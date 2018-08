TransCanada rejette l’offre d’achat restreinte proposée par TRC Capital

CALGARY, Alberta, 17 août 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Communiqué de presse — TransCanada Corporation (TSX, NYSE : TRP) (TransCanada) a été mise en présence d’une offre d’achat restreinte spontanée proposée par TRC Capital Corporation (TRC Capital) visant à souscrire jusqu’à 2 500 000 actions ordinaires de TransCanada, ce qui représente environ 0,28 % des actions ordinaires en circulation de TransCanada à un prix de 55,35 CAD par action ordinaire. TransCanada rejette cette offre d’achat restreinte spontanée.

Les actionnaires sont avisés que l’offre d’achat restreinte a été faite à un escompte de 4,32 % du cours de clôture des actions ordinaires de TransCanada à la Bourse de Toronto le 14 août 2018, soit le dernier jour de négociation avant l’annonce de l’offre restreinte.

Toute personne envisageant de déposer ses parts en réponse à l’offre doit consulter son conseiller financier.

TransCanada rejette l’offre d’achat restreinte spontanée de TRC Capital et n’est en aucune manière associée à TRC Capital, à son offre d’achat restreinte ou à ses documents d’offre. TRC Capital a proposé des offres d’achat restreintes spontanées similaires pour des actions d’autres sociétés.

Selon les documents de l’offre de TRC Capital, les actionnaires de TransCanada ayant déjà déposé leurs parts en réponse à l’offre peuvent retirer leurs actions à tout moment avant 12 h 01 (HAE) le 14 septembre 2018, en suivant les procédures énoncées dans lesdits documents.

Avec plus de 65 ans d’expérience, TransCanada est chef de file dans le développement responsable et l’exploitation fiable d’infrastructures énergétiques en Amérique du Nord, comprenant notamment des pipelines de gaz naturel et d’hydrocarbures liquides, des centrales électriques et des installations de stockage de gaz. TransCanada exploite l’un des plus grands réseaux de transmission de gaz naturel, qui s’étend sur plus de 91 900 kilomètres (57 100 miles), relié à la quasi-totalité des bassins d’approvisionnement de gaz naturel en Amérique du Nord. TransCanada est le plus grand fournisseur de services de stockage de gaz et de services connexes, avec une capacité de 653 milliards de pieds cubes. Important producteur indépendant d’électricité, TransCanada détient des installations qui produisent plus de 6 100 mégawatts au Canada et aux États-Unis, ou y détient des intérêts. L’entreprise développe et exploite également l’un des plus importants systèmes de pipelines d’hydrocarbures liquides en Amérique du Nord, qui s’étend sur 4 900 kilomètres environ (soit 3 000 miles), et qui relie l’offre croissante de pétrole du continent aux raffineries et marchés clés. Les actions ordinaires de TransCanada sont négociées sur les bourses de Toronto et de New York sous le symbole TRP. Pour en savoir plus, consultez le site TransCanada.com ou suivez-nous sur les médias sociaux.

RENSEIGNEMENTS PRÉVISIONNELS

La présente publication contient des renseignements d’ordre prévisionnel et fait l’objet d’incertitudes et de risques importants (ce type de déclaration a généralement recours à des termes comme ” anticiper “, ” prévoir “, ” penser “, ” susceptible de “, ” devrait “, ” estimer “, ” avoir l’intention de ” ou à d’autres termes semblables). Les déclarations de type prévisionnel contenues dans le présent document ont pour objectif de renseigner les détenteurs de titres et investisseurs potentiels de TransCanada à son sujet et celui de ses filiales. Ces renseignements concernent notamment l’évaluation, par la direction, des projets d’avenir et des perspectives financières de TransCanada et de ses filiales. Tous les renseignements prévisionnels reflètent les suppositions et opinions de TransCanada en fonction des données disponibles à l’heure où les déclarations ont été faites. Par conséquent, ils ne constituent aucunement une quelconque garantie des performances futures. Nous invitons les lecteurs à ne pas se fonder de manière excessive sur ces renseignements prévisionnels, donnés à la date du présent communiqué, et à ne pas utiliser les renseignements financiers prospectifs à des fins autres que celles prévues. TransCanada ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à réviser les renseignements prévisionnels, sauf lorsque la loi l’exige. Pour tout renseignement complémentaire sur les suppositions émises et sur les incertitudes et risques pouvant faire différer les résultats réels des résultats anticipés, nous vous invitons à consulter le Rapport annuel à l’intention des Actionnaires, en date du 2 août 2018, et le Rapport annuel de 2017, déposé sous le profil de TransCanada sur le site Internet de SEDAR à l’adresse www.sedar.com et auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (U.S. Securities and Exchange Commission) à l’adresse suivante : www.sec.gov.

