Les camionneurs de CNTL affiliés à Unifor ratifient une nouvelle convention collective

MONTRÉAL, Oct. 04, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui que les camionneurs de CNTL, une filiale du CN s’occupant du ramassage et de la livraison des conteneurs, ont ratifié une convention collective qui a été récemment négociée. Cette convention de quatre ans, rétroactive au 16 septembre 2019, régit 950 conducteurs-propriétaires ayant un contrat avec CNTL au Canada.

« CNTL est un maillon clé de la chaîne d’approvisionnement intégrée du CN », affirme Keith Reardon, premier vice-président Expansion de la chaîne d’approvisionnement, Produits de consommation au CN. « La ratification de cette convention permet à CNTL d’aller de l’avant avec nos camionneurs partenaires afin d’offrir un service exceptionnel, sans rupture ni interruption, à ses nombreux clients au Canada et ailleurs. »À propos du CN

Véritable pilier de l’économie, le CN transporte annuellement des marchandises d’une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN – la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives – dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l’Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l’adresse www.cn.ca .











CBJ Newsmakers