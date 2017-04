Tyco Retail Solutions e EKN lançam novos Indicadores Principais de Desempenho (Key Performance Indicators – KPIs) e Placar de Desempenho da Loja (Store Performance Scorecard)

NEUHAUSEN, SWITZERLAND–(Marketwired – Apr 27, 2017) –

A Tyco Retail Solutions (www.tycoretailsolutions.com) fez uma parceria recente com a EKN Research para identificar as principais fatores das necessidades de uma nova e melhorada cultura de KPI e de desempenho de varejo. O e-book de pesquisa, A New Store Excellence Scorecard, define os três pilares para a medição do desempenho das lojas e os novos KPIs de associados que oferecem uma base para uma melhor avaliação do resultado dos negócios. Por meio do monitoramento destas informações com dados da loja em tempo real, os lojistas podem fazer mudanças imediatas e ficarem à frente do ambiente comercial unificado altamente competitivo.

“Na nova era digital, os lojistas precisam repensar a gestão e a excelência do desempenho na loja. Com a união dos dados operacionais essenciais em tempo real com o conhecimento do cliente, os lojistas ficam mais bem posicionados para navegar pelas complexidades dos negócios. Este e-book destaca o valor dos novos KPIs e medições para oferecer uma nova avaliação do desempenho para os lojistas”, disse Sahir Anand, vice-presidente gestor, analista de pesquisa e principal, EKN Research.

OS TRÊS PILARES DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA LOJA

Entendimento da Rota para a Compra do Cliente

Na era de compras de omnicanal e múltiplos pontos de toque de marcas, os lojistas estão tendo dificuldades para entender o comportamento de compra do cliente. O resultado da pesquisa indica que quase 50% dos lojistas não conseguem prever o tráfego do cliente, e isto dificulta o equilíbrio entre as tarefas operacionais e o serviço ao cliente. Os dados em tempo real, juntamente com as novas métricas principais referentes à mobilidade na loja, eficácia promocional, taxas de conversões e comportamento do cliente viabilizam que os lojistas entreguem uma experiência mais integral e personalizada para o cliente e aumentar a conversão de vendas.

Garantia da Precisão e Disponibilidade do Estoque

A EKN revelou que apenas 40% dos lojistas administram com consistência as métricas do desempenho e rotatividade do estoque nas lojas. O estoque é a base da loja em qualquer tipo de canal, e uma disponibilidade e acesso precisos são essenciais para o sucesso. Alguns dos novos KPIs para pontuação do ROI do estoque da loja incluem a disponibilidade para cumprir o prometido (available to promise – ATP), eficácia da mercadoria e rotatividade do estoque, e custo do atendimento do pedido e tempo do ciclo. O acesso de toda a empresa ao “estoque certo, na hora certa” é essencial para a experiência do cliente na loja e de omnicanal.

Habilitação da Execução da Loja com Associados Empoderados

O engajamento do funcionário e a utilização ideal das horas de trabalho são ferramentas eficazes para uma execução e satisfação do cliente consistente. No entanto, pesquisas indicam que os lojistas gastaram 70 por cento das horas trabalhadas lidando com tarefas operacionais e somente 30 por cento com o serviço ao cliente. Alguns dos novos KPIs acionáveis que são eficazes no entendimento das questões operacionais e de satisfação do cliente, e a alocação mais eficiente do tempo do associado são taxas de engajamento, eficácia no horário de trabalho e proporção do custo da mão de obra e das vendas, dentre outros.

“Com a evolução dos processos e tecnologias das lojas, os lojistas podem abordar as lacunas das métricas da loja, KPIs e processos de melhorias do desempenho que afetam os associados e os clientes diariamente”, disse Tony D'Onofrio, CEO, Tyco Retail Solutions. “Ao se concentrar nos três pilares das operações de vendas, os lojistas podem criar uma estratégia de gestão holística de desempenho e um melhor equilíbrio entre a eficácia das vendas e das operações”.

A New Store Excellence Scorecard é o último e-book de uma séria com três. O primeiro e o segundo e-books, Customer Buying Journey e Inventory Optimization & Fulfillment, já podem ser visualizados online.

Tyco Retail Solutions

A Tyco Retail Solutions, parte da Johnson Controls, é provedora líder de Prevenção de Perdas, Inteligência de Estoque e Informações de Tráfego baseadas em analítica. As soluções da Tyco oferecem visibilidade em tempo real a analítica previsível para ajudar os varejistas a maximizar os lucros e aprimorar a experiência do cliente no mundo de shopping digital de hoje em dia. Com mais de 1,5 milhão de dispositivos de coleta de dados no mercado de varejo, a Tyco captura mais de 40 bilhões de visitas de compradores anualmente para capacitar os varejistas com informações acionáveis para obter uma performance operacional melhor. Em todo o mundo, a Tyco ajuda a proteger 80% das 200 cadeias de varejo principais com suas marcas premier Sensormatic(R), ShopperTrak(R) e TrueVUE(TM), bem como uma suíte completa de soluções premium de segurança e proteção. Para mais informação, visite TycoRetailSolutions.com ou siga-nos no LinkedIn, Twitter e no nosso YouTube channel.

TYCO, Sensormatic, ShopperTrak e TrueVUE são marcas e/ou marcas registradas. O uso não autorizado é expressamente proibido.

EKN Research

A agenda da nossa pesquisa foi criada com as informações da comunidade de usuários finais e a vasta análise da comunidade da pesquisa antes da sua publicação. Isto garante a injeção de uma forte dose de pragmatismo na pesquisa e nas recomendações. Isto inclui a opinião sobre os tópicos da pesquisa e a incorporação das fortes opiniões de praticantes — com entrevistas, etc., e a garantia de que o resultado da pesquisa seja voltado para a aplicação prática das informações com a aprovação da comunidade. Para mais informações, visite: EKN Research.