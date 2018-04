Urbanimmersive annonce la signature d’une lettre d’intention contraignante visant l’acquisition de Tourbuzz, LLC, le fournisseur chef de file de solutions logicielles pour photographes immobiliers en Amérique du Nord

LAVAL, Québec, 03 avr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Urbanimmersive Inc. (« Urbanimmersive » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:UI.V) (OTC PINK:UBMRF), la plateforme de contenu marketing immobilier, et Tourbuzz, LLC (« Tourbuzz »), le fournisseur chef de file de solutions logicielles pour photographes immobiliers en Amérique du Nord, ont le plaisir d’annoncer que les deux sociétés ont signé le 30 mars 2018, une lettre d’intention (« LOI ») contraignante pour l’acquisition de Tourbuzz par Urbanimmersive (la « Transaction »), sous réserve des conditions qui y sont énoncées et résumées ci-dessous.

Selon les termes de la lettre d’intention contraignante (binding LOI), Urbanimmersive acquerrait 100 % des parts de société à responsabilité limitée de Tourbuzz, qui sont détenues par les deux fondateurs, MM. Alan Pinstein et Paul Rodman, pour une contrepartie de 3 500 000 $ US à payer en espèces à la clôture. La Transaction permettrait à Urbanimmersive d’acquérir les logiciels Tourbuzz et tous les contrats clients connexes représentant des milliers d’entreprises de photographie aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’en Grande-Bretagne et en Australie, réalisant environ 250 000 séances photo par année en utilisant les solutions Tourbuzz sur une base de frais par transaction.

Il est anticipé que la Transaction augmentera les revenus d’Urbanimmersive à court terme. Selon ses états financiers non vérifiés pour la période de 12 mois terminée le 31 décembre 2017, les revenus totaux de Tourbuzz pour son exercice financier de 2017 étaient environ sept fois plus élevés que les revenus d’Urbanimmersive pour son exercice financier terminé le 30 septembre 2017. Urbanimmersive estime que la marge brute de Tourbuzz pour l’exercice 2017 serait d’environ 94%, contre une perte brute pour l’exercice 2017 pour Urbanimmersive. Toujours selon ses états financiers non vérifiés pour la période de 12 mois terminée le 31 décembre 2017, les résultats d’exploitation de Tourbuzz ont généré 7% de bénéfices nets au cours de l’exercice 2017 et Tourbuzz n’a aucun passif à long terme.

« C’est une opportunité importante pour Urbanimmersive. Cette transaction s’inscrit dans notre objectif de devenir la plateforme de marketing de contenu immobilier leader en Amérique du Nord connaissant la plus grande croissance de l’industrie et d’améliorer notre portée globale et nos solutions technologiques.», a déclaré Ghislain Lemire, président-directeur général d’Urbanimmersive. « Cette transaction permettrait également à Urbanimmersive d’accéder immédiatement à des équipes de développeurs logiciels et de support client hautement qualifiées et expérimentées pouvant rapidement se joindre à l’équipe actuelle d’urbanimmersive développant et supportant des solutions similaires. Et surtout, nous prévoyons que la Transaction augmentera considérablement les revenus d’Urbanimmersive, affectant positivement nos résultats d’opération à court terme tout en fournissant des opportunités de croissance à long terme », a ajouté Ghislain Lemire.

Alan Pinstein, cofondateur de Tourbuzz, a déclaré : « Tourbuzz a connu une croissance phénoménale au fil des ans, car nous nous sommes vraiment concentrés sur la création d’un produit de classe mondiale et l’apport de solutions spécialisées pour les photographes immobiliers. Le succès remporté par Urbanimmersive dans la commercialisation d’une plateforme unique où les photographes travaillent en équipe avec des rédacteurs professionnels offrira à nos entreprises combinées un potentiel de croissance incroyable et s’inscrit parfaitement dans les tendances marketing actuelles de l’industrie de l’immobilier. L’opportunité d’unir mes forces avec Urbanimmersive est très excitante pour moi et je suis impatient de devenir un joueur dominant dans l’industrie du marketing de contenu immobilier. »

L’achèvement de la transaction demeure assujetti à un certain nombre de conditions, notamment l’achèvement d’une vérification diligente satisfaisante par Urbanimmersive, la négociation d’un contrat d’achat définitif, la réception de toutes les approbations réglementaires requises, y compris de la Bourse de croissance TSX, l’obtention par Urbanimmersive de financement pour la Transaction à des conditions acceptables, et toutes autres conditions de clôture habituelles dans les transactions de cette nature. Rien ne garantit que ces conditions seront remplies et que la transaction sera conclue telle que décrite ou telle quelle.

La Bourse de croissance TSX n’a pas examiné ce communiqué de presse et n’a ni approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse.

À propos de Tourbuzz

Établie en 2008 et basée à Atlanta, Georgie, États-Unis, TourBuzz LLC. (www.tourbuzz.net) est la solution logicielle de photographie immobilière leader en Amérique du Nord. Les solutions Tourbuzz sont utilisées par plus de 1500 fournisseurs de contenu visuel aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’en Grande-Bretagne et en Australie, réalisant environ 250 000 séances photo par année. Les photographes de Tourbuzz ont téléchargé à ce jour plus de 32 millions de photos, incluant des vidéos et images panoramiques.

À propos d’Urbanimmersive

Urbanimmersive est une plateforme de marketing de contenu pour les professionnels de l’immobilier. La Société met en relation des professionnels de l’immobilier, des photographes et des écrivains afin de simplifier et d’optimiser le flux de production de contenu original. Urbanimmersive permet à ses clients de tirer parti de leurs investissements marketing tout en augmentant leur productivité, leur compétitivité, leur visibilité sur le Web, l’engagement des consommateurs envers leur marque et, finalement, leurs revenus.

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à divers risques et incertitudes. De telles déclarations portent notamment sur les bénéfices anticipés de la Transaction pour Urbanimmersive, les perspectives de la Société en ce qui concerne l’amélioration de ses résultats d’exploitation, la réalisation de la Transaction et le moment où elle se terminera, la conformité des modalités de la Transaction à la description qui en est faite dans le présent communiqué, le succès de la Transaction et l’obtention des approbations requises des autorités de réglementation (y compris celle de la bourse). Toutes ces déclarations sont nécessairement assujetties à des risques et à des incertitudes, dont certains sont de portée et de nature significatives. Ces incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent des renseignements figurant aux présentes. Rien ne garantit que les déclarations prospectives se révéleront exactes. Les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux indiqués dans ces déclarations. Ces déclarations prospectives ainsi que toutes les déclarations prospectives écrites ou verbales ultérieures sont fondées sur les estimations et les avis de la direction en vigueur aux dates auxquelles elles ont été faites et sont présentées entièrement et expressément sous réserve de la présente mise en garde. La Société n’est pas tenue de mettre à jour les déclarations prospectives si les circonstances ou encore les estimations ou les avis de la direction changent. Pour plus de détails sur certains facteurs de risque et hypothèses, les lecteurs sont invités à se reporter au dernier rapport de gestion de la Société déposé auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent les attentes de la Société en date des présentes. La Société n’a ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives.

