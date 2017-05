“Victoria Dockside” sarà il nuovo punto di riferimento globale per l’iconico harbourfront di Hong Kong

HONG KONG, CINA–(Marketwired – May 25, 2017) – New World Development, un’impresa culturale leader nel settore dello sviluppo immobiliare, infrastrutture e servizi, retail e hotel, ha reso noti oggi i suoi piani per “Victoria Dockside,” un distretto dedicato all’arte e al design che sorgerà sul lungomare dell’iconico waterfront Tsim Sha Tsui di Hong Kong, per un valore di 2,6 miliardi USD. Destinato ad essere completamente inaugurato nel 2019, il progetto offrirà uno spazio per uffici di primissima qualità, un hotel extra-lusso a marchio Rosewood, residence Rosewood, nonché esperienze di prim’ordine nel campo dell’arte, del design e del tempo libero con scorci impareggiabili sul Victoria Harbour e sull’isola di Hong Kong. Il nuovo quartiere rilancerà il lungomare del Victoria Harbour e diventerà una destinazione di notevole richiamo sia per gli abitanti di Hong Kong sia per i 60 milioni di turisti che ogni anno visitano la città.

“Con il Victoria Dockside intendiamo andare oltre le frontiere consuete,” ha dichiarato Adrian Cheng, fondatore di K11 Founder, Vice Presidente Esecutivo e Direttore generale di New World Development. “Victoria Dockside offrirà un caleidoscopio di esperienze ambientate in uno dei contesti più suggestivi del mondo. Questo nuovo distretto offrirà alla popolazione locale e ai visitatori di tutto il mondo uno spazio per rilassarsi e staccare dal caos della vita quotidiana. La nostra vision: fare scalpore in questa destinazione di prim’ordine fornendo agli artisti, ai designer e alle imprese una tela bianca per far esplodere la loro creatività e contribuire alla costruzione di uno dei più entusiasmanti nuovi distretti del domani.”

Il masterplan del Victoria Dockside è stato creato dalla prestigiosa società di progettazione Kohn Pedersen Fox (KPF), dallo studio del famoso architetto paesaggista James Corner (James Corner Field Operations – JCFO) in collaborazione con Adrian Cheng e più di 100 designer e consulenti in tutto il mondo. KPF ha contribuito a plasmare il complesso Roppongi Hills di Tokyo e a trasformare gli Hudson Yards nel nuovo quartiere più entusiasmante di New York. JCFO è acclamato in tutto il mondo per aver recuperato la High Line di New York, riconvertendola in un parco sopraelevato che è diventato una delle attrazioni più note della città.

Victoria Dockside sorge sul sito precedentemente noto come Holt’s Wharf — un terminal di magazzini in prossimità della Kowloon-Canton Railway a Tsim Sha Tsui. Risalente al 1910, lo Holt’s Wharf fungeva da hub merci e da polo logistico di portata globale che collegava la città con il resto del mondo. Il sito ha contribuito all’affermazione di Hong Kong quale porta d’accesso per l’Estremo Oriente e ha contribuito in modo determinante affinché la città diventasse il porto più trafficato al mondo.

In una posizione ideale per diventare il nuovo distretto internazionale per l’arte e il design, l’ottimo progetto di sviluppo immobiliare è reso ancor più pregevole dalla sua ubicazione esclusiva sul waterfront del Tsim Sha Tsui in prossimità di alcune delle più autorevoli istituzioni culturali cittadine, tra cui il Museum of Art, Cultural Centre, Salisbury Garden e lo Space Museum.

Foto:

Le immagini ad alta risoluzione possono essere scaricate da: http://bit.ly/2pMVkmY.

Informazioni su New World Development Company Limited

Fondato nel 1970, New World Development Company Limited (“il Gruppo”, codice borsa di Hong Kong: 00017) viene quotato alla Borsa di Hong Kong nel 1972 e costituisce uno dei titoli di riferimento del listino Hang Seng Index. Un brand di prim’ordine intriso di una personalità esclusiva definita da The Artisanal Movement, tra le principali aree di business del Gruppo New World si annoverano sviluppo immobiliare, infrastrutture e servizi, retail, hotel e appartamenti in residence. Al 31 dicembre 2016, il valore patrimoniale totale del Gruppo ammontava a 420,4 miliardi HKD. Il Gruppo detiene una partecipazione reale in NWS Holdings Limited (HKSE: 00659) pari a circa il 61%, in New World Department Store China Limited (HKSE: 00825) pari a circa il 72%. New World China Land Limited è interamente posseduta dal Gruppo.