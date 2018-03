Triste journée pour le respect des droits des employé(e)s de Walmart!

MONTRÉAL, 30 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Le syndicat des Travailleurs et des Travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC) tient à unir sa voix à celles des employé(e)s de Walmart au Québec qui participaient au programme de plateaux de travail et qui ont été mis à la porte de façon cavalière ce jeudi.

Malheureusement, ce n’est pas la première fois que Walmart bafoue les droits de ses employé(e)s sans donner de raison valable et en se comportant comme un mauvais citoyen corporatif. Une fois de plus, les travailleurs et les travailleuses de Walmart font les frais d’une gestion des ressources « inhumaines ». Pour le syndicat des TUAC, il ne fait aucun doute que si ces travailleurs avaient un contrat de travail, ils auraient été mieux protégés et leur mise à pied aurait pu être évitée.

Le syndicat des TUAC s’engage à mettre à contribution son équipe d’avocats et de santé et sécurité au travail pour défendre les droits de ces travailleurs et de ces travailleuses en les accompagnant dans leurs démarches. De plus, notre représentant dans a région de la Mauricie discutera avec les employeurs syndiqués avec les TUAC des possibilités d’emploi pour ces travailleurs et ces travailleuses.

Nous contacterons également madame Lyne Girard, la directrice générale adjointe programmes sociaux et réadaptation au CIUSSS MCQ, pour lui parler de nos formations sur mesure que nous offrons par le biais du de notre Centre de formation en alimentation et commerce du Québec (CFACQ). « Depuis plusieurs années déjà, le CFACQ travaille en collaboration avec l’organisme Sphère Québec afin de donner une formation sur mesure de commis d’épicerie comprenant une attestation du MAPAQ aux personnes ayant un handicap ou une limitation fonctionnelle. Plus de 400 personnes ayant suivi cette formation se sont trouvé un travail en épicerie au Québec. Cette formation est très appréciée par les employeurs des grandes bannières de l’alimentation », déclare Antonio Filato, président des TUAC 500 et du Conseil provincial des TUAC.

Le syndicat des TUAC rappelle que tous ceux et celles qui ont besoin d’aide ou d’information peuvent nous appeler en toute confidentialité au numéro sans frais : 1 800 363-5566.

À propos des TUAC Québec

Comptant plus de 55 000 membres, répartis entre 5 sections locales, les TUAC Québec constituent le plus important syndicat de l’alimentation et du commerce de tout le Québec en plus de représenter des membres dans le nord du Nouveau-Brunswick. Notre organisation élargie compte plus de 250 000 membres au Canada et au-delà de 1,3 million en Amérique du Nord. Nos membres travaillent dans tous les domaines de l’industrie alimentaire et le commerce, de même que dans d’autres domaines tels que les emplois de service, de transformation, de fabrication, ainsi que les emplois techniques et professionnels. À titre de syndicat le plus influent et le plus progressiste au Canada, les TUAC Canada constituent l’organisation la plus novatrice au pays parmi celles qui veillent au progrès de la justice dans les lieux de travail et les collectivités. Pour en savoir plus long sur les TUAC Québec, rendez-vous au www.tuacquebec.ca.

