Une nouvelle plateforme de médias sociaux pour les patients pédiatriques du Victoria General Hospital

VICTORIA, COLOMBIE-BRITANNIQUE–(Marketwired – 8 mars 2017) - Le Victoria General Hospital est le premier hôpital de l’île de Vancouver à se joindre à Upopolis, une plateforme de soutien social et un outil de réseautage novateur qui permet aux jeunes patients d’accéder à du contenu médical adapté aux enfants en toute sécurité. De plus, Upopolis permet aux patients de rester en contact avec leur famille, leurs amis et leurs professeurs pendant leur hospitalisation.

« Nous sommes heureux d’appuyer les initiatives qui aident les patients à se sentir plus autonomes durant leur hospitalisation, explique Terry Lake, ministre de la Santé. Non seulement Upopolis est un outil adapté à l’âge des enfants qui permet à ces derniers de rencontrer d’autres enfants qui sont hospitalisés pour des problèmes semblables, mais il les aide à garder une vie normale grâce aux médias sociaux qu’ils connaissent bien. »

Fondé par la Kids’ Health Links Foundation (KHLF) et optimisé par TELUS Santé, Upopolis.com est le seul réseau social privé, sécurisé et fiable au Canada destiné aux enfants et aux adolescents qui reçoivent des soins dans les hôpitaux et les cliniques.

« Grâce au soutien extraordinaire de TELUS, en tant que partenaire technologique, et de bon nombre de donateurs particuliers et d’entreprises, aujourd’hui, plus de 2 000 jeunes d’un océan à l’autre peuvent profiter d’Upopolis, ajoute Basile Papaevangelou, président et fondateur de la Kids’ Health Links Foundation. En accueillant le Victoria General Hospital dans la famille Upopolis, nous nous rapprochons un peu plus de notre objectif d’offrir Upopolis dans tous les établissements de santé qui soignent les enfants et les adolescents au Canada, et nous poursuivons nos efforts pour que cela se concrétise. »

Upopolis se distingue des autres réseaux sociaux par les bénéfices thérapeutiques qu’il procure aux jeunes patients. Par exemple, la plateforme permet aux enfants de consulter de l’information médicale rédigée spécialement pour eux afin qu’ils comprennent mieux leur diagnostic et leur plan de traitement. Les jeunes peuvent communiquer avec d’autres patients qui partagent un diagnostic, une expérience ou des intérêts similaires, en créant un groupe de discussion public ou privé. De nouvelles amitiés deviennent possibles et le réseau de soutien du patient s’en trouve élargi.

« Le Victoria General Hospital dessert la population diversifiée de l’île de Vancouver, explique le docteur Brendan Carr, président et chef de la direction d’Island Health. Upopolis peut offrir du soutien social en ligne à nos patients et les aider à entrer en relation avec les autres de façon sûre, à maintenir le contact avec leur collectivité et à établir des liens avec d’autres enfants ou d’autres jeunes recevant le même genre de soins. »

Upopolis permet aux enfants qui reçoivent des soins dans un hôpital ou un centre de traitement de demeurer en contact de façon sécuritaire et confidentielle avec les réseaux de l’extérieur. De plus, la plateforme offre aux patients les fonctions courantes des réseaux sociaux (profil personnel, fil de nouvelles, clavardage, téléchargement de photos et autres) et permet de créer des espaces selon les intérêts communs ou le diagnostic.

« Les recherches démontrent que pour les jeunes hospitalisés, la possibilité de rester en contact avec leur réseau de soutien, tant à l’hôpital qu’à l’extérieur, est un aspect très important du processus de guérison, affirme Paul Lepage, président, TELUS Santé. Grâce à Upopolis et à la technologie novatrice que nous mettons à contribution pour améliorer la santé des Canadiens, nous avons le privilège d’aider les jeunes à rester en contact avec leurs amis, leur famille, et avec d’autres jeunes qui ont des problèmes de santé semblables, en plus de leur permettre d’en savoir davantage sur leur santé en accédant à des renseignements dans un environnement sécuritaire. »

KHLF et TELUS Santé ont lancé le premier programme Upopolis en 2007, au McMaster Children’s Hospital d’Hamilton en Ontario. Depuis, il a été adopté par 23 hôpitaux et établissements de Santé au Canada. L’équipe d’Upopolis et TELUS Santé travaillent ensemble pour adapter le programme de manière à répondre aux besoins propres à chaque établissement, que ce soit en offrant le service en français ou en ajoutant de l’information sur la santé mentale.

À propos d’Island Health



Island Health, l’organisme responsable d’une des six régions sanitaires de la Colombie-Britannique, fournit des soins de santé et des services de soutien à plus de 765 000 personnes sur l’île de Vancouver, les îles de la mer des Salish et du détroit de Johnstone, et dans les collectivités au nord de Powell River.

Par l’entremise de 19 000 employés, 1 900 médecins partenaires, 6 000 bénévoles, et grâce au soutien indéfectible des fondations et des collaborateurs, Island Health offre une vaste gamme de services de santé, notamment : services de santé publique, soins de santé primaires, soins à domicile et communautaires, services liés à la santé mentale et à la dépendance, soins de courte durée dans les hôpitaux, et bien plus encore, le tout sur un vaste territoire composé de diverses régions géographiques.

À propos de TELUS Santé



TELUS Santé est un chef de file canadien dans les domaines des solutions de télésanté, des dossiers de santé et médicaux électroniques, des solutions de santé aux consommateurs, des solutions de gestion de la pharmacie et des solutions de gestion des demandes de règlement. TELUS Santé donne aux autorités sanitaires, aux prestataires de soins, aux médecins, aux patients et aux consommateurs la capacité d’obtenir de meilleurs résultats dans tout le continuum de soins de santé grâce au partage de l’information. Pour en savoir plus sur TELUS Santé, veuillez consulter le site telussante.com

À propos de la Kids’ Health Links Foundation



Fondée par Basile Papaevangelou et sa fille Christina, la Kids’ Health Links Foundation (KHLF) encourage les initiatives visant à réduire le stress, l’isolement et la solitude des enfants et des adolescents hospitalisés afin de les aider à surmonter les expériences médicales traumatisantes. La KHLF a notamment lancé Upopolis, site de réseautage social pour les jeunes hospitalisés, Upedia, ensemble de ressources en ligne destinées aux spécialistes du milieu de l’enfant, et UMIND, réseau regroupant les professionnels en santé mentale chez les jeunes. Pour en savoir plus sur la Kids’ Health Links Foundation, visitez : kidshealthlinks.org.