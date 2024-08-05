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Thursday, June 25, 2026
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Cap Onboarded as a BENJI Client, Adding Franklin Templeton’s Tokenized Money Market Fund as a Supported Deposit Asset
Cap Onboarded as a BENJI Client, Adding Franklin Templeton’s Tokenized Money Market Fund as a Supported Deposit Asset
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