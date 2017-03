Un budget axé sur les compétences qui ne déçoit pas

OTTAWA, March 22, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — Les collèges et instituts sont heureux de voir un budget fédéral axé sur la formation continue pour l’ensemble des Canadiens et qui témoigne de l’engagement du gouvernement envers le développement des compétences, l’innovation et une croissance économique inclusive. Cela contribuera au développement d’une économie canadienne robuste capable de répondre aux défis engendrés par les nouvelles technologies et l’émergence de nouveaux secteurs d’activité qui redéfinissent le travail et l’innovation partout au pays.

Les collèges et institutes sont très heureux de voir que plusieurs de leurs recommandations ont trouvé écho dans ce budget qui promet de nouveaux investissements pour la formation, la mise à niveau des compétences, l’innovation sociale et l’apprentissage intégré au travail. Un meilleur accès aux bourses d’études pour les étudiants à temps partiel ou ayant un enfant à charge, en plus de nouveaux investissements pour appuyer les apprenants autochtones et les résidents des trois territoires permettront à davantage de Canadiens d’accéder aux formations nécessaires pour entamer des carrières enrichissantes.

Les collèges et instituts voient également d’un bon œil la création d’une nouvelle structure nationale qui aura le mandat de soutenir des approches novatrices en matière de perfectionnement des compétences, comme recommandé par le Conseil consultatif en matière de croissance économique. Avec plus de 8000 programmes, ils offrent une diversité de titres d’étude et ont l’habitude d’adapter leurs programmes aux besoins changeants des étudiants et des employeurs. Les collèges et instituts seront en mesure de contribuer activement à l’élaboration d’approches novatrices en matière de développement des compétences.

«Ce budget répond aux besoins bien réels des étudiants et des employeurs avec qui les collèges et instituts travaillent au quotidien, remarque la Présidente-directrice générale de CICan, Denise Amyot. Les Canadiens peuvent compter sur l’expertise des collèges et instituts pour obtenir les compétences qui leur permettront de s’adapter aux emplois du futur et ainsi contribuer au développement de communautés plus prospères. Les nouvelles mesures budgétaires permettront en retour d’aider nos membres à fournir des possibilités de formation continue à tous les Canadiens.»

La création d’Innovation Canada est une autre démarche positive qui permettra de faciliter l’accès à une foule de services. Soutenir l’innovation demeure un enjeu fondamental pour la prospérité future du Canada et les collèges et instituts ont su faire leurs preuves dans ce domaine. Leur approche axée sur la collaboration avec les petites et moyennes entreprises a déjà permis à de nombreuses compagnies canadiennes de trouver des solutions novatrices à toutes sortes de défis.

Les collèges et instituts attendent également avec optimisme les résultats de l’examen du soutien fédéral aux sciences. Entre-temps, ils se réjouissent de constater que le gouvernement a choisi de renouveler le Fonds d’innovation sociale destiné aux communautés et aux collèges. Les bénéfices sociaux générés par ce programme ne représentent que l’une des nombreuses façons dont les collèges et instituts contribuent à la prospérité du Canada.

Collèges et instituts Canada est le porte-parole, au Canada comme à l’étranger, des collèges, cégeps et instituts publics canadiens. Ses membres collaborent avec les secteurs industriels et sociaux, pour former et faciliter l’entrée sur le marché du travail de 1,5 million d’apprenants de tous âges et de toutes provenances, sur des campus desservant au Canada plus de 3 000 collectivités urbaines, rurales et en régions éloignées. CICan et ses membres sont déterminés à favoriser la prospérité du Canada en étant des leaders mondiaux en éducation appliquée et en innovation collaborative.

