Une pointe à la fois, Pizza Pizza amasse des fonds pour les hôpitaux pour enfants

TORONTO, ONTARIO–(Marketwired – 20 avril 2017) - La pizza au pepperoni en forme de sourire sera au menu à partir du 21 avril et pendant un mois pour souligner la campagne de financement printanière Donnez avec le sourire, au profit du Children’s Miracle Network et des hôpitaux pour enfants qui en sont membres partout au Canada.

Jusqu’au 21 mai, les clients de Pizza Pizza pourront participer à cette campagne en commandant une demi-pizza spéciale de 10 pouces garnie de pepperoni pour seulement 2 $. Leur achat contribuera au financement de soins critiques, de la recherche et de formations ainsi qu’à l’achat d’équipement dans l’hôpital pour enfants de leur région.

« L’aide que nous pouvons apporter aux enfants de notre collectivité est au cœur de cette campagne, souligne Pat Finelli, chef de la direction marketing de Pizza Pizza. Chaque pièce de 2 $ investie dans une pizza qui vous renvoie votre sourire profite autant au client qu’aux hôpitaux pour enfants. Notre 50e anniversaire, que nous célébrons cette année, nous rappelle du même coup la création de cette collecte de fonds, il y a 10 ans. »

Jusqu’au 30 avril, c’est-à-dire durant les deux premières semaines de l’événement, en plus de ses pizzas en forme de sourire, Pizza Pizza ramènera également sa populaire promotion sur la pizza moyenne au pepperoni pour emporter à 4,99 $. Une partie des recettes provenant de cette offre spéciale sera remise à la campagne Donnez avec le sourire. De plus, les amateurs de pizza auront l’occasion d’appuyer la cause en ajoutant un don à leur commande placée en magasin, par téléphone, en ligne ou grâce à l’application de commande mobile de Pizza Pizza.

« Donnez avec le sourire est une excellente façon pour nos clients de déguster une délicieuse pizza tout en venant en aide aux enfants de leur région, affirme Adam Starkman, chef du développement du Réseau Enfants-Santé au Canada. Dans le cadre de cette initiative, Pizza Pizza est devenue un partenaire de premier plan en soutenant le travail accompli dans les hôpitaux pour enfants. »

Les clients sont invités à se rendre à n’importe lequel des restaurants traditionnels de Pizza Pizza en Ontario, au Québec, au Manitoba, en Saskatchewan et en Nouvelle-Écosse pour contribuer à la campagne Donnez avec le sourire et venir en aide à l’hôpital pour enfants de leur région. Les fonds recueillis seront investis dans la région où ils ont été amassés pour profiter à l’hôpital membre du Children’s Miracle Network de la collectivité.

En 2016, Pizza Pizza et Pizza 73 ont récolté 500 000 $ au profit des hôpitaux pour enfants, un sommet annuel pour cette campagne. Depuis sa création, la campagne Donnez avec le sourire a permis de recueillir 2,5 millions de dollars, investis dans le bien-être des enfants du Canada.

Pour de plus amples renseignements sur les activités de financement ou pour faire un don, visitez le www.pizzapizza.ca.

À propos du Children’s Miracle Network

Le Children’s Miracle NetworkMD (CMN) recueille des fonds à l’intention de 170 hôpitaux pour enfants, dont 14 au Canada. Les dons amassés sont versés dans la région où ils sont récoltés et servent à financer des traitements et soins essentiels, l’achat d’équipements médicaux et des travaux de recherche pédiatrique. Les divers programmes et partenaires participant à cette collecte de fonds soutiennent la mission philanthropique du CMN qui vise à sauver et à améliorer la vie du plus grand nombre d’enfants possible. Découvrez pourquoi les hôpitaux pour enfants ont besoin du soutien de la communauté, trouvez l’hôpital membre de votre région et choisissez d’investir dans les miracles au www.childrensmiraclenetwork.ca et au www.facebook.com/CMNHospitals.

À propos de Pizza Pizza Limitée

Depuis maintenant 50 ans, Pizza Pizza Limitée est animée par sa mission d’offrir « les meilleurs aliments, tout simplement pour vous » en portant une attention particulière à la qualité des ingrédients, au service à la clientèle, à une innovation constante et à l’engagement communautaire. Avec plus de 750 établissements au Canada, Pizza Pizza est le pionnier canadien de la pizza et un chef de file de la restauration rapide. L’entreprise exploite deux bannières, Pizza Pizza et Pizza 73, qui offrent des choix alimentaires de qualité, des menus variés et d’alléchantes promotions répondant à tous les goûts, modes de vie et budgets. Visitez www.pizzapizza.ca et www.pizza73.com pour plus de renseignements.