Troisième acquisition pour Stelmine

QUÉBEC, QUÉBEC–(Marketwired – 15 fév. 2017) - Stelmine Canada Ltd. (« Stelmine ») (TSX CROISSANCE:STH) annonce l’acquisition de la propriété Mercator, située à 76 km au NE de la propriété Courcy qui constitue la propriété phare de Stelmine et à 170 km WNW de la route reliant Fermont, Wabush et Labrador City à la frontière du Québec et du Labrador. La propriété est formée de 126 claims contigus, possédés à 100% par Stelmine et couvrant une surface de 65,3 km2.

«La stratégie d’acquisition est agressive car Stelmine désire être le leader de l’exploration minière dans une nouvelle région où des indices aurifères sont déjà présents dans un environnement géologique à haut potentiel» précise Isabelle Proulx, présidente.

La propriété a fait l’objet de cartographie géologique régionale menée par le MERN (RG97-11, MERN) qui a permis la découverte d’indices minéralisés. Par exemple, l’indice Biblet est localisé dans une formation de fer basale et des enclaves de formation de fer altérées dans un sill tonalitique intercalé dans un assemblage de gneiss mafiques (basaltes). Les analyses géochimiques des échantillons prélevés de l’indice révèlent des teneurs en Au de 3 g/t et 0.87 g/t, respectivement associées à des concentrations élevées en arsenic (As) (0.22 et 0.96 % poids) (RG97-11, MERN).

La propriété Mercator possède certaines des caractéristiques géologiques associées à la minéralisation aurifère retrouvée en bordure du bassin sédimentaire de l’ouest de la sous-province de l’Opinaca au contact de la sous-province de La Grande (ex. Éléonore, Zone 25, La Grande- Sud); tels la présence d’assemblages de roches sédimentaires hautement métamorphisées et de formations volcaniques en association à des failles régionales.

La propriété Mercator se retrouve dans le prolongement de la sous-province métasédimentaire de l’Opinaca dans la portion ouest de la sous-province d’Ashuanipi et au sud du contact avec la sous-province de La Grande. Les lithologies sont majoritairement constituées de paragneiss hautement métamorphisés (métasédiments) et de gneiss mafiques d’origine volcanique formant le Groupe de Hublet. Les gneiss sont recoupés par une variété de plutons comprenant des tonalites, granodiorites et monzogranites à ortho- et clinopyroxene ainsi que des granites alcalins issus des sous-provinces d’Ashuanipi et d’Opinaca

Stelmine ira de l’avant avec une campagne d’exploration d’ici les prochains mois. Une carte est disponible sur www.stelmine.com.

Le contenu technique de ce communiqué a été préparé par Michel Boily, PhD, géo, une personne qualifiée selon la norme NI 43-101.)

À propos de Stelmine



Stelmine est une société d’exploration minière junior québécoise en réorganisation dont les activités se situent au Québec. Le capital-actions est constitué de 18 353 884 actions émises et en circulation pour une capitalisation boursière actuelle de 5 millions $

Énoncés prospectifs



Certaines déclarations faites aux présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Ces déclarations se rapportent à des événements futurs ou à des résultats économiques futurs de Stelmine et comportent des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui pourraient modifier de manière appréciable leurs résultats, rendements ou réalisations par rapport à ce qu’expriment ou laissent entendre les déclarations de Stelmine. Les événements ou résultats réels pourraient être très différents. Conséquemment, la décision d’investir dans les titres de Stelmine ne devrait en aucun temps être basée sur ces énoncés

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.