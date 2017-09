UNIS lance la troisième édition des prix Bénévolat jeunesse du prince qui célèbrent les jeunes acteurs de changement canadiens

- Commanditée par RBC, les prix Bénévolat jeunesse du prince honorent des jeunes d’exception qui créent du changement dans leur communauté -

- Les jeunes canadiens peuvent soumettre leur candidature aux prix à we.org/princesyouthserviceawards -

TORONTO, Sept. 21, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — Aujourd’hui, UNIS et les Œuvres de bienfaisance du prince au Canada sont fiers d’annoncer le début de la période d’inscription aux prix Bénévolat jeunesse du prince. Maintenant à sa troisième édition, le programme national annuel de récompenses honore des jeunes canadiens d’exception qui passent à l’action localement et internationalement. Les Œuvres de bienfaisance du prince au Canada et UNIS reconnaissent l’engagement d’une nouvelle génération d’extraordinaires jeunes leaders qui créent du véritable changement, un geste à la fois. Grâce à ce prix, les deux organisations espèrent amener les jeunes du Canada à bâtir ensemble un meilleur avenir.

Rendus possibles grâce au soutien de RBC, les prix sont décernés à des jeunes qui se sont illustrés par leur engagement communautaire exceptionnel et leurs remarquables actions sociales. Les gagnants de cette année recevront leur prix sur la scène de WE Day Toronto 2018, où ils seront honorés pour leurs incroyables réalisations devant une foule de 20 000 personnes. Les prix sont divisés en quatre catégories qui célèbrent les passions uniques de chaque gagnant : développement communautaire, action internationale, entrepreneuriat social et protection de l’environnement.

« En tant que membre du comité de sélection des prix, je trouve très inspirant de voir l’incroyable travail accompli par des jeunes de partout au pays. Leur aptitude à comprendre un problème environnemental et à prendre les moyens nécessaires pour le résoudre est tout à fait admirable, a affirmé Amanda Sherrington, présidente et directrice générale des Œuvres de bienfaisance du prince au Canada. En tant qu’entrepreneur social, le prince de Galles travaille depuis longtemps à améliorer la vie des gens et à favoriser le développement de communautés durables au Canada et autour du monde. Les prix rassemblent une communauté de jeunes leaders, et en célébrant les réalisations et les idées des jeunes, ils encouragent d’autres à suivre leur exemple. »

Les prix Bénévolat jeunesse du prince invitent le personnel enseignant, la famille et les amis à encourager les jeunes qui se dévouent au changement positif dans le monde à soumettre leur candidature. Pour en savoir plus sur le processus de soumission, rendez-vous à we.org/princesyouthserviceawards (en anglais seulement).

« Nous sommes ravis de faire équipe avec les Œuvres de bienfaisance du prince au Canada et RBC pour offrir les prix Bénévolat jeunesse du prince aux jeunes canadiens pour une troisième année, au nom de Son Altesse Royale le prince de Galles, a déclaré Craig Kielburger, cofondateur d’UNIS. Ces prix récompensent certains des jeunes leaders les plus brillants et les plus innovants du Canada, qui prouvent que tout le monde, indépendamment de son âge, peut changer les choses. C’est un honneur pour nous de célébrer les actions inspirantes que les jeunes de notre pays ont posées pour créer du changement à l’échelle locale et internationale. »

Au printemps 2018, le gagnant de chaque catégorie sera choisi par un jury composé d’éminents Canadiens, soit : Spencer West, ambassadeur UNIS, conférencier motivateur et auteur; Amanda Sherrington, présidente et directrice générale, Œuvres de bienfaisance du prince au Canada; Matthew Rowe, vice-président, Œuvres de bienfaisance du prince au Canada; Tamara Gordon, conseil consultatif, Œuvres de bienfaisance du prince au Canada; Barry Avrich, associé, BT/A Advertising; Matthew Corrin, fondateur et PDG, Freshii; Joe Mimran, fondateur de Joe Fresh et dragon à Dragons’ Den; Mike « Pinball » Clemons, membre du Temple de la renommée de la LCF, vice-président, Argonauts de Toronto; David Martin, président, Horizon Capital Holdings Inc.; Maureen Dockendorf, directrice générale de la petite enfance pour le ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique.

Chaque gagnant reçoit un trophée en bois, en plus d’une invitation à participer à un programme transformateur en développement du leadership et d’une bourse qui lui permettra de donner vie à ses idées.

Catégories :

Prix Leader communautaire - Le changement commence à la maison. Ce prix récompense une personne qui passe à l’action et qui crée du changement positif dans sa communauté.



Le changement commence à la maison. Ce prix récompense une personne qui passe à l’action et qui crée du changement positif dans sa communauté. Prix Leader international – Il est possible de changer le monde. Ce prix récompense une personne qui passe à l’action pour des causes internationales importantes.



Il est possible de changer le monde. Ce prix récompense une personne qui passe à l’action pour des causes internationales importantes. Prix Innovateur social – Pour changer le monde, il faut sortir des sentiers battus. Ce prix récompense une personne qui utilise des solutions innovantes pour s’attaquer aux problèmes sociaux.



Pour changer le monde, il faut sortir des sentiers battus. Ce prix récompense une personne qui utilise des solutions innovantes pour s’attaquer aux problèmes sociaux. Prix Gardien de l’environnement – Il est possible de prendre en main l’avenir de notre planète. Ce prix récompense une personne déterminée à protéger l’environnement et à trouver des solutions créatives aux problèmes environnementaux.

Pour connaître les gagnants de l’année dernière, qui recevront leur prix sur la scène de WE Day Toronto 2018 devant plus de 20 000 personnes, et en savoir plus sur les prix, rendez-vous à we.org/princesyouthserviceawards (en anglais seulement).

Soyez au courant des plus récentes nouvelles d’UNIS : Facebook, Twitter, Instagram

Pour en savoir plus, veuillez contacter :

En français

Amélie Rocheleau

Chef de service, Communications et relations publiques, UNIS

514 213-9560

amelie.rocheleau@mouvementUNIS.org

En anglais

Katie Watkins

Associate Director, Public Relations

katie.watkins@we.org

647-893-4890

Matthew J. Rowe

Vice President

Matthew.Rowe@princescharities.ca

416-576-3969

À propos du soutien du prince de Galles pour les jeunes et l’engagement communautaire

Le prince de Galles croit depuis longtemps au potentiel des jeunes et aux bienfaits de l’engagement communautaire. En 1976, au Royaume-Uni, Son Altesse Royale a fondé The Prince’s Trust, qui a célébré l’an passé 40 ans de soutien aux 13 à 30 qui sont sans emploi, qui ont de la difficulté à l’école ou qui sont près de l’expulsion. Les programmes de cette organisation offrent aux jeunes vulnérables le soutien pratique et financier dont ils ont besoin pour mener une vie stable, améliorer leur estime de soi et développer leurs compétences professionnelles. Sur quatre jeunes soutenus par The Prince’s Trust, trois obtiennent un emploi, s’inscrivent à l’école ou à une formation. L’an dernier, le désir d’aider du prince s’est étendu au monde, avec le lancement d’un volet international pour l’organisation.

À propos d’UNIS

UNIS est une famille d’organisations qui rend le changement possible. UNIS comprend l’Organisme UNIS, une organisation caritative qui propulse le changement à l’échelle locale et internationale, ME to WE, une entreprise sociale qui crée des produits socialement responsables en soutien à notre volet caritatif, et la Journée UNIS, une série d’évènements d’envergure autour du monde qui célèbrent le changement social. UNIS donne aux jeunes et aux familles les moyens de rendre le monde meilleur. Ensemble, ils ont soutenu plus de 2 500 causes locales et internationales en cumulant des millions d’heures de bénévolat, en faisant des achats quotidiens qui créent du changement et en amassant des millions de dollars au profit de leur communauté et du monde. À l’international, nos équipes en Asie, en Afrique et en Amérique latine ont offert l’accès à l’eau potable à plus d’un million de personnes, construit 1 000 écoles et salles de classe et permis à plus de 200 000 enfants de recevoir une éducation. UNIS a été fondé il y a plus de 20 ans par deux frères, les entrepreneurs sociaux Craig et Marc Kielburger. Joignez-vous au mouvement aujourd’hui à mouvementUNIS.org.

À propos des Œuvres de bienfaisance du prince au Canada

Les Œuvres de bienfaisance du prince au Canada ont été fondées en 2011 afin d’étendre la portée des activités canadiennes de bienfaisance du prince. L’organisation a présentement 12 initiatives, notamment l’éducation et les jeunes, le soutien aux vétérans qui veulent lancer leur propre entreprise, la mobilisation d’entreprises partenaires en ce qui concerne le chômage chez les jeunes, la revitalisation des langues autochtones et la promotion de la laine comme fibre durable. D’un océan à l’autre, ces initiatives sont axées sur les priorités de Son Altesse Royale en matière d’œuvres caritatives : l’environnement bâti, l’éducation et les jeunes, la durabilité à l’échelle du monde et les entreprises responsables.

www.oeuvresduprince.ca

À propos de RBC

RBC, l’une des plus grandes banques du Canada, s’est engagée à offrir aux jeunes les moyens, les ressources et le soutien dont ils ont besoin pour croire en eux-mêmes, devenir des leaders et passer à l’action pour améliorer le monde. Depuis 2012, RBC est un cocommanditaire national de la Journée UNIS et l’un des principaux partenaires d’UNIS à l’école, ce qui réaffirme sa position d’entreprise socialement responsable déterminée à permettre aux jeunes de devenir des acteurs de changement locaux et internationaux. Dans le cadre de son soutien à la campagne UNIS pour le changement et à la trousse de ressources Tout s’additionne et de l’aide de son personnel dans les éditions de la Journée UNIS partout au Canada, RBC donne vie à son engagement et aide les jeunes de tout le pays à créer le changement qu’ils veulent voir dans le monde. Apprenez-en plus sur le partenariat entre RBC et l’Organisme UNIS ici.