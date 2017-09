TransCanada Seeks 30-day suspension of Energy East Pipeline and Eastern Mainline Project Applications

CALGARY, ALBERTA–(Marketwired – 7 sept. 2017) - TransCanada Corporation (TSX:TRP)(NYSE:TRP) (TransCanada) a annoncé plus tôt aujourd’hui qu’elle a soumis une lettre à l’Office national de l’énergie demandant une suspension de 30 jours des demandes relatives aux projets Énergie Est et Réseau principal Est. Cette suspension permettra une analyse plus minutieuse des changements récemment annoncés par l’ONÉ en ce qui a trait à la liste des enjeux et des aspects environnementaux des projets, tout en évaluant l’impact de ces changements sur les coûts, l’échéancier et la viabilité des projets.

En raison des changements importants au processus réglementaire de l’ONÉ et la demande de suspension de 30 jours de ses demandes, TransCanada cessera d’enregistrer l’Allocation des Fonds Utilisés Durant la Construction (AFUDC) sur les projets à compter du 23 août 2017, date de l’annonce par l’ONÉ des modifications aux conditions de leur examen. Si, à la suite de son analyse minutieuse des impacts des modifications apportées par l’ONÉ, TransCanada décidait de ne pas aller de l’avant avec ces projets, la valeur totale de son investissement dans ceux-ci, ainsi que la possibilité qu’elle récupère les coûts de développement des projets seraient affectées de façon négative.

“À part Énergie Est, nous continuerons de faire progresser notre programme d’immobilisation à court terme de 24 milliards $ ainsi que les autres opportunités à long terme,” a indiqué Russ Girling, président et chef de la direction de TransCanada. “Il est prévu que notre portefeuille de projets de grande qualité générera une croissance de nos profits et liquidités à un niveau suffisant pour supporter une croissance prévue de notre dividende annuel dans la partie supérieure de la fourchette de huit à dix pour cent d’ici 2020.”

Avec plus de 65 ans d’expérience, TransCanada est un chef de file dans le développement responsable et l’exploitation fiable d’infrastructures énergétiques en Amérique du Nord, dont des pipelines de gaz naturel et d’hydrocarbures liquides, des centrales électriques et des installations de stockage de gaz. TransCanada exploite un réseau de gazoducs de plus de 91 500 kilomètres, relié à presque tous les bassins d’approvisionnement de gaz naturel en Amérique du Nord. TransCanada est le plus grand fournisseur de services de stockage de gaz et de services connexes du continent, avec une capacité de 653 milliards de pieds cubes. Important producteur indépendant d’électricité, TransCanada est propriétaire d’installations qui produisent plus de 6,200 mégawatts au Canada et aux États-Unis. TransCanada développe et exploite également l’un des plus importants réseaux de distribution de pétrole en Amérique du Nord, qui s’étend sur plus de 4 300 kilomètres et qui relie l’offre croissante de pétrole du continent aux marchés clés et aux raffineries. Les actions ordinaires de TransCanada se transigent aux bourses de Toronto et de New York sous le symbole TRP. Pour en savoir plus, visitez le www.TransCanada.com et suivez-nous sur Twitter @TransCanada ou sur blog.transcanada.com.

