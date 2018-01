Triste nouvelle pour les syndiqué(s) de la pâtisserie La Gascogne

MONTRÉAL, 04 janv. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — C’est dans la consternation la plus totale que le syndicat des Travailleurs et Travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 501 (TUAC 501) a appris la fermeture définitive des sept magasins et du centre de production de La Gascogne. Dans une lettre envoyée aux employé(e)s, l’employeur a évoqué des motifs économiques et la pénurie de main-d’œuvre pour justifier la fermeture. Les quelque 175 employé(e)s, ont appris jeudi matin, en se rivant le nez sur des portes fermées, qu’ils avaient perdu leur travail. Malgré un ralentissement de la production, les travailleurs et les travailleuses de cette entreprise étaient bien loin de s’attendre à ce licenciement précipité.

Au moment de publier ce communiqué, nous sommes toujours dans l’attente d’une réponse de l’employeur et des instances gouvernementales afin de savoir si un comité de reclassement sera formé dans le but d’aider les travailleurs et les travailleuses à se trouver de nouveaux emplois.

« C’est un dur coup pour les travailleurs et les travailleuses membres des TUAC 501. Bien entendu, le syndicat fera tout ce qui est en son pouvoir afin de gérer les impacts causés par cette fermeture. Nous accompagnerons nos membres dans ce moment difficile et les appuierons pour faire respecter leurs droits. De plus, nous allons entreprendre des démarches pour replacer ces travailleurs et ces travailleuses dans d’autres établissements syndiqués avec les TUAC 501 », a expliqué le président des TUAC 501, Alain Lachaîne.

À propos des TUAC 501

Avec ses quelque 18 000 membres répartis dans plus de 410 entreprises, le syndicat des TUAC 501 fait partie du plus important syndicat francophone de l’alimentation et du commerce de tout l’Est du Québec et des Maritimes. Notre organisation élargie compte plus de 55 000 membres au Québec, 250 000 au Canada et au-delà de 1,3 million en Amérique du Nord. Nos membres travaillent dans tous les domaines de l’industrie alimentaire et le commerce, ainsi que dans d’autres domaines tels les emplois de service, de transformation, de fabrication, ainsi que les emplois techniques et professionnels. Pour plus d’information sur les TUAC 501, visitez le www.tuac501.org.

