YouTube maintenant offert sur Télé OPTIK

MONTRÉAL, QUÉBEC–(Marketwired – 2 oct. 2017) - TELUS a annoncé aujourd’hui qu’il sera maintenant possible d’accéder à YouTube sur tous les décodeurs Télé OPTIK 4K à partir de la chaîne 322 et du menu des applications. Les clients de TELUS qui ont déjà un décodeur 4K verront l’application apparaître automatiquement. L’application YouTube sur Télé OPTIK a été conçue pour optimiser l’expérience de visionnement sur un grand écran, pour faciliter la recherche de contenus et pour donner accès à des vidéos HD et 4K.

« La consommation de contenu évolue au Canada. Que nous parlions de télévision classique, d’émissions sur demande, de Netflix ou maintenant de YouTube, nous continuons d’innover pour offrir aux clients une expérience de divertissement incroyable, explique Blair Miller, vice-président de Produits, services et contenu à TELUS. Vous voulez suivre votre créateur YouTube préféré, regarder un tout nouveau vidéoclip, divertir les enfants ou voir la vidéo virale dont vous a parlé un ami? YouTube sur Télé OPTIK vous procure un accès direct et rapide à tous vos choix YouTube, au spectaculaire format 4K, sans avoir à changer de source ou d’interface. C’est si simple, vous n’aurez même pas à vous lever de votre divan. »

Les clients trouveront l’interface, les fonctions et les contrôles de l’application YouTube intuitifs et faciles à utiliser. Parmi les principales caractéristiques de l’application, citons, la possibilité de visionner du contenu 4K en reprise, la fonction de recherche prédictive, la possibilité d’accéder à partir d’un téléphone intelligent au compte d’abonné et aux listes de lecture YouTube et la capacité de connecter un téléphone intelligent à l’écran.

L’appli YouTube sur Télé OPTIK a été distribuée dans le cadre d’une mise à jour automatique sur tous les décodeurs 4K. Il n’est pas nécessaire d’être abonné à du contenu 4K ou de posséder un téléviseur 4K pour avoir accès à YouTube sur Télé OPTIK.

Pour en savoir plus sur Télé OPTIK de TELUS, visitez telus.com/youtube.

À propos de TELUS

TELUS (TSX:T)(NYSE:TU) est la société de télécommunication nationale connaissant la croissance la plus rapide au Canada, grâce à des produits d’exploitation annuels de 13 milliards de dollars et à plus de 12,8 millions de connexions clients, dont 8,7 millions d’abonnés des services sans fil, 1,7 million d’abonnés des services Internet haute vitesse, 1,3 million de lignes d’accès au réseau résidentiel et 1,1 million d’abonnés des services TELUS TV. TELUS offre une gamme complète de produits et de services de communication, notamment des services mobiles, des services de transmission de données et de la voix, des services IP, des services de télévision, de vidéo et de divertissement. TELUS est aussi le fournisseur informatique du domaine des soins de santé le plus important au Canada, et sa filiale TELUS International offre des solutions d’affaires à l’échelle mondiale.

Fidèles à leur philosophie communautaire « Nous donnons où nous vivons », TELUS et les membres de son équipe, actuels et retraités, ont versé plus de 482 millions de dollars à des organismes caritatifs et sans but lucratif, et offert plus de 7,7 millions d’heures de bénévolat au service des communautés locales depuis 2000. Créés en 2005 par Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS, les douze comités d’investissement communautaire de TELUS au Canada et ses cinq comités à l’étranger dirigent les actions de soutien aux organismes de bienfaisance locaux. Ils ont remis au-delà de 60 millions de dollars en appui à plus de 5 595 projets locaux contribuant à enrichir la vie de plus de 2 millions d’enfants et de jeunes chaque année. TELUS a eu l’insigne honneur d’être désignée l’entreprise philanthropique la plus remarquable du monde en 2010 par l’Association of Fundraising Professionals, devenant ainsi la première entreprise canadienne à recevoir cette prestigieuse marque de reconnaissance internationale.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur TELUS, veuillez consulter le site telus.com.

À propos de YouTube

Lancé en mai 2005, le site web d’hébergement YouTube permet à ses milliards d’utilisateurs de découvrir, de regarder et de partager des vidéos originales. Aux quatre coins du monde, YouTube est un lieu d’échange, d’information et d’inspiration et sert de plateforme de distribution pour les créateurs de contenus originaux et les publicitaires en tous genres.