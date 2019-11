Le RQRA décerne des Prix distinction à trois résidences pour aînés ainsi qu’à monsieur Eddy Savoie, pionnier du secteur

QUÉBEC, Nov. 08, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Trois résidences pour aînés et un entrepreneur ayant contribué à l’essor du secteur d’activité ont reçu hier soir, 7 novembre, une récompense qui vient couronner leurs efforts au cours d’une soirée de gala tenue à l’occasion du congrès annuel du Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA). Les noms des lauréats ont été dévoilés devant plus de 400 convives au Fairmont Le Château Frontenac.

Il s’agissait de la 7e présentation des Prix distinction du RQRA, récompenses qui soulignent la contribution exceptionnelle de résidences pour aînés à l’amélioration de la qualité de vie de leurs résidents.Des activités pour garder le corps et l’esprit alertesLauréate de la catégorie des 100 unités locatives et plus, le Manoir Manrèse, une résidence de Québec intégrée à Cogir, s’est distinguée pour son projet de bande dessinée participative. À l’aide d’une tablette électronique, des résidents ont réalisé l’album intitulé « La retraite comme vous ne l’avez jamais vue ». Cette activité leur a permis de mettre en lumière leurs expériences passées et la réalité d’aujourd’hui, en favorisant au passage les contacts avec les jeunes générations. L’album a été publié et présenté au Salon du livre de Québec.Nommée dans la catégorie des 99 unités locatives et moins, la résidence Les Terrasses Dominicaines, située à Trois-Rivières, s’est pour sa part illustrée grâce à son initiative les « Activités WOW : on s’y attache! ». Organisées de façon bimensuelle, ces rencontres sortent de l’ordinaire en proposant toujours un animateur, un conférencier, un musicien ou de bonnes choses à déguster. Les activités WOW favorisent le resserrement des liens sociaux et culturels tout en mettant l’accent sur l’activité physique et intellectuelle.Coup de cœur et mention spécialeGagnante du prix Coup de cœur 2019, la résidence Le Belvédère du Lac a conquis le cœur du jury grâce à sa participation au Tournoi de balle molle familial du village de Lac-Etchemin. Ce projet mobilisateur a permis la formation d’une équipe de joueurs composée de résidents jumelés à des enfants et d’employés, appuyés par une quarantaine de supporteurs. Cette initiative génératrice de fierté a solidifié le sentiment d’appartenance des résidents à l’égard de leur communauté tout en suscitant l’admiration de tous.Véritable pionnier du secteur des résidences pour aînés du Québec, monsieur Eddy Savoie reçoit le Prix Mention spéciale du CA pour souligner l’ensemble de son œuvre. Le lauréat a fondé une entreprise familiale qui s’est bien implantée dans les années 1980, avec l’ouverture d’une première résidence, le Manoir Boucherville. Le Groupe Savoie gère aujourd’hui 14 complexes dans plusieurs régions du Québec et emploie plus de 2000 personnes. Pour y faire carrière, il est essentiel, aux yeux de son fondateur, « d’aimer les gens du bel âge ».« Les Prix distinction rendent hommage à ce qui se fait de plus beau dans les résidences privées pour aînés, a expliqué Yves Desjardins, président-directeur général du RQRA. Ils soulignent la contribution remarquable de gens de cœur qui chaque jour s’affairent à offrir la meilleure qualité de vie qui soit à leurs résidents », a-t-il ajouté. >> Détails sur ces récompenses À propos du RQRALe RQRA est un organisme à but non lucratif qui regroupe des résidences pour aînés. Il rassemble 760 membres, gestionnaires et propriétaires de résidences qui possèdent plus de 92 000 unités locatives dans tout le Québec. Ses membres offrent un milieu de vie de qualité aux aînés autonomes ainsi que des services d’assistance et des soins à ceux qui sont en perte d’autonomie.Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dabd5fce-3b20-422f-8044-1ab89f989b13

