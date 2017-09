Une démonstration d’autobus autonome présente une technologie novatrice sur la Colline du Parlement

OTTAWA, Sept. 19, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — L’ACTU a coorganisé une démonstration de véhicules autonomes avec Transdev Canada destinée au Comité sénatorial des transports et des communications le 20 septembre, à 9 h 30. La démonstration fait partie des Journées de sensibilisation au transport collectif de l’ACTU, présentées du 18 au 20 septembre.

Le comité sénatorial procède actuellement à un examen des règlements relatifs à la technologie des véhicules autonomes. Cette étude tiendra également compte des répercussions et des défis à long terme de ces technologies, comme leurs répercussions sur la protection des renseignements personnels, l’énergie, l’utilisation du territoire, la demande en transport, la formation et l’emploi.

« Pour Transdev, l’avenir de la mobilité est P.A.C.E, soit Personnalisé, Autonome, Connecté et Électrique. Le véhicule autonome présenté sur la Colline du Parlement combine tous les aspects de notre vision. Nous croyons que les véhicules autonomes utilisés dans l’industrie du transport collectif amélioreront le service en offrant des options de transport sur le premier et le dernier kilomètre, pour relier les collectivités. Nous sommes prêts à innover et à présenter l’avenir de la mobilité au Canada. » Voilà ce qu’a affirmé Dominique Lemay, Chef de la Direction de Transdev Canada.

Le président-directeur général de l’ACTU, Patrick Leclerc, s’est présenté le 19 septembre 2017, à 9 h 30, devant le comité sénatorial pour discuter de l’incidence des véhicules autonomes sur le transport collectif ainsi que Dominique Lemay, Chef de la Direction de Transdev Canada.

« Les réseaux de transport cherchent toujours des façons de déplacer les gens plus efficacement, c’est pourquoi les technologies de transport collectif autonome sont un sujet si actuel au sein de notre industrie », a déclaré Patrick Leclerc, président-directeur général de l’ACTU. « Étant donné l’investissement sans précédent du gouvernement dans l’infrastructure du transport collectif, il est essentiel que nous comprenions et mettions à profit ces technologies émergentes et que nous nous assurions de pouvoir les déployer de façon à bâtir des collectivités viables. »

Les Journées de sensibilisation au transport collectif de l’ACTU ont également mis en vedette un forum des politiques à l’hôtel Delta d’Ottawa, journée auxquelles assistent Amarjeet Sohi, ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, Dennis Dawson, président du Comité sénatorial des transports et des communications, et Brent Toderian, urbaniste à TODERIAN UrbanWORKS et ancien planificateur en chef à la ville de Vancouver.

À propos de l’ACTU

L’ACTU est la porte-parole d’influence du secteur du transport public à l’échelle canadienne. Vouée à être au cœur des enjeux de la mobilité urbaine, l’ACTU collabore avec les différents paliers de gouvernement et offre une importante valeur ajoutée à ses membres et aux collectivités qu’ils servent. L’ACTU est l’association nationale qui représente les réseaux de transport public, les fournisseurs de l’industrie, les organismes gouvernementaux, les particuliers et les organismes du domaine au Canada.

À propos de Transdev

Établie dans 19 pays, Transdev est un chef de file multinational de mobilité durable et de transport multimodal. Transdev offre plusieurs options de transport public. Au Canada, l’équipe de Transdev compte 1 300 employés, exploite environ 650 véhicules et fournit plus de 1 000 000 d’heures de service dans plus de 100 municipalités, commissions scolaires et régions du Canada. Transdev offre des solutions de mobilité novatrices pour répondre efficacement aux besoins de toutes ses collectivités.

Dans notre monde en évolution, les besoins en matière de transport collectif évoluent et deviennent rapidement plus complexes. Pour répondre aux besoins de ses collectivités et de ses voyageurs, Transdev conçoit, élabore et applique des solutions de mobilité novatrices et durables. Nous créons des réseaux de transport intégrés qui améliorent la mobilité et l’expérience de déplacement de nos passagers.



