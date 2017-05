Vantage Drilling International divulga resultado do Primeiro Trimestre de 2017

HOUSTON, TX–(Marketwired – May 4, 2017) –

A Vantage Drilling International (“Vantage” ou a “Empresa”) apresentou um prejuízo líquido de aproximadamente $36,5 milhões ou $7,30 por ação no trimestre encerrado em 31 de março de 2017 comparado com um prejuízo líquido de $29 milhões ou $5,81 por ação do período anterior da Sucessora de 10 de fevereiro a 31 de março de 2016 e um prejuízo líquido de $471 milhões no período de 1 de janeiro a 10 de fevereiro de 2016 da Empresa Antecessora. As ações médias ponderadas em circulação no trimestre encerrado no dia 31 de março de 2017 e no período de 10 de fevereiro a 31 de março de 2016 foram 5.000.053. Na qualidade de subsidiária, a Antecessora não teve um número comparável de ações ordinárias em circulação.

Após a conclusão do programa de recuperação da empresa no dia 10 de fevereiro de 2016, a Vantage adotou uma contabilidade renovada, que resultou na Empresa passando a ser uma nova entidade para fins de relatório financeiro. As referências à “Sucessora” se referem à posição e aos resultados financeiros das operações da Vantage reorganizada a partir do dia 10 de fevereiro de 2016. As referências à “Antecessora” se referem à posição da Vantage até o dia 10 de fevereiro de 2016 e os resultados das operações anteriores a 10 de fevereiro de 2016. Como resultado da aplicação para uma contabilidade renovada e os efeitos da implantação do nosso Plano de Reorganização, as demonstrações financeiras após o dia 10 de fevereiro de 2016 não são comparáveis às demonstrações financeiras até esta data.

Em 31 de março de 2017, a Vantage tinha aproximadamente $227,6 milhões em caixa disponível, comparado com $231,7 milhões em 31 de dezembro de 2016. Além disso, a Vantage tinha $22,6 milhões disponíveis para emissão de cartas de crédito sob seu crédito rotativo no final do trimestre. A Vantage teve uma operação com 99% de funcionamento da plataforma com uma eficiência de rendimento de 101%. Ihab Toma, CEO, comentou: “Temos o prazer de informar que tivemos outro trimestre de sucesso com uma performance operacional superior, juntamente com maior redução de custos, tudo isso, mantendo o nosso foco na segurança. Além disso, com a conclusão da aquisição da Vantage 260 no início de abril, a extensão do contrato da Aquamarine Driller, e a reativação da Topaz Driller e da Sapphire Driller prevista para maio, continuamos a aumentar o backlog e os benefícios com a economia positiva em escala, e preservação do nosso forte balanço patrimonial”.

A Vantage Drilling International, uma empresa isenta de impostos das Ilhas Cayman, é uma empreiteira de perfuração submarina, com uma frota de três embarcações de perfuração de águas super-profundas, quatro plataformas de perfuração jack-up e uma plataforma jack-up padrão. A atividade principal da Vantage é a contratação de unidades e equipamento de perfuração e equipes de trabalhadores mediante pagamento diário para a perfuração de poços de petróleo e de gás natural em todo o mundo de grandes empresas de petróleo e gás natural de importantes, domésticas e de grande porte. A Vantage também fornece serviços de supervisão de construção, serviços de gestão de preservação e irá operar e gerenciar unidades de perfuração de terceiros.

A informação acima contém declarações de previsão de acordo com o Securities Act of 1933 e o Securities Exchange Act of 1934. Estas declarações de previsão estão sujeitas a certos riscos, incertezas e suposições identificados acima ou divulgados ocasionalmente nos documentos da Empresa protocolados no SEC dos EUA. Devido a estes fatores, os resultados reais podem ser substancialmente diferentes dos resultados indicados ou implícitos por tais declarações de previsão. A Vantagem não tem nenhuma intenção ou obrigação de atualizar nem revisar publicamente tais declarações, seja como resultado do surgimento de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.

Vantage Drilling International Demonstração Consolidada das Operações (Em milhar, exceto os valores das ações) (Pré-auditoria) Sucessora Antecessora -------------------------- ------------- Período de Período de 10 de fev. 1 de jan. Trimestre 2016 a 2016 a Encerrado 31 31 de mar 10 de fev. de mar. 2017 2016 2016 ------------ ------------ ------------ Receita Contrato serviço perfuração $ 38,056 $ 24,059 $ 20,891 Taxas administrativas 401 959 752 Reembolsáveis 3,592 4,768 1,897 ------------ ------------ ------------- Receita total 42,049 29,786 23,540 ------------ ------------ ------------- Custos e despesas operacionais Custos operacionais 28,998 27,439 25,213 Gerais e administrativas 11,479 9,168 2,558 Depreciação 18,439 12,076 10,696 ------------ ------------ ------------- Total custos e despesas 58,916 48,683 38,467 ------------ ------------ ------------- Perda de operações (16,867) (18,897) (14,927) Outras receitas (despesas) Receita com Juros 141 6 3 Despesa com juros e taxas financiamento (juros contratuais de $23,219 no período de 1 de jan de 2016 a 10 de fev. de 2016) (18,899) (10,650) (1,728) Outros, líquido 552 1,834 (69) Itens de reorganização - (154) (452,919) ------------ ------------ ------------- Total outras despesas (18,206) (8,964) (454,713) ------------ ------------ ------------- Prejuízo antes do IR (35,073) (27,861) (469,640) Provisão para IR 1,426 1,167 2,371 ------------ ------------ ------------- Prejuízo líquido (36,499) (29,028) (472,011) Prejuízo líq. atribuível participações não controladoras - - (969) ------------ ------------ ------------- Prejuízo líquido atribuído a VDI $ (36,499) $ (29,028) $ (471,042) ============ ============ ============= Prejuízo líquido p/ ação básica e diluída $ (7.30) $ (5.81) N/A Ações médias ponderadas ordinárias da sucessora em cir. básica e diluída 5,000 5,000 N/A Vantage Drilling International Dados Operacionais Complementares (Não auditados, em milhares, exceto porcentagens) Sucessora Antecessora -------------------------- ------------- Período de Período de 10 de fev. 1 de jan. Trimestre 2016 a 2016 a Encerrado 31 31 de mar 10 de fev. de mar. 2017 2016 2016 ------------ ------------ ------------- Custos e despesas operacionais Jackups $ 12,862 $ 8,278 $ 5,975 Águas profundas 11,056 13,146 15,550 Suporte operacional 2,969 2,215 2,219 Reembolsáveis 2,111 3,800 1,469 ------------ ------------ ------------- $ 28,998 $ 27,439 $ 25,213 ------------ ------------ ------------- Utilização Jackups 50.0% 60.0% 53.6% Águas profundas 33.3% 33.3% 33.3% Vantage Drilling International Balanço Consolidado (Em milhar, exceto as informações de valor nominal) (Pré-auditoria) 31 mar 31 dez 2017 2016 ------------ ------------ ATIVO Ativo circulante Caixa e equivalentes de caixa $ 227,592 $ 231,727 Contas a receber 19,643 20,850 Estoque 44,913 45,206 Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes 13,375 12,423 ------------ ------------ Total ativo circulante 305,523 310,206 ------------ ------------ Ativo imobilizado Ativo imobilizado 904,397 902,241 Depreciação acumulada (86,152) (67,713) ------------ ------------ Ativo imobilizado, líquido 818,245 834,528 Outros ativos 15,599 15,694 ------------ ------------ Total ativos $ 1,139,367 $ 1,160,428 ============ ============ PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Passivo circulante Contas a pagar $ 36,951 $ 35,283 Passivo provisionado 22,896 18,448 Vencimentos atuais dívida a longo prazo 4,430 1,430 ------------ ------------ Total passivo circulante 64,277 55,161 ------------ ------------ Dívida longo prazo, líquido desc custo fin. de $93,260 e $105,568 876,322 867,372 Outro passivo de longo prazo 8,707 11,335 Compromissos e contingências Patrimônio dos acionistas Ações ord., $0,001 valor nominal, 50 milhões ações autorizadas; 5.000.053 ações emitidas e em circulação 5 5 Capital integralizado adicional 373,972 373,972 Déficit acumulado (183,916) (147,417) ------------ ------------ Total patrimônio líquido 190,061 226,560 ------------ ------------ Total passivo e patrimônio líquido $ 1,139,367 $ 1,160,428 ============ ============ Vantage Drilling International Demonstração consolidada do fluxo de caixa (em milhar) (Pré-auditoria) Sucessora Antecessora -------------------------- ------------- Período de Período de 10 de fev. 1 de jan. Trimestre 2016 a 2016 a Encerrado 31 31 de mar 10 de fev de mar. 2017 2016 2016 ------------ ------------ ------------- FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Prejuízo líquido $ (36,499) $ (29,028) $ (472,011) Ajustes para conciliação do prejuízo líquido c/ caixa líq. gerado c/ (usado em) atividades operacionais: Despesa depreciação 18,439 12,076 10,696 Amortização do custo do financiamento 117 76 - Amortização do desconto da dívida 12,191 6,847 - Juros PIK sobre Notas Conversíveis 1,890 1,684 - Itens de reorganização - - 430,210 Despesa com compensação ação 780 - - Benefício IR diferido (1,789) (606) - Prejuízo com cancelamento de ativos - 144 - Alterações no ativo e passivo operacional: Caixa restrito - - (1,000) Contas a receber 1,207 22,629 (3,575) Estoque 293 (221) 223 Despesas pré-pagas e ativo circulante (951) (4,954) 6,893 Outros ativos 1,434 368 941 Contas a pagar 1,668 6,708 (14,890) Passivos vencidos e outro passivo de longo prazo (401) (7,485) 21,148 ------------ ------------ ------------- Caixa líq. gerado c/ (usado em) atividades operacionais (1,621) 8,238 (21,365) ------------ ------------ ------------- FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Acréscimo ao ativo imobilizado (2,156) (7,674) 116 ------------ ------------ ------------- Caixa líq. gerado c/ (usado em) atividades investimento (2,156) (7,674) 116 ------------ ------------ ------------- FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Pagamento de dívida a longo prazo (358) (358) (7,000) Resultado da emissão de 10% Notas segundo gravame - - 75,000 Custo emissão de dívida - (51) (1,125) ------------ ------------ ------------- Caixa líq. gerado c/ (usado em) atividades de financiamento (358) (409) 66,875 ------------ ------------ ------------- Aumento líquido (redução) do caixa e equivalentes de caixa (4,135) 155 45,626 Caixa e caixa equivalente -- início do período 231,727 249,046 203,420 ------------ ------------ ------------- Caixa e caixa equivalente -- Fim do período $ 227,592 $ 249,201 $ 249,046 ============ ============ =============