Visunex Medical Systems annonce un investissement de 20 millions de dollars issu d’un financement de série B

FREMONT, CALIFORNIE–(Marketwired – 6 mai 2017) – Visunex Medical Systems, un fabricant de systèmes sophistiqués d’imagerie sans fil à large champ pour les nouveau-nés, annonce avoir réussi à collecter la somme de 20 millions de dollars dans le cadre d’un financement de série B. Visunex a introduit sur le marché la première et la seule plateforme d’imagerie numérique sans fil permettant de visualiser les yeux des nourrissons prématurés et nés à terme. Lancée officiellement en dehors des États-Unis en juin 2016 et lors du congrès de l’American Academy of Ophthalmology à Chicago en octobre 2016, la famille PanoCam de Visunex (les systèmes d’imagerie sans fil à large champ LT et Pro) sera bientôt rejointe par un troisième système en juin de cette année. La nouvelle configuration vise à étendre davantage le marché de l’imagerie des nouveau-nés et des nourrissons, ainsi qu’à fournir des outils au segment de la rétine et de la rétine pédiatrique.

” L’intérêt de la communauté d’investissement médical à l’égard de cet exercice financement s’est avéré beaucoup plus important que nous ne l’avions anticipé “, a déclaré Wei Su, Ph.D., fondateur et P-DG de Visunex Medical Systems Inc. ” Ce nouveau financement porte l’investissement total dans Visunex Medical à 32 millions de dollars et permettra à la société de développer ses activités de fabrication afin de répondre à la demande du marché. Nous allons également augmenter nos investissements dans la R&D, y compris les ressources, dans le but d’introduire des produits et des options cliniques supplémentaires dans nos projets de développement et sur le marché. Ce financement de série B permet à Visunex de maintenir le cap de sa stratégie à long terme. “

” Par le passé, le marché de l’imagerie des nourrissons et pédiatrique était principalement centré sur les besoins cliniques des nourrissons prématurés, des rétinoblastomes et des traumatismes crâniens non accidentels. Le besoin de solutions de télémédecine et d’autres lecteurs cliniques qualifiés et souhaitables pour permettre le dépistage du réseau à grande échelle est apparu depuis un certain temps et reconnu par les sociétés médicales dans ces segments. La famille de systèmes PanoCam est la première à être spécialement conçue pour ces types de scénarios, offrant une option aux cliniciens, de leur cabinet médical à la salle d’opération “, a commenté Paul Kealey, vice-président principal de Visunex Medical. ” Notre stratégie de produits et de marché avant-gardiste englobe un portefeuille de produits qui dépasse les besoins de documentation de ces segments. ”

À propos du système numérique PanoCam

La famille PanoCam de systèmes d’imagerie numérique sans fil à large champ comprend les systèmes d’imagerie du fond de l’œil à 130 degrés les plus sophistiqués actuellement disponibles pour une utilisation sur les nouveau-nés et les enfants. Ces technologies sans fil uniques permettent une portabilité, une mobilité et une flexibilité véritables pour les unités de soins intensifs néonatals, les unité de soins pour enfants prématurés et les maternités. Les systèmes PanoCam constituent la première solution viable pour l’imagerie à distance et la télémédecine, permettant à l’utilisateur de se déplacer uniquement avec le système LT sous forme de valise mobile dans divers sites et cliniques. L’utilisateur peut également se servir seulement de l’unique caméra portative IRIS sans fil, que ce soit celle du système Pro ou du nouveau modèle Solo PanoCam dans sa pochette sur mesure, et capter des images pendant plusieurs heures sur une charge de batterie. Aucun autre système d’imagerie pour nourrisson n’offre la versatilité et la portabilité sans fil uniques de PanoCam.

À propos de Visunex Medical

Visunex Medical Systems, Inc. est une société de technologie médicale qui développe, fabrique et commercialise des services et des systèmes optiques intégrés visant à améliorer la capacité des cliniciens à diagnostiquer, gérer et traiter les troubles oculaires. La famille PanoCam de systèmes numériques intégrés sans fil à large champ est en train de révolutionner les normes de l’évaluation ophtalmologique chez les nourrissons et les enfants. Cette technologie d’imagerie sans fil, combinée à des options de connectivité compatibles avec la télémédecine et de stockage sur le cloud conformes à la loi HIPPA, est en train de redéfinir le dépistage via télémédecine pour l’ophtalmologie pédiatrique et des nourrissons.

