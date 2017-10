Une bénéficiaire de Make-A-Wish/Fais-Un-Vœu participera au championnat mondial de course à obstacles ce week-end dans le cadre du parcours grand public

TORONTO, 10 oct. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — Âgée de 33 ans, Misty Diaz a déjà surmonté de nombreux obstacles.

En effet, Misty est née avec le spina-bifida, une maladie congénitale du système squelettique qui a eu un impact important sur sa vie.

« À ma naissance, mes organes se développaient à l’extérieur de mon corps, et ce n’était qu’une de multiples complications, explique Misty. J’ai subi 28 opérations depuis. Ce fut extrêmement éprouvant et j’en ai été affectée tant physiquement que mentalement. »

À l’âge de quatre ans, Misty, qui habitait alors à Los Angeles et demeure encore tout près, a reçu un vœu de Make-A-Wish® Greater Los Angeles.

« Je me souviens très bien de mon voyage à Disneyland, raconte Misty. J’étais hospitalisée en permanence à l’époque et mon père devait travailler sans arrêt pour payer les factures médicales. La réalisation de mon vœu a permis à ma famille de s’évader un peu de la dure réalité et de passer de beaux moments ensemble. Nous en avions désespérément besoin. »

Durant son enfance et son adolescence, Misty a été victime d’intimidation en raison de sa maladie.

Elle nous a confié ceci : « J’étais toujours la dernière à être choisie pour les équipes de sport à l’école. Je suis devenue déprimée et je n’arrivais plus à voir la lumière au bout du tunnel. Ce n’est qu’à la fin de la vingtaine que je me suis reprise en main et que j’ai commencé à faire de l’exercice pour me sortir de cette période sombre de ma vie. »

Aujourd’hui, Misty, qui ne mesure que 4 pi 4 po, est une athlète de compétition en sport adapté. Elle a participé à plus de 180 courses, détient quatre records mondiaux et donne des conférences pour aider les personnes atteintes de spina-bifida.

Le 15 octobre, Misty participera au parcours grand public du championnat mondial de course à obstacles 2017 au Blue Mountain Resort de Collingwood, en Ontario. Le parcours de sept kilomètres permet aux participants de mettre leurs capacités au défi sur une section du circuit du championnat mondial. Une partie des profits du parcours grand public sera versée à Make-A-Wish®/Fais-Un-VœuMD Canada.

« Je suis vraiment enchantée de participer au parcours grand public du championnat mondial de course à obstacles ce dimanche, d’autant plus qu’il s’agit d’un événement au bénéfice de Make-A-Wish/Fais-Un-Vœu Canada, affirme Misty. Ça me rappelle mon vœu et les effets positifs qu’il a eus sur ma famille et moi. »

« Les histoires comme celle de Misty sont une grande source de motivation », déclare Jennifer Klotz-Ritter, présidente et chef de la direction de Make-A-Wish/Fais-Un-Vœu Canada. « Les vœux peuvent changer des vies et ils jouent un rôle important dans le parcours médical des enfants. La réalisation d’un vœu permet de remplacer la crainte, la tristesse et l’anxiété par la confiance, la joie et l’espoir. Nous sommes très inspirés par Misty et nous lui souhaitons un week-end formidable. »

Cliquez ici pour contribuer à réaliser des vœux comme celui de Misty, afin d’aider des enfants de votre communauté.

À propos de Make-A-Wish®/Fais-Un-VœuMD Canada

Make-A-Wish/Fais-Un-Vœu Canada est un organisme dynamique qui réalise les vœux d’enfants dont la santé est gravement menacée, afin d’apporter espoir, force et joie. En plus du bureau national, huit (8) sections régionales exaucent les vœux d’enfants qui en ont besoin, d’un bout à l’autre du pays. Make-A-Wish/Fais-Un-Vœu Canada est affilié à Make-A-Wish® International, le plus important organisme exauçant des vœux au monde, qui a réalisé les vœux et les rêves de plus de 415 000 enfants depuis 1980. Pour en savoir davantage, visitez faisunvoeu.ca.

À propos du championnat mondial de course à obstacles

Le championnat mondial de course à obstacles est le premier et le seul championnat mondial indépendant conçu pour célébrer les athlètes du sport émergent qu’est la course à obstacles. Cet événement se déroulera du 13 au 15 octobre 2017 à Blue Mountains, au Canada. Il comportera des compétitions très diversifiées et attirera des athlètes de plus de 65 pays.

À propos de 365 Sports Inc.

Fondée en 2010, 365 Sports Inc. est une entreprise spécialisée dans la gestion de marque, le marketing, le développement de concepts et la production d’événements. La mission de 365 Sport est de créer des événements sportifs novateurs et dynamiques qui mettent au défi des participants allant des athlètes expérimentés aux débutants. 365 Sports souhaite inspirer une société heureuse et en santé grâce à la philanthropie et à l’exercice.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :

Deborah Waines-Bauer

Directrice associée, marketing et communications

Make-A-Wish®/Fais-Un-VœuMD Canada

Téléphone : 416-224-9474, poste 6111

Sans frais : 1-888-822-9474

deborah.wainesbauer@makeawish.ca