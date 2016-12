Uma série de grandes sucessos fazem do ano um recorde para a WireIE

TORONTO, ON–(Marketwired – Dec 22, 2016) –

A WireIE, uma operadora de rede por atacado especializada em implantação de redes Ethernet de Transportadoras certificadas MEF nos mercados sem atendimento do Canadá, comemora um ano com muito crescimento e sucesso. A empresa canadense WireIE presente de costa a costa e com a meta de aumentar ainda mais o escopo das suas redes de alta disponibilidade, seguras e confiáveis nos mercados sem atendimento no Canadá permitiu que a WireIE aumentasse 20%, em parceria com suas transportadores de atacado em 2016. Especificamente, o crescimento acelerado do governo federal, indústria de petróleo e de gás, ehealth, bancos e outras. “O nível de crescimento que tivemos em 2016 é quase imbatível na indústria”, disse Rob Barlow, CEO da WireIE, “Eu falei com muitos executivos do setor e todos ficaram surpresos com o nosso crescimento”. A WireIE também cresceu no exterior, sendo que 25% do crescimento da empresa sendo realizado nas Américas, e novos projetos na Argentina e no Caribe, aumentando a presença e os elogios globais.

A indústria também reconheceu o crescimento da WireIE, com dois prêmios para a equipe da WireIE. O primeiro prêmio foi em maio na Global Telecom Business Innovation Awards. “Ficamos contentíssimos em receber este prêmio. Ele reconheceu as soluções inovadoras da WireIE nos mercados não atendidos e localizados em diferentes áreas”, disse o CEO, Rob Barlow. A Europa foi muito boa para a WireIE este ano, após outro prêmio que recebemos em novembro. “Em Paris, recebemos o prêmio de Melhor Projeto da América do Norte”, disse Barlow, acrescentando: “Foi um grande privilégio receber esses dois prêmios”.

Os eventos europeus são bem conhecidos da indústria, sendo que a conferência Capacity Europe é uma das mais estabelecidas e bem consideradas da indústria de telecomunicações, com mais de 2.000 executivos de 80 países. Os dois prêmios confirmam a meta da WireIE de criar um mundo mais conectado e de viabilizar parcerias futuras para que as redes sejam a prova do futuro.

Com uma presença global cada vez maior, no mês passado Barlow foi convidado para fazer uma palestra em duas Mesas Redondas de CEOs em LA. “IOT & The Data Center: Talking Cloud, Power and Performance” e “IOT & Cybersecurity: Risks in the Supply Chain, Privacy and Defense.” As Mesas Redondas foram uma oportunidade para os líderes do setor compartilharem suas previsões para o futuro da tecnologia e das telecomunicações e para participarem de sessões de Perguntas e Respostas moderadas por analistas e jornalistas do setor.

Devido ao recente anúncio da CTRC, a WireIE está muito contente com o fato de o governo do Canadá ter reconhecido a conexão com a Internet como um serviço básico. A WireIE ultrapassou um limite novo do total de circuitos ligados e conectados nos mercados sem atendimento em 2016, com sua rápida expansão, em suporte à exigência do governo para 2017.

Para mais informação sobre a WireIE, visitewww.wireie.com.

WireIE

A WireIE é a operadora de telecomunicações canadense especializada na implantação de redes Ethernet 2.0 Certificadas MEF para os mercados não atendidos. A performance comprovada da WireIE, apoiada pelos SLAs líderes do setor, estabeleceu a transportadora como a principal provedora para exigências de rede de missão crítica, em todos os verticais da indústria, inclusive Petróleo e Gás, Mineração, Utilidades Públicas, Saúde, Finanças, Varejo e Setor Público. Libere o potencial com a WireIE – visite www.wireie.com e siga-nos no Twitter @WireIE.