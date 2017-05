Visunex Medical Systems anuncia investimento de $20 milhões do financiamento da Série B

FREMONT, CA–(Marketwired – 6 de maio de 2017) – A Visunex Medical Systems, fabricantes de sistemas avançados de imagens sem fio de amplo campo para recém-nascidos anuncia que obteve um financiamento de $20 milhões da Série B. A Visunex lançou a primeira e única plataforma de imagem digital para obtenção de imagens do olho de recém-nascidos e bebês a termo. Lançada oficialmente fora dos EUA em junho de 2016 e na Academy of Ophthalmology em Chicago em outubro de 2016, a família de produtos Visunex PanoCam, os sistemas sem fio de imagens de amplo campo LT e Pro, em breve receberá mais uma adição em junho deste ano. A nova configuração tem por objetivo expandir ainda mais o mercado de imagens de recém-nascidos e bebês, bem como oferecer ferramentas para o segmento de retina pediátrica e de retina.

“O interesse na comunidade de investimento em medicina de fazer parte desta rodada de financiamento foi muito maior do que o esperado”, disse Wei Su, Ph.D., fundador e CEO da Visunex Medical Systems Inc. “Esta nova rodada de financiamento leva o total investido na Visunex Medical para $32 milhões e permitirá que a empresa amplie suas operações de manufatura para atender a demanda do mercado. Também aumentaremos o investimento em Pesquisa e Desenvolvimento, inclusive nos recursos, para a oferta de produtos e opções clínicas opcionais por meio do desenvolvimento de pipeline e lançamento no mercado. O financiamento da Série B também viabiliza que a Visunex esteja alinha à sua estratégia de longo prazo”.

“Anteriormente o mercado de imagens para recém-nascidos e pediatria era centrado principalmente nas necessidades clínicas de bebês prematuros, retinoblastoma e trauma de crânio causada por abuso. A necessidade de soluções de telemedicina e pessoal clínico qualificado e interessado para a interpretação da ampla rede já ocorre há algum tempo, e é de conhecimento das sociedades médicas neste segmento. A família PanoCam de sistemas foi a primeira projetada especificamente para estes tipos de situações, oferecendo uma opção para o pessoal de clínicas particulares até a sala de operação”, declarou Paul Kealey, Vice-Presidente Sênior da Visunex Medical. “Os produtos e estratégia de mercado avançados contam com um portfólio que vai além das necessidades de documentação destes segmentos”.

PanoCam Digital System

A família PanoCam de sistemas de imagem digital sem fio de amplo campo são os sistemas de imagem de fundo de 130 graus mais avançados disponíveis para bebês recém -nascidos e crianças. A tecnologia sem fio única viabiliza uma portabilidade, mobilidade e flexibilidade real para UCIN, UCIP (NICU, PICU) ou berçário. Os sistemas PanoCam são a primeira solução viável para imagens remotas e telemedicina, permitindo que os usuários levem apenas uma maleta modelo LT com o sistema para vários locais e clínicas. Os usuários também podem usar a câmera IRIS portátil sem fio do sistema Pro ou o novo Solo PanoCam em uma bolsa personalizada, e obter imagens durante muitas horas com uma carga da bateria. Nenhum outro sistema de imagens para recém-nascidos oferece a portabilidade e versatilidade sem fio única da PanoCam.

Visunex Medical

A Visunex Medical Systems, Inc. é uma empresa de tecnologia médica que desenvolve, manufatura e comercializa sistemas e serviços ópticos integrados para aprimorar a capacidade dos clínicos de diagnosticar, gerenciar e tratar doenças dos olhos. A família PanoCam de sistemas digitais sem fio de campo amplo está revolucionando o padrão da avaliação oftalmológica de bebês e crianças. A tecnologia de imagem sem fio, juntamente com a conectividade pronta para Telemedicina, em conformidade com as opções de armazenamento na nuvem HIPPA, estão redefinindo a triagem de telemedicina para oftalmologia de recém-nascidos e pediátrica.

Imagem Disponível: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2017/5/5/11G138033/Images/IRIS_Only_Image-3a710ba2cb95adc7bc7a5909575922dd.jpg