet Sundre Crossover portait sur la construction d’un pipeline d’environ 21 kilomètres (km) de 42 pouces de diamètre dans le Comté de Mountain View, à l’est de la ville de Sundre, en Alberta. Il fait partie de l’engagement de 7,2 milliards de dollars de TransCanada de croissance du capital à court terme pour le réseau de NGTL qui, sous réserve des approbations réglementaires, permettra à la société d’augmenter la capacité totale de livraison de gaz naturel à combustion propre du réseau de NGTL à raison de 2,5 milliards de pieds cubes par jour d’ici 2021.

” L’achèvement de Sundre Crossover est un développement important pour TransCanada, car nous continuons d’étendre notre réseau pour aider nos clients à raccorder leurs ressources aux marchés où le gaz naturel est nécessaire “, a déclaré Tracy Robinson, Vice-présidente senior et directrice générale de TransCanada, Canadian Gas Pipelines. ” Nous continuons à mettre l’accent sur le raccordement de l’approvisionnement du BOSC aux marchés à plus forte valeur ajoutée, comme en témoignent les récentes saisons d’ouverture réussies pour l’accroissement de la capacité d’exportation. “

Pendant la construction, le projet a employé près de 500 employés et sous-traitants qui ont consacré plus de 160 000 heures environ à la réalisation du projet et ce, en toute sécurité et dans les délais prévus. En outre, plus de 4 millions de dollars ont été dépensés dans la ville de Sundre et ses environs pendant la construction. Maintenant que le projet est terminé, le Comté de Mountain View percevra environ 188 000 $ de taxes supplémentaires acquittées annuellement au titre de l’exploitation du pipeline.

Tout au long du projet, TransCanada a travaillé en étroite collaboration avec les propriétaires fonciers et les représentants locaux pour s’assurer qu’ils aient joué un rôle important dans le processus d’aménagement et de construction. Le projet Sundre Crossover a été conçu et construit en mettant fondamentalement l’accent sur la sécurité et la minimisation de l’impact sur l’environnement.

Le réseau de NGTL est un vaste réseau de gazoducs de l’Ouest canadien qui comprend environ 24 320 km de gazoducs et d’infrastructures connexes.

Avec plus de 65 ans d’expérience, TransCanada est un chef de file dans le développement responsable et la bonne exploitation de l’infrastructure énergétique nord-américaine, y compris les pipelines de gaz naturel et de liquides, la production d’électricité et les installations de stockage de gaz. TransCanada exploite l’un des plus grands réseaux de transport de gaz naturel qui s’étend sur plus de 91 900 kilomètres (57 100 milles), puisant dans presque tous les principaux bassins d’approvisionnement en gaz d’Amérique du Nord. TransCanada est l’un des principaux fournisseurs de services de stockage de gaz et de services connexes, avec une capacité de stockage de 653 milliards de pieds cubes. En sa qualité de grand producteur d’électricité indépendant, TransCanada possède actuellement ou détient des participations dans environ 6 100 mégawatts de production d’électricité au Canada et aux États-Unis. TransCanada est également le concepteur et l’exploitant de l’un des principaux réseaux de pipelines de liquides en Amérique du Nord, qui s’étend sur environ 4 900 kilomètres (3 000 milles), reliant les approvisionnements croissants en pétrole continental aux principaux marchés et raffineries. Les actions ordinaires de TransCanada se négocient à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole TRP. Rendez-vous sur TransCanada.com pour en savoir plus, ou communiquez avec nous sur les réseaux sociaux et 3BL Media.

INFORMATIONS PROSPECTIVES

Cette publication contient certaines informations prospectives et est soumise à d’importants risques et incertitudes (ces déclarations sont généralement accompagnées de termes tels que ” anticiper “, ” s’attendre à “, ” croire “, ” pouvoir “, ” devoir “, ” être susceptible de “, ” estimer “, ” avoir l’intention ” ou d’autres termes similaires). Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document visent à fournir aux porteurs de titres TransCanada et aux investisseurs éventuels des renseignements sur TransCanada et ses filiales, y compris l’évaluation par la direction des plans futurs et des perspectives financières de TransCanada et de ses filiales. Tous les énoncés prospectifs reflètent les croyances et les hypothèses de TransCanada fondées sur les informations disponibles au moment où les énoncés ont été formulés et, à ce titre, ne constituent pas des garanties de rendement futur. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces informations prospectives, formulées à la date à laquelle elles sont exprimées dans le présent communiqué, tout comme ils sont invités à ne pas utiliser les informations prospectives ou les perspectives financières à d’autres fins que celles prévues. TransCanada n’est pas tenue de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives, sauf si la loi l’exige. Pour de plus amples renseignements sur les hypothèses formulées ainsi que les risques et incertitudes qui pourraient faire diverger les résultats réels des résultats escomptés, veuillez consulter le communiqué des faits saillants financiers du quatrième trimestre 2017 et le rapport annuel 2017 déposés sous le profil de TransCanada sur SEDAR, à l’adresse www.sedar.com et auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis à l’adresse www.sec.gov.

