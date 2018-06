WSP annonce la transition à venir du président et chef de la direction de ses opérations au Canada

MONTRÉAL, 18 juin 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Groupe WSP Global Inc. (TSX:WSP) ” WSP ” ou la ” Société “) a annoncé aujourd’hui qu’Hugo Blasutta, Président et chef de la direction de WSP au Canada, quittera la Société à la fin de l’année. Le processus de recherche visant à identifier un successeur débutera sous peu et le plan de transition sera élaboré et mis en œuvre avec M. Blasutta.

M. Blasutta est président et chef de la direction de WSP au Canada depuis juin 2016. Auparavant, il a été président et chef de la direction de MMM Group Limited, acquise par WSP en octobre 2015.

” Je tiens à remercier Hugo pour son dévouement envers la Société et je lui souhaite du succès dans ses projets futurs. Au cours de son mandat, nous avons fait des progrès sur plusieurs fronts et amélioré la performance de nos opérations”, a déclaré Alexandre L’Heureux, Président et chef de la direction de WSP.

À PROPOS DE WSP

L’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP offre des compétences techniques et des conseils stratégiques à des clients dans de nombreux secteurs: transport et infrastructures, bâtiment, environnement, industrie, ressources naturelles (notamment mines et hydrocarbures) et énergie. La Société offre en outre des services hautement spécialisés pour la réalisation de projets ainsi que des services-conseils stratégiques. Nos équipes d’experts regroupent des ingénieurs, des conseillers, des techniciens, des scientifiques, des architectes, des planificateurs, des arpenteurs-géomètres et des spécialistes de l’environnement ainsi que des spécialistes du design et de la gestion de programmes et de la construction. Avec environ 43 000 employés de talent travaillant dans 550 bureaux situés dans 40 pays, la Société occupe une place de choix pour réaliser des projets durables partout où ses clients ont besoin d’elle. www.wsp.com

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements concernant WSP contenus dans les présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent comporter des estimations, des projets, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des indications ou d’autres déclarations qui ne sont pas des énoncés de faits. Bien que WSP soit d’avis que les attentes dont rendent compte ces énoncés sont raisonnables, rien ne garantit qu’elles se matérialiseront. Ces énoncés sont assujettis à certains risques et incertitudes et peuvent être fondés sur des hypothèses faisant en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats prévus ou implicites qu’ils renferment. Les énoncés prospectifs de WSP doivent être lus sous réserve de la présente mise en garde. La version intégrale de la mise en garde relative aux énoncés prospectifs ainsi qu’une description des hypothèses et des facteurs de risque susceptibles d’avoir des incidences sur les résultats réels ou prévus de WSP sont incluses dans le rapport de gestion pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017 publié sur SEDAR à www.sedar.com. Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué sont faits au moment où il est rédigé, et WSP n’a pas l’intention, et n’assume aucune obligation, de les mettre à jour ou de les réviser à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle en est expressément requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

Isabelle Adjahi

Vice-présidente principale, Relations avec les investisseurs et communications

Groupe WSP Global Inc.

Tél: (438) 843-7548

isabelle.adjahi@wsp.com